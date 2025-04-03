恒隆啟動65周年慶典

「Wiggle We Go快樂出發」全國巡展重塑文化零售新體驗

從無錫恒隆廣場啟程，「Wiggle We Go」主題活動將相繼於六座城市的恒隆廣場與您一起快樂出發

無錫恒隆廣場

武漢恒隆廣場

昆明恒隆廣場

大連恒隆廣場

濟南恒隆廣場

天津恒隆廣場

步入主題快閃店，探索熱門周邊商品的無限樂趣

香港及上海 - 2025年4月3日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「恒隆」或「公司」）為慶祝成立 65 周年，正式啟動全國慶祝活動，與韓國知名潮流IP Wiggle Wiggle 跨界合作，為消費者帶來非凡的零售體驗。「Wiggle We Go快樂出發」主題活動第一站在無錫恒隆廣場盛大舉行。作為周年慶典首個重磅項目，主題活動現場呈現前所未有的沉浸式場景與獨家限定體驗，引領都會潮流新風尚。Wiggle Wiggle，這個以動人色彩和獨特設計著稱的韓國原創品牌，憑藉其標誌性的笑臉花與Wiggle熊等元素，已成為引領城市潮流的時尚生活符號。此次合作，恒隆旗下其中六大項目——無錫恒隆廣場、武漢恒隆廣場、昆明恒隆廣場、大連恒隆廣場、濟南恒隆廣場及天津恒隆廣場將被打造成創意奇境，通過充滿奇思妙想的主題裝置與歡樂體驗，將品牌的玩味能量注入每一處空間。這場標誌性的「Wiggle We Go快樂出發」主題活動以三大革新維度重塑商業文化體驗：藝術級沉浸式裝置巧妙打破文化藝術與商業空間之間的界限；熱門IP周邊引發空前社交熱潮，而創意互動場景則引領着城市網紅打卡點的風向標。六座恒隆的商場相繼呈現獨特的創新體驗和互動驚喜，與恒隆會尊享禮遇與主題活動相輔相成，為消費者打造多元化互動體驗。關注恒隆社交媒體平台還可獲取更多最新活動動態。恒隆地產高級董事——內地業務彭兆輝先生表示：「恒隆在過去65年間以『66恒隆廣場』品牌重塑零售疆界，構築商業與社區共生共榮的『城市脈動』。此次與Wiggle Wiggle的跨界合作，正是這一願景的生動詮釋——將全球流行文化基因注入本土體驗，打造令人沉醉的沉浸式空間。此刻我們不僅慶祝恒隆的輝煌歷程，更展望未來的無限可能。謹向合作夥伴與尊貴顧客致以誠摯謝意，您的信任將繼續驅動我們譜寫關於成長、創新與非凡體驗的全新篇章。」今年，恒隆將於香港及內地推出更多特色的慶祝活動，深化與顧客及社區的互動，為一個充滿合作、創新與共贏的嶄新時代拉開序幕。