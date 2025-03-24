恒隆地產發表突破性淨零討論文件 引領業界對話 推動轉型進程

恒隆地產就其淨零轉型的潛在路徑發布了一份創新深度分析報告，並呼籲提高碳排放數據透明度及改善基準測評，以推動房地產行業的脫碳進程，樹立行業典範香港及上海 - 2025年3月24日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「恒隆」或「公司」）發布首份房地產行業減排討論文件《我們的淨零之旅：通往2050年的溫室氣體減排情境與行動》（「《我們的淨零之旅》」）。
儘管不少公司已經作出了淨零承諾，但真正深入探討如何實現這些目標的公司卻寥寥無幾。恒隆地產迎難而上，採用創新方法，利用涵蓋超過1,000項內外部數據的脫碳模型進行全面分析，並制定兩大主要情境，旨在研究公司在2050年前減少溫室氣體排放的潛在路徑。
恒隆地產以2023年接近100萬噸的溫室氣體排放量為起點，力求在2050年將這一數字降至10萬噸以下，甚至低至1.6萬噸。新建築的規模及建築材料的碳排放強度，將在減排過程中扮演關鍵角色。
《我們的淨零之旅》討論文件得出的結論是，恒隆地產有潛力在2050年全面實現淨零排放的目標。為此，公司需不懈努力，持續推進減碳行動，包括與供應商達成戰略協作、運用創新技術等。
儘管此文件的分析立足於恒隆的排放路徑，但其對同業及標準制定者亦具有參考價值。例如，文件指出常被忽略的排放來源、探討了房地產行業的關鍵碳核算議題，呼籲提高建築材料碳排放數據的透明度並建立標準化基準。
恒隆地產董事長及可持續發展督導委員會主席陳文博先生表示：「房地產行業在減排方面責無旁貸，而我們需要共同制定長遠願景。通過這份討論文件，我們正視問題的關鍵，包括業務擴張的影響、建築供應鏈及能源脫碳，以及易被忽略的排放領域等，表明了恒隆堅決履行淨零承諾的決心。同時，我們也鼓勵同業及合作夥伴共同提升碳排放數據的透明度，相互學習，攜手合作。」
為彰顯推動房地產行業綠色變革的決心，恒隆訂立了八項核心行動，旨在2050年前實現淨零排放的長期目標：
- 提升能源效率
- 擴大可再生能源採購
- 提高建築材料使用效率
- 減少建築材料的溫室氣體強度
- 與供應商建立緊密合作
- 探索現有物業的適應性再利用
- 改善全生命周期製冷劑管理
- 與租戶合作減少碳排放
專家評價
「這項努力具有標杆意義，為房地產行業樹立了值得讚揚的典範。」— 落基山研究所建築基建供應鏈部門主任李威。
「這份討論文件展示出坦誠、協作、務實的態度，重新定義企業應如何報告淨零進展。」— GIGA及RESET 循綠創始人兼行政總裁Raefer Wallis。
「我相信這份報告的分析方法及見解能有效提升業界能力，並鼓勵同業採取行動。」— 清華大學能源環境經濟研究所長聘副教授張達。
「有別於理想化的零碳排放策略，此文件以情境為基礎，公開分析不確定因素，而不是寄希望於一條神奇的平滑曲線將碳排放下降到淨零，確實極具啟發性。」— 城市土地學會亞太區 ESG 及低碳化總監張婧。
編輯備註：
恒隆地產可持續發展成就：
在公司管理層的支持及長遠願景的引領下，恒隆致力於成為全球領先的可持續發展房地產企業之一。 通過清晰且可量化的可持續發展目標，包括制定25個於2025年底或之前實現的可持續發展指標、2030年可持續發展目標及指標，以及獲科學碳目標倡議（SBTi）批核的淨零排放目標，公司在房地產行業推行了多項極具前瞻性的可持續發展舉措，並贏得了持份者的認可和讚譽。 恒隆於2024年更榮獲超過45項有關環境、社會及企業管治（ESG）獎項。
恒隆更入選CDP 2024年「A級企業名單」，在氣候變化方面獲得「A」評級，在水安全方面獲得「A-」評級。自2021年起，恒隆在全球房地產可持續性基準（GRESB）中連續獲得「四星」表現評級，在MSCI ESG評級中維持「AA」評級，並被Sustainalytics授予「低ESG風險」評級。公司自2021年被納入為「富時社會責任指數系列」的成份股，並自2010年起獲選為恒生內地及香港可持續發展企業指數成分股。
恒隆在可再生能源、低碳建築及租戶合作方面亦展現了其在可持續發展方面的領導地位。自2024年4月起，恒隆地產在中國內地的營運物業中，半數已採用可再生能源供電。在低碳建築方面，上海恒隆廣場三期擴建項目是中國內地首個在建築結構中近100%採用低碳排放鋼材的商業地產項目。此外，公司通過面向所有租戶的全國性「Changemakers計劃」與49家租戶合作，覆蓋其總可出租面積的11%，並於2022年與LVMH集團達成了首創可持續發展合作。
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關於恒隆地產
恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於 香港，恒隆地產發展及管理多元化的國際級物業組合，覆蓋香港及九個內地城市，包括 上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州。公司在內地的物業組合均 以恒隆廣場「66」品牌命名、定位高端，成功在內地奠定作為「城市脈動」的領導地位。 恒隆地產引領行業，推出優化的可持續發展方案，並透過聯繫顧客和社群，實現可持續 增長，屢獲各界認可。
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