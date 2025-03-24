恒隆地產發表突破性淨零討論文件 引領業界對話 推動轉型進程

關於恒隆地產

恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於 香港，恒隆地產發展及管理多元化的國際級物業組合，覆蓋香港及九個內地城市，包括 上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州。公司在內地的物業組合均 以恒隆廣場「66」品牌命名、定位高端，成功在內地奠定作為「城市脈動」的領導地位。 恒隆地產引領行業，推出優化的可持續發展方案，並透過聯繫顧客和社群，實現可持續 增長，屢獲各界認可。

恒隆地產 —「只選好的 只做對的」。



