恒隆地產與清華大學攜手共建可持續城市未來15載

清華大學恒隆房地產研究中心 慶祝推動房地產創新和創造綠色未來方面所取得之斐然成果香港及上海 - 2025年4月2日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「恒隆」或「公司」）與清華大學慶祝15年的創新合作關係。自2010年以來，清華大學恒隆房地產研究中心（「研究中心」）已發展成為亞洲房地產行業中最具影響力的機構之一，結合商界及學術界的力量，對推動中國內地房地產行業發展發揮了關鍵作用。
為紀念這重要里程碑， 城市與房地產可持續發展論壇暨清華大學恒隆房地產研究中心15周年慶今日隆重舉行，匯聚業界領袖、學者和政策制定者，共同探討行業未來發展方向。圓桌論壇特邀中國房地產估價師與房地產經紀人學會會長柴強先生，以及國家發改委投資研究所房地產室原主任與研究員劉琳女士等擔任主講嘉賓。此次盛會匯聚了近3,000位房地產業界精英、商業夥伴、清華大學師生及國內媒體等在線上線下參與。
恒隆地產行政總裁盧韋柏先生表示：「2025年適逢恒隆集團成立65周年，這一重要里程碑突顯了我們與清華大學歷久彌堅的合作關係。通過雙方合作，研究中心已發展成為引領中國房地産行業頂尖研究智庫之一，累計發表超過500篇學術論文，充分展現了其在學界與業界的深遠影響力，在此衷心感謝研究中心的卓越貢獻。恒隆將繼續攜手清華大學，在推動可持續房地産發展、科技創新及人才培養方面深化合作，共同推動社會的可持續發展。」
清華大學校務委員會副主任 、恒隆房地產研究中心管委會主任楊斌在致辭中表示，研究中心自成立以來，始終秉持產學研深度融合的理念，依靠學校多學科優勢，持續引領行業創新，取得了一系列研究成果，學術影響力居於行業前列。他指出，希望研究中心瞄準「雙碳」目標，以滿足民眾對高品質居住的需求為己任，持續發揮「智庫」與「加速器」作用，深化與業界夥伴的戰略合作，為中國房地產行業高品質發展提供更具前瞻性的戰略支撐，為全球城市可持續發展貢獻中國智慧。
恒隆在過去15年間捐贈人民幣逾 3,300 萬元，用於促進清華大學房地產學科的建設發展及支持中心開展學術研究與交流。自2010年以來，清華大學恒隆房地産研究中心通過在國內外權威學術期刊發表高質量研究成果，發揮學術及行業影響力，成績有目共睹—— 不僅成功舉辦了亞太房地産研討會，吸引近700位專家與學者參與，亦舉行了逾90場恒隆房地産研討會，由全球行業專家作主講嘉賓。
2023年，恒隆與清華大學進一步深化合作，在可持續發展、地產科技創新及人才培育等領域的合作，並啟動「房地產可持續發展計劃」，聚焦綠色建築、低碳發展及智慧城市等前瞻性議題，為行業樹立嶄新標竿。
展望未來，恒隆將繼續拓展與業界領袖、學術界、政策制定者及政府的合作關係，並與清華大學攜手，致力開發研究與解決方案，以應對內地在可持續發展中不斷變化的挑戰與機遇。
編者註釋：
恒隆地產可持續發展成就：
在管理層的全力支持及長遠願景驅動下，恒隆致力成為全球領先的可持續發展房地產企業之一。透過制定明確且可量化的目標，包括「25 x 25可持續發展指標」、2030年可持續發展目標及指標、以及獲科學碳目標倡議（SBTi）批核的淨零排放目標，恒隆屢獲國際肯定，彰顯其在房地產領域推動可持續發展轉型的卓越貢獻。2024年，恒隆更榮獲超過45項有關環境、社會及企業管治（ESG）獎項，成績斐然。
恒隆更入選CDP 2024年「A級企業名單」，在氣候變化方面獲得「A」評級，在水安全方面獲得「A-」評級。自2021年以來，公司在全球房地產可持續性標準（GRESB）中獲得4星表現評級、在MSCI ESG評級評估中維持「AA」評級，並被Sustainalytics授予「低ESG風險」評級。公司分別自2021年及2010年開始被納入為富時社會責任指數系列和恒生可持續發展企業指數（中國內地和香港）的成份股。
恒隆亦於可再生能源、低碳建設和租戶合作方面展示了其可持續性的領導力。自2024年4月起，恒隆於中國內地的半數營運物業已採用可再生能源供電。在低碳建設方面，上海的恒隆廣場三期擴建項目是恒隆於中國內地的首個在建築結構中近100%採用低碳排放鋼材的商業地產項目。公司還透過全國性的「Changemakers計劃」與49個租戶（佔其可租賃面積的11%）合作開展可持續性倡議，以及在2022年與LVMH集團展開首個可持續性合作。
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關於恒隆地產
恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港，恒隆地產發展及管理多元化的國際級物業組合，覆蓋香港及九個內地城市，包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州。公司在內地的物業組合均以恒隆廣場「66」品牌命名、定位高端，成功在內地奠定作為「城市脈動」的領導地位。恒隆地產在地產行業以引領優化的可持續發展方案見稱，致力聯繫顧客、社群、夥伴，以實現可持續增長。
恒隆地產 —「只選好的 只做對的」。
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