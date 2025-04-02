恒隆地產與清華大學攜手共建可持續城市未來15載

恒隆地產副董事—可持續發展John Haffner先生在活動中分享了恒隆的《我們的淨零之旅：通往2050年的溫室氣體減排情景與行動》討論文件 ，詳細闡述了公司在實現2050年淨零碳排放目標方面的具體行動與戰略規劃