恒隆地產65周年慶典打造上海盛事 引入國際人氣IP「黄油小熊」及村上隆Ohana Hatake首展

帶動客流量及消費雙位數增長

上海港匯恒隆廣場的國際人氣IP「黄油小熊」上海首展

上海恒隆廣場「Full Bloom浮光春醒」全球首發村上隆Ohana Hatake限時沉浸式花園

香港及上海 - 2025年4月25日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「公司」或「恒隆」）為慶祝成立65周年，於上海推出第二輪重點活動，攜手國際級人氣IP「黄油小熊」（ButterBear）及日本著名藝術家村上隆，分別於上海港匯恒隆廣場與上海恒隆廣場舉辦創新文化與沉浸式購物體驗活動，吸引大批消費者參與。活動期間，客流量及銷售均錄得顯著增長，持續助力激發商圈活力。恒隆地產的「66恒隆廣場」品牌引領「城市脈動」，續寫城市消費藝術文化新篇章。恒隆地產高級董事——內地業務彭兆輝先生表示：「在65周年慶典之際，『66恒隆廣場』品牌攜手國際知名藝術文化品牌，透過深度整合文創元素與零售體驗，為不同客群帶來多元化的沉浸式消費體驗，積極響應政府『文商旅融合』發展策略及『國際消費中心城市』建設目標。」他提到：「本系列活動精心設計差異化內容，全面覆蓋各年齡層消費群體，有效擴大客群覆蓋面，為消費市場注入新活力。特別值得一提的是，恒隆的兩個上海項目已推出離境退稅『即買即退』便利服務，顯著提升跨境消費體驗，精準把握消費升級趨勢，持續為城市商業發展增添動能。」上海港匯恒隆廣場於4月19日至5月20日期間，推出以「黄油小熊百變時尚秀」為主題的沉浸式互動體驗。現場設置了充滿「多巴胺美學」氛圍的多個打卡場景，包括「超級明星應援車」、「時尚秀場」、「明星休息室」及「idol練習室」等特製互動裝置，吸引大量Z世代年輕顧客到場參與。活動首兩天，上海港匯恒隆廣場客流量較前一個週末增幅超三成，整體消費額升36%；恒隆會會員銷售貢獻亮眼，較前周升40%。同時，上海港匯恒隆廣場還特別推出極具城市當地特色的「黄油小熊」首發商品，例如「白玉蘭掛件」及「摩登波點掛件」，成為熱捧的潮流紀念品。在活動尾聲，商場將會齊聚65款不同造型的「黃油小熊」，共慶恒隆成立65周年的重要里程碑。另一備受關注的活動由上海恒隆廣場於4月22日至28日期間傾力呈獻——全球首發日本著名藝術家村上隆Ohana Hatake限時沉浸式花園。活動以「Full Bloom浮光春醒」為主題，將上海恒隆廣場打造成充滿春日氣息的藝術花田，融合村上隆標誌性的太陽花元素與櫻花樹，以及限定咖啡快閃體驗區，為訪客帶來視覺與感官的雙重享受。此外，顧客有機會獲得限定的品牌托特手袋作為紀念。同時，4至5月期間，上海恒隆廣場內逾百個國際品牌通過各種首發與限量商品、專屬活動及互動裝置點亮現場，包括法國奢侈品牌高雅德（Goyard）於5月1日至11日打造的亞洲首間花園主題快閃店，進一步將優雅的春季元素融入購物體驗。活動首日吸引了大量藝術愛好者與時尚消費者，客流量較平日大增近30%，充分展現出村上隆藝術作品的全球影響力，也進一步鞏固上海恒隆廣場作為高端時尚與文化地標的市場地位。恒隆地產的65周年慶典活動不僅限於上海，而是以全國為舞台，展開多場創新活動。4月初推出的「Wiggle We Go快樂出發」全國巡展作為周年慶典的首個重磅項目，通過打造前所未有的沉浸式場景及限定體驗，將全球流行文化注入本地消費，進一步引領文化零售新風尚，為消費者帶來耳目一新的購物體驗。