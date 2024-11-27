恒隆宣布內地首個在建築結構近乎100%採用低碳排放鋼的商業地產項目 積極推進房地產脫碳進程

與寶鋼合作樹立鋼鐵碳排放數據收集新標桿 上海恒隆廣場三期擴建項目實現建築鋼材的總隱含碳排放量降低35%香港及上海 - 2024年11月27日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「公司」或「恒隆」）欣然宣布已於上海恒隆廣場三期擴建項目的地上結構鋼板（將加工成為鋼樑和鋼柱）及鋼筋接近100%採用低碳排放鋼材，這是中國內地首個在建築結構中近乎全面採用低碳排放鋼材的商業地產項目，亦標誌着恒隆在推動中國房地產脫碳進程中率先邁出了重要一步。該項目的低碳排放鋼材由寶山鋼鐵股份有限公司（「寶鋼」）提供，相較於傳統鋼材能將建築鋼材的總隱含碳排放量顯著降低35%。
在中國，房地產行業的排放量佔全國每年二氧化碳總排放量的38%以上。以恒隆為例，其2023年鋼材的總碳排放量約佔公司整體隱含碳排放量的40%。因此，推動鋼材脫碳成為恒隆實現範圍3溫室氣體減排目標的關鍵。此次恒隆與寶鋼的低碳排放鋼材交易，彰顯了房地產行業領導者助力中國力爭實現2060年前碳中和目標的又一案例。
寶鋼將為建設中的上海恒隆廣場三期擴建項目提供 1,171 噸 BeyondECO®低碳排放結構鋼以及 325 噸 BeyondECO® 低碳排放鋼筋，該項目預計將於 2026 年完工。
恒隆地產董事長陳文博先生表示：「上海恒隆廣場三期擴建項目選用低碳排放鋼材對恒隆而言具有非凡意義，我們很榮幸能與中國鋼鐵脫碳領域的領軍者寶鋼以及其他行業夥伴攜手合作，為房地產行業的鋼鐵碳排放減量樹立全新標桿。未來，恒隆將繼續在整個價值鏈中踐行可持續發展戰略，包括在杭州恒隆廣場等其他開發項目中應用低碳排放鋼材。」
為了滿足恒隆對低碳排放鋼材招標的嚴格規格要求，總承包商與寶鋼緊密合作，為恒隆提供了精確的產品級碳排放數據。這一合作為行業樹立了透明、可追溯且可信賴的排放數據新標準。寶鋼通過其寶鋼股份智慧碳數據平台計算了產品的碳足跡，此平台採用上海易碳數字科技有限公司（「易碳數科 」）開發的積木LCA生命週期分析模型。同時，這些產品級碳排放數據已獲第三方國際認證機構南德認證檢測（中國）有限公司核實。
附錄：
1. 恒隆致力於引領脫碳承諾
恒隆於2022年12月成為中國內地及香港首家獲得科學碳目標倡議（Science Based Targets initiative，簡稱SBTi）批核的房地產發展商，確認該等目標符合SBTi的淨零排放標準（Net Zero Standard）。
恒隆於2023年12月成為中國內地及香港首家加入氣候組織旗下SteelZero倡議的房地產公司，承諾在2030年之前，低碳鋼的採購量將達到總鋼鐵採購量的50%，並在2050年前實現採購100%淨零碳鋼的目標。
2. BeyondECO®
BeyondECO® 是由寶鋼開創且大規模生產的低碳排放鋼鐵產品，它通過可再生能源與回收廢鋼相結合的方式來減少鋼材產品的碳排放。產品的減排比例因組合方式有所不同。例如，在上海恒隆廣場三期擴建項目中所使用的鋼筋，通過採用 100% 可再生能源以及 60% 回收廢鋼的組合方式，可減少碳排放超過 50%。
上海恒隆廣場三期擴建項目低碳排放鋼使用情況及減排詳情（按地上鋼材類型劃分）
| 鋼材類型
| 全部鋼材
用量
(噸)
| BeyondECO® 低碳排放鋼用量
(噸)
| 鋼材的基線排放因子
(噸二氧化碳當量/噸)**
| BeyondECO® 低碳排放鋼排放因子
(噸二氧化碳當量/噸)
| 絕對減排量
(噸二氧化碳當量)
| (A)
| (B)
| (C)
| (D)
| (E) =
(B) x [(C) -(D)]
| 結構鋼板（將加工成為鋼樑和鋼柱）
| 類型1
| 1,233
| 1,171
| 2.5
| 1.68*
| 960
| 鋼筋
| 類型2
| 385
| 325
| 2.0487
| 0.892
| 376
| 項目鋼材排放量基線 (噸二氧化碳當量)
F1 = (A1) x (C1) + (A2) x (C2)
| 3,871
| 項目總鋼材排放量 (噸二氧化碳當量)
F2 = F1 - E1 - E2
| 2,535
| 項目總鋼材碳減排比例 % = (F1 - F2)/F1 x 100%
| 35%
** 鋼材的基線排放因子來源於寶鋼2023年的現場數據，均由南德認證檢測（中國）有限公司核實
關於恒隆地產
恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港，恒隆地產發展及管理多元化的國際級物業組合，覆蓋香港及九個內地城市，包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州。公司在內地的物業組合均以恒隆廣場「66」品牌命名、定位高端，成功在內地奠定作為「城市脈動」的領導地位。恒隆地產在地產行業以引領優化的可持續發展方案見稱，致力聯繫顧客、社群、夥伴，以實現可持續增長。