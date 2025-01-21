恒隆簽訂港幣100億元五年期銀團貸款

香港 - 2025年1月21日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「恒隆」或「公司」）宣佈，成功與逾10家國際、中資及本地銀行簽訂港幣100億元五年期銀團貸款（「銀團貸款」）協議。是次銀團貸款獲得銀行界踴躍支持，反映銀行界對恒隆前景充滿信心。



恒隆地產行政總裁盧韋柏先生（左四）及恒隆地產首席財務總監趙家駒先生 （左五）與銀行代表 （由左至右：大華銀行有限公司、華僑銀行有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、中國銀行（香港）有限公司及星展銀行有限公司）出席恒隆五年期銀團貸款簽約儀式

該筆銀團貸款的所得款項將用於為公司的部分債務再融資計劃並提供額外營運資金支持公司發展業務。



恒隆地產行政總裁盧韋柏先生表示：「是次銀團貸款獲積極參與，不僅彰顯了恒隆的信貸記錄卓越，更是市場對我們的業務充滿信心。我們將有效利用這筆資金來鞏固公司的實力。在此，我們衷心感謝銀行界的鼎力支持。」



恒隆地產首席財務總監趙家駒先生表示：「這筆策略性融資將有助鞏固我們的財務基礎，讓我們追求業務增長的同時，實施嚴謹的資本管理。此外，是次銀團貸款也將加強恒隆跟各銀行的關係，讓我們的財務狀況更穩健，以便於瞬息萬變的市場環璄中保持韌性。」



恒隆的五年期銀團貸款獲得逾10家國際、中資及本地銀行的踴躍支持

是次銀團貸款獲得以下銀行的支持：

