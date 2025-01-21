恒隆簽訂港幣100億元五年期銀團貸款

香港 - 2025年1月21日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「恒隆」或「公司」）宣佈，成功與逾10家國際、中資及本地銀行簽訂港幣100億元五年期銀團貸款（「銀團貸款」）協議。是次銀團貸款獲得銀行界踴躍支持，反映銀行界對恒隆前景充滿信心。
該筆銀團貸款的所得款項將用於為公司的部分債務再融資計劃並提供額外營運資金支持公司發展業務。
恒隆地產行政總裁盧韋柏先生表示：「是次銀團貸款獲積極參與，不僅彰顯了恒隆的信貸記錄卓越，更是市場對我們的業務充滿信心。我們將有效利用這筆資金來鞏固公司的實力。在此，我們衷心感謝銀行界的鼎力支持。」
恒隆地產首席財務總監趙家駒先生表示：「這筆策略性融資將有助鞏固我們的財務基礎，讓我們追求業務增長的同時，實施嚴謹的資本管理。此外，是次銀團貸款也將加強恒隆跟各銀行的關係，讓我們的財務狀況更穩健，以便於瞬息萬變的市場環璄中保持韌性。」
是次銀團貸款獲得以下銀行的支持：
- 中國銀行（香港）有限公司
- 星展銀行有限公司
- 香港上海滙豐銀行有限公司
- 華僑銀行有限公司
- 大華銀行有限公司
- 中國農業銀行股份有限公司香港分行
- 東亞銀行有限公司
- 中國民生銀行股份有限公司香港分行
- 中國浙商銀行股份有限公司香港分行
- 華夏銀行股份有限公司香港分行
- 創興銀行有限公司
- 恒生銀行有限公司
- 第一商業銀行股份有限公司
關於恒隆地產
恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港，恒隆地產發展及管理多元化的國際級物業組合，覆蓋香港及九個內地城市，包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州。公司在內地的物業組合均以恒隆廣場「 66」品牌命名、定位高端，成功在內地奠定作為「城市脈動」的領導地位。恒隆地產引領行業，推出優化的可持續發展方案，並透過聯繫顧客和社群，實現可持續增長，屢獲各界認可。