恒隆「Changemakers計劃」廣受認可 與租戶共建可持續發展社群

「喜林苑」聯合創始人林登先生於上海頒獎禮上勉勵得獎租戶，呼籲業界積極擁抱可續營商模式，力求將正面影響擴展至社會各層面

關於恒隆地產

恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港，恒隆地產發展及管理多元化的國際級物業組合，覆蓋香港及九個內地城市，包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州。公司在內地的物業組合均以恒隆廣場「66」品牌命名、定位高端，成功在內地奠定作為「城市脈動」的領導地位。恒隆地產引領行業，推出優化的可持續發展方案，並透過聯繫顧客和社群，實現可持續增長，屢獲各界認可。



