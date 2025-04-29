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市場快訊
2025-04-29 17:50:00

恒隆「Changemakers計劃」廣受認可 與租戶共建可持續發展社群

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透過升級「Changemakers計劃」及聯動LVMH集團，恒隆攜手租戶積極實踐ESG承諾

香港及上海，中國 - 2025年4月29日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股票代碼：00101）（「公司」或「恒隆」）持續加大力度與租戶合作，以共同減少能源消耗與浪費，推動循環經濟和提升社區福祉。為此，公司推行「Changemakers租戶可持續發展合作計劃」（「Changemakers計劃」），並於2024年成功完成試行階段，引領行業踐行可持續發展責任。截至目前，恒隆已與香港及內地17個物業中、共49個辦公樓、零售和酒店等跨界別租戶達成合作，租賃總面積超過220,500平方米，佔恒隆旗下可租賃總面積的11%。

「Changemakers租戶可持續發展大獎2025」香港頒獎典禮圓滿舉行，嘉賓與恒隆地產的管理層包括副董事 – 可持續發展John Haffner先生（左前排，左三）、副董事 – 香港業務劉靜雅女士（左前排，左五）及香港科技大學環境研究所首席發展策略師陸恭蕙教授（左前排，左四）出席盛典
「Changemakers租戶可持續發展大獎2025」香港頒獎典禮圓滿舉行，嘉賓與恒隆地產的管理層包括副董事 – 可持續發展John Haffner先生（左前排，左三）、副董事 – 香港業務劉靜雅女士（左前排，左五）及香港科技大學環境研究所首席發展策略師陸恭蕙教授（左前排，左四）出席盛典

Changemakers計劃的靈感源自恒隆與LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton（「LVMH集團」）於2022年開創的可持續發展夥伴關係，並參考了早期參加者的寶貴實踐經驗——包括永旺（香港）百貨有限公司、東方匯理銀行（中國）有限公司、DECATHLON香港、Longchamp、Qeelin 麒麟、西門子（中國）有限公司瀋陽分公司、渣打銀行（香港）有限公司及譚仔國際有限公司等——以提升計劃影響力及租戶參與度。優化後的「Changemakers計劃」提供全面的能源及碳管理平台，協助租戶實時監測各個租賃空間的能源消耗分析數據，並提供數據主導的解決方案，助租戶提升能源效率、實現可持續發展目標並加強營運表現。此外，「Changemakers 計劃」還提供行業最佳實踐分享、基準數據對比、能力建設資源，以及技術支援與參與義工活動名額等實質性輔助。

「Changemakers租戶可持續發展大獎2025」上海頒獎典禮上，恒隆管理層高級董事 – 內地業務彭兆輝先生（中排，左七）、副董事 – 可持續發展John Haffner先生（上排，左七）及與特邀講者林登先生（上排，左六）親臨現場支持
「Changemakers租戶可持續發展大獎2025」上海頒獎典禮上，恒隆管理層高級董事 – 內地業務彭兆輝先生（中排，左七）、副董事 – 可持續發展John Haffner先生（上排，左七）及與特邀講者林登先生（上排，左六）親臨現場支持

恒隆地產董事長及可持續發展督導委員會主席陳文博先生表示：「恒隆所有可持續發展工作的基礎，均建基於『團結就是力量』這份堅定不移的信念。租戶不僅是我們重要的商業夥伴，更是我們推動可持續發展不可或缺的支持。恒隆很榮幸能與它們攜手合作，共同為環境與社會創造正面影響。與租戶協作減碳，亦是我們2050年前實現淨零排放的重點工作之一。」

近日在香港舉行的「Changemakers租戶可持續發展大獎2025」頒獎典禮上，各界嘉賓共同表揚首屆參與「Changemakers計劃」租戶所取得的成果，並邀請表現傑出的租戶分享其創新實踐，促進經驗交流。

香港科技大學環境研究所首席發展策略師陸恭蕙教授指出：「恒隆的策略突顯了夥伴關係帶來的價值。大家都知道為了實現目標該做甚麼，關鍵在於如何能持續並肩前行、互相啓迪學習。」

香港科技大學環境研究所首席發展策略師陸恭蕙教授於香港頒獎禮論壇上強調跨界合作的重要性，與各界可續發展領袖共探綠色發展新模式
香港科技大學環境研究所首席發展策略師陸恭蕙教授於香港頒獎禮論壇上強調跨界合作的重要性，與各界可續發展領袖共探綠色發展新模式

「喜林苑」聯合創始人、《尋鄉中國：林登的故事》作者林登先生在上海頒獎典禮向「Changemakers 計劃」獲獎者表示：「要實現真正有效的可持續發展措施，我們需要採取更全局性的策略。不僅在硬件等配套上下功夫，還要融入社會文化傳統，深化與當地社區的聯繫及參與。『Changemakers 計劃』正朝著這個方向邁進，通過促進合作與社區共融來推動創新。」

「喜林苑」聯合創始人林登先生於上海頒獎禮上勉勵得獎租戶，呼籲業界積極擁抱可續營商模式，力求將正面影響擴展至社會各層面
「喜林苑」聯合創始人林登先生於上海頒獎禮上勉勵得獎租戶，呼籲業界積極擁抱可續營商模式，力求將正面影響擴展至社會各層面

不論租戶是剛起步探索可持續發展，或已具備成為行業領袖的條件，「Changemakers 計劃」都能為其提供協作共創、擴大影響力及獲取認可的平台。如需了解更多資訊，請發送電郵至[email protected]

編輯備註：

租戶可選擇參與「Changemakers 計劃」的「優良」或「卓越」其中一個級別，加入充滿活力的可持續發展社群，共享知識成果並落實可量化的行動。參與此計劃的恒隆辦公樓、零售及酒店租戶成效顯著，它們包括：

Changemakers租戶可持續發展大獎2025」獲獎租戶名單

香港
優良獎
AEON荔枝角店 – 碧海藍天
牛角Buffet – 雅蘭中心
AEON STYLE 旺角 – 家樂坊
譚仔三哥米線 – 康怡廣場
AEON STYLE康怡 – 康怡廣場
譚仔雲南米線 – 淘大商場
DECATHLON香港 – 雅蘭中心
渣打銀行(香港)有限公司 – 渣打銀行大廈
牛角日本燒肉專門店 – 康怡廣場
聯合包裹運送服務公司 – 永康街9號
卓越獎
亞洲公益事業研究中心 (CAPS) – 瑞安中心
卅二公館 – 渣打銀行大廈
Cuisine Continental (HK) Ltd. – alfafa – 康怡廣場

特別嘉許
亞洲公益事業研究中心 (CAPS) – 瑞安中心
株式会社有限公司：牛角日本燒肉專門店 – 康怡廣場以及牛角Buffet – 雅蘭中心
DECATHLON香港 – 雅蘭中心
卅二公館 – 渣打銀行大廈
中國內地
優良獎
東方匯理銀行（中國）有限公司 – 上海恒隆廣場
Longchamp – 大連恒隆廣場
畢馬威中國 – 上海恒隆廣場
Longchamp – 昆明恒隆廣場
Longchamp – 上海港匯恒隆廣場
三菱日聯銀行（中國）有限公司 – 無錫恒隆廣場
Longchamp – 武漢恒隆廣場
泰康人壽保險有限責任公司湖北分公司 – 武漢恒隆廣場
卓越獎
安踏 – 上海港匯恒隆廣場
Qeelin 麒麟 – 上海港匯恒隆廣場
瀋陽康萊德酒店 – 瀋陽市府恒隆廣場
Qeelin 麒麟 –上海恒隆廣場
滙豐銀行中國無錫支行 – 無錫恒隆廣場
西門子（中國）有限公司瀋陽分公司 – 瀋陽市府恒隆廣場
特別嘉許
安踏 – 上海港匯恒隆廣場
東方匯理銀行（中國）有限公司 – 上海恒隆廣場
瀋陽康萊德酒店 – 瀋陽市府恒隆廣場
滙豐銀行中國無錫支行 – 無錫恒隆廣場

關於恒隆地產

恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港，恒隆地產發展及管理多元化的國際級物業組合，覆蓋香港及九個內地城市，包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州。公司在內地的物業組合均以恒隆廣場「66」品牌命名、定位高端，成功在內地奠定作為「城市脈動」的領導地位。恒隆地產引領行業，推出優化的可持續發展方案，並透過聯繫顧客和社群，實現可持續增長，屢獲各界認可。

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