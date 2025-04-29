恒隆「Changemakers計劃」廣受認可 與租戶共建可持續發展社群

透過升級「Changemakers計劃」及聯動LVMH集團，恒隆攜手租戶積極實踐ESG承諾香港及上海，中國 - 2025年4月29日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股票代碼：00101）（「公司」或「恒隆」）持續加大力度與租戶合作，以共同減少能源消耗與浪費，推動循環經濟和提升社區福祉。為此，公司推行「Changemakers租戶可持續發展合作計劃」（「Changemakers計劃」），並於2024年成功完成試行階段，引領行業踐行可持續發展責任。截至目前，恒隆已與香港及內地17個物業中、共49個辦公樓、零售和酒店等跨界別租戶達成合作，租賃總面積超過220,500平方米，佔恒隆旗下可租賃總面積的11%。
Changemakers計劃的靈感源自恒隆與LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton（「LVMH集團」）於2022年開創的可持續發展夥伴關係，並參考了早期參加者的寶貴實踐經驗——包括永旺（香港）百貨有限公司、東方匯理銀行（中國）有限公司、DECATHLON香港、Longchamp、Qeelin 麒麟、西門子（中國）有限公司瀋陽分公司、渣打銀行（香港）有限公司及譚仔國際有限公司等——以提升計劃影響力及租戶參與度。優化後的「Changemakers計劃」提供全面的能源及碳管理平台，協助租戶實時監測各個租賃空間的能源消耗分析數據，並提供數據主導的解決方案，助租戶提升能源效率、實現可持續發展目標並加強營運表現。此外，「Changemakers 計劃」還提供行業最佳實踐分享、基準數據對比、能力建設資源，以及技術支援與參與義工活動名額等實質性輔助。
恒隆地產董事長及可持續發展督導委員會主席陳文博先生表示：「恒隆所有可持續發展工作的基礎，均建基於『團結就是力量』這份堅定不移的信念。租戶不僅是我們重要的商業夥伴，更是我們推動可持續發展不可或缺的支持。恒隆很榮幸能與它們攜手合作，共同為環境與社會創造正面影響。與租戶協作減碳，亦是我們2050年前實現淨零排放的重點工作之一。」
近日在香港舉行的「Changemakers租戶可持續發展大獎2025」頒獎典禮上，各界嘉賓共同表揚首屆參與「Changemakers計劃」租戶所取得的成果，並邀請表現傑出的租戶分享其創新實踐，促進經驗交流。
香港科技大學環境研究所首席發展策略師陸恭蕙教授指出：「恒隆的策略突顯了夥伴關係帶來的價值。大家都知道為了實現目標該做甚麼，關鍵在於如何能持續並肩前行、互相啓迪學習。」
「喜林苑」聯合創始人、《尋鄉中國：林登的故事》作者林登先生在上海頒獎典禮向「Changemakers 計劃」獲獎者表示：「要實現真正有效的可持續發展措施，我們需要採取更全局性的策略。不僅在硬件等配套上下功夫，還要融入社會文化傳統，深化與當地社區的聯繫及參與。『Changemakers 計劃』正朝著這個方向邁進，通過促進合作與社區共融來推動創新。」
不論租戶是剛起步探索可持續發展，或已具備成為行業領袖的條件，「Changemakers 計劃」都能為其提供協作共創、擴大影響力及獲取認可的平台。如需了解更多資訊，請發送電郵至[email protected]。
編輯備註：
租戶可選擇參與「Changemakers 計劃」的「優良」或「卓越」其中一個級別，加入充滿活力的可持續發展社群，共享知識成果並落實可量化的行動。參與此計劃的恒隆辦公樓、零售及酒店租戶成效顯著，它們包括：
「Changemakers租戶可持續發展大獎2025」獲獎租戶名單
| 香港
| 優良獎
| AEON荔枝角店 – 碧海藍天
| 牛角Buffet – 雅蘭中心
| AEON STYLE 旺角 – 家樂坊
| 譚仔三哥米線 – 康怡廣場
| AEON STYLE康怡 – 康怡廣場
| 譚仔雲南米線 – 淘大商場
| DECATHLON香港 – 雅蘭中心
| 渣打銀行(香港)有限公司 – 渣打銀行大廈
| 牛角日本燒肉專門店 – 康怡廣場
| 聯合包裹運送服務公司 – 永康街9號
| 卓越獎
| 亞洲公益事業研究中心 (CAPS) – 瑞安中心
| 卅二公館 – 渣打銀行大廈
| Cuisine Continental (HK) Ltd. – alfafa – 康怡廣場
|
| 特別嘉許
| 亞洲公益事業研究中心 (CAPS) – 瑞安中心
| 株式会社有限公司：牛角日本燒肉專門店 – 康怡廣場以及牛角Buffet – 雅蘭中心
| DECATHLON香港 – 雅蘭中心
| 卅二公館 – 渣打銀行大廈
| 中國內地
| 優良獎
| 東方匯理銀行（中國）有限公司 – 上海恒隆廣場
| Longchamp – 大連恒隆廣場
| 畢馬威中國 – 上海恒隆廣場
| Longchamp – 昆明恒隆廣場
| Longchamp – 上海港匯恒隆廣場
| 三菱日聯銀行（中國）有限公司 – 無錫恒隆廣場
| Longchamp – 武漢恒隆廣場
| 泰康人壽保險有限責任公司湖北分公司 – 武漢恒隆廣場
| 卓越獎
| 安踏 – 上海港匯恒隆廣場
| Qeelin 麒麟 – 上海港匯恒隆廣場
| 瀋陽康萊德酒店 – 瀋陽市府恒隆廣場
| Qeelin 麒麟 –上海恒隆廣場
| 滙豐銀行中國無錫支行 – 無錫恒隆廣場
| 西門子（中國）有限公司瀋陽分公司 – 瀋陽市府恒隆廣場
| 特別嘉許
| 安踏 – 上海港匯恒隆廣場
| 東方匯理銀行（中國）有限公司 – 上海恒隆廣場
| 瀋陽康萊德酒店 – 瀋陽市府恒隆廣場
| 滙豐銀行中國無錫支行 – 無錫恒隆廣場
關於恒隆地產
恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港，恒隆地產發展及管理多元化的國際級物業組合，覆蓋香港及九個內地城市，包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州。公司在內地的物業組合均以恒隆廣場「66」品牌命名、定位高端，成功在內地奠定作為「城市脈動」的領導地位。恒隆地產引領行業，推出優化的可持續發展方案，並透過聯繫顧客和社群，實現可持續增長，屢獲各界認可。