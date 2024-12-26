愛高集團（00328）宣布推出四大策略機制，促進員工友好相處與團隊凝聚力

香港 - 2024年12月26日 - 視聽及資訊科技領域的領先企業愛高集團（ALCO HOLDINGS 00328）今日宣布，為進一步優化企業內部管理與文化氛圍，公司正式推出四大策略機制，旨在促進員工之間的友好相處，並全面提升團隊凝聚力。這些機制包括以人為本的管理理念、豐富多彩的員工活動、開放包容的企業環境以及堅守誠信的核心價值觀，全面展示了愛高集團在員工關懷與企業文化建設上的長遠布局。



策略一、以人為本的管理理念

愛高集團始終堅持「員工是企業最寶貴的財富」的管理理念，深知員工不僅是企業運作的基礎，更是推動企業持續發展的核心動力。為了激發員工的潛力和創造力，愛高集團為員工提供了完善的福利制度和優良的工作環境。公司的生產工廠及總部辦公場所設有各種設施，如閱覽室、籃球場、羽毛球場、乒乓球室、桌球室、電腦室和醫務室，力圖為員工創造一個健康、舒適、富有活力的工作環境。

這種以人為本的管理風格不僅提高了員工滿意度，也為他們在工作中獲得成就感提供了保障。愛高集團的管理層始終關注員工的身心健康，並通過定期開展培訓與研討會，提升員工的職業技能，增強其在崗位上的競爭力與適應力。這些措施充分體現了愛高對員工成長的關懷與支持，為員工打造了一個可持續發展的職業生涯。



策略二、豐富多彩的員工活動

愛高集團深知團隊氛圍的重要性，因此定期舉辦多樣化的員工活動，旨在增進員工之間的互動與溝通。這些活動如中秋遊園、卡拉OK比賽、聖誕晚會、象棋比賽、籃球比賽、拔河比賽等，為員工提供了豐富業餘生活的機會，鼓勵他們在工作之餘放鬆身心。此外，公司還設立了多個興趣班，比如舞蹈、太極、跆拳道、乒乓球、英語、日語等，使員工在工作之餘能探索個人興趣，提升自我。



這些豐富的活動不僅增進了員工間的友誼，還培養了員工的團隊合作精神。在活動中，團隊合作和集體分享的精神得到進一步加強，員工通過共同參與活動，增加了相互了解和支持，使其在面對工作挑戰時更具協作性和創造力。通過這些活動，愛高集團營造了一個積極向上、充滿活力的企業氛圍，極大地提升了員工的工作熱情和團隊凝聚力。



策略三、開放包容的企業環境

在愛高集團，多元化和包容性是企業文化的核心體現。公司匯聚了來自世界各地的精英人才，致力於營造一個開放、活躍的工作環境。在這樣的環境中，員工被鼓勵提出自己的創意和見解，共同參與到公司決策與創新中。這樣的包容性文化，使得每位員工都能夠自由表達和實現個人價值，並感受到被尊重和重視。

這種開放的氛圍激勵了員工在日常工作中積極溝通、分享知識。通過跨部門的協作與交流，員工可以更好地整合資源，達成更優異的工作成果。在愛高集團，每位員工都被視為企業文化的積極貢獻者，公司的成功正是基於這種多元文化的活力和創新而來。愛高堅信，只有在包容多元的文化引導下，企業才能在瞬息萬變的市場中不斷創新並保持競爭力。



策略四、堅持誠實守信的價值觀

愛高集團的經營原則中，誠實守信佔據重要地位。公司強調互相尊重、堅守承諾的重要性，倡導以正確的方式做事。這樣的價值觀不僅調動了員工的積極性，也增強了員工間的信任和依賴。愛高的員工在處理問題和做出決策時，會認真考慮企業的價值觀以及對同事和客戶的影響。這樣的企業文化氛圍，使員工在面對工作挑戰時能更自信地合作，形成強大的內部凝聚力。

這種信任與合作關係，是愛高集團在市場中持續創新的重要支撐。誠實守信的文化也激勵了員工在專業上不斷提高，自律和責任感成為團隊合作的基礎，並通過培訓和發展計劃進一步強化。愛高集團的核心價值觀不僅塑造了企業的外部形象，也深刻地影響了內部工作實踐，促使員工在一個充滿正能量的環境中一起成長。



企業文化推動可持續發展

愛高集團管理層表示，此次推出的四大策略機制，將進一步鞏固公司在行業內的競爭力，同時為員工提供更加和諧的工作環境與成長空間。未來，愛高集團將繼續以卓越的企業文化為支撐，推動企業的可持續發展，並以創新與團隊精神為基石，在全球市場上實現更高的業務目標



