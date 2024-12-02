慶祝澳門特別行政區成立25周年 銀河娛樂集團旗下酒店與餐飲品牌傾情推出節慶盛惠

澳門特別行政區 - 2024年12月2日 - 為慶祝澳門特別行政區成立25周年，銀河娛樂集團（下稱「銀娛」）自12月1日起於旗下物業推出一系列酒店和美饌專屬優惠活動，與廣大市民和訪澳遊客共慶這一重要里程碑，為全城的歡樂氣氛增添更多喜悅。



為慶祝澳門特別行政區成立25周年，銀河娛樂集團自12月1日起至12月31日推出一系列酒店和美饌專屬優惠活動。

在這澳門回歸25周年的重要時刻，銀娛旗下的世界級綜合度假城「澳門銀河™」將為市民和旅客提供獨特的體驗和難忘的回憶，自12月1日至12月31日期間，推出豐富的折扣優惠和尊貴的禮遇。「澳門銀河」的限時慶祝酒店優惠適用於「百老匯酒店」、澳門安達仕酒店、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店及澳門JW萬豪酒店等多家酒店，住客在活動期間可享澳門元250的餐飲消費額度，同時還可尊享多樣化的住宿禮遇。作為全球最多《福布斯》五星級酒店的綜合度假城，賓客在「澳門銀河」可以體驗不同風格的五星服務。



星際酒店、「澳門銀河」和「澳門百老匯」超過30間餐廳及酒吧的尊享禮遇涵蓋米芝蓮星級體驗、大江南北特色風味及澳門地道美食。

澳門以「創意城市美食之都」而聞名，美饌結合中西文化的精華。為令賓客可以暢享美味佳餚，盡情感受澳門的美食文化，銀娛旗下的酒店及餐廳一直致力於為賓客打造多元用餐體驗。為慶祝澳門回歸25周年，星際酒店、「澳門銀河」及「澳門百老匯™」超過30間餐廳及酒吧推出專屬美食禮遇，涵蓋米芝蓮星級體驗、大江南北特色風味及澳門地道美食。從12月1日至20日，賓客不僅可以品嚐到慶回歸限定套餐，還可享受75折（25%折扣優惠）的尊享折扣及特價餐飲優惠（澳門元75或澳門元25）。更有機會獲得免費菜式，「銀河影院」的美食亭享慶回歸折扣，確保每一位食客都能在這個特別的時刻享受到美味的盛宴。



在配備最頂尖的影音科技的「銀河影院」可享美食亭的慶回歸折扣

除了酒店和餐飲優惠，「澳門銀河」還推出水療及娛樂方面的特別優惠，是體驗放鬆身心的絕佳機會。賓客在屢獲國際大獎的澳門悦榕SPA購買指定按摩療程，可以以75折之優惠購買第二套；悠然自足指定身體按摩及面部療程亦提供75折優惠。同時，澳門規模最大的「實景+全感VR」沉浸式體驗項目——《蒼蘭訣》VR沉浸式體驗館也推出買一送一的慶回歸優惠活動，讓賓客體驗前所未有的虛擬現實樂趣。



屢獲國際大獎的澳門悦榕SPA購買指定按摩療程，可以以75折之優惠購買第二套

與此同時，「澳門銀河」呈獻「悅動心弦」節s慶活動已經拉開序幕，在奢旅、美饌、娛樂、購物等體驗中更送出共計高達澳門元2,500萬獎賞，將濃厚的節日氣氛再度昇華，讓喜悅充盈繽紛冬日的每一天。



澳門規模最大的「實景+全感VR」沉浸式體驗項目——《蒼蘭訣》VR沉浸式體驗館推出買一送一的慶回歸優惠活動。

銀娛以多元舉措與廣大市民及旅客一同迎接澳門特別行政區成立25周年，推出一系列節慶盛事和繽紛活動同慶25周年回歸，積極配合澳門特區政府「旅遊＋」戰略深化發展，助力鞏固澳門作為「世界旅遊休閒中心」的定位。



有關「銀河娛樂集團共慶澳門特區成立25周年」酒店和美饌專屬優惠活動的詳細信息，請訪問「澳門銀河」官網：https://www.galaxymacau.com/geg-celebrates-25th-anniversary-macau-sar-you/?noRedirect=1。



