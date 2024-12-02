慶祝澳門特別行政區成立25周年 銀河娛樂集團旗下酒店與餐飲品牌傾情推出節慶盛惠

澳門特別行政區 - 2024年12月2日 - 為慶祝澳門特別行政區成立25周年，銀河娛樂集團（下稱「銀娛」）自12月1日起於旗下物業推出一系列酒店和美饌專屬優惠活動，與廣大市民和訪澳遊客共慶這一重要里程碑，為全城的歡樂氣氛增添更多喜悅。
在這澳門回歸25周年的重要時刻，銀娛旗下的世界級綜合度假城「澳門銀河™」將為市民和旅客提供獨特的體驗和難忘的回憶，自12月1日至12月31日期間，推出豐富的折扣優惠和尊貴的禮遇。「澳門銀河」的限時慶祝酒店優惠適用於「百老匯酒店」、澳門安達仕酒店、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店及澳門JW萬豪酒店等多家酒店，住客在活動期間可享澳門元250的餐飲消費額度，同時還可尊享多樣化的住宿禮遇。作為全球最多《福布斯》五星級酒店的綜合度假城，賓客在「澳門銀河」可以體驗不同風格的五星服務。
澳門以「創意城市美食之都」而聞名，美饌結合中西文化的精華。為令賓客可以暢享美味佳餚，盡情感受澳門的美食文化，銀娛旗下的酒店及餐廳一直致力於為賓客打造多元用餐體驗。為慶祝澳門回歸25周年，星際酒店、「澳門銀河」及「澳門百老匯™」超過30間餐廳及酒吧推出專屬美食禮遇，涵蓋米芝蓮星級體驗、大江南北特色風味及澳門地道美食。從12月1日至20日，賓客不僅可以品嚐到慶回歸限定套餐，還可享受75折（25%折扣優惠）的尊享折扣及特價餐飲優惠（澳門元75或澳門元25）。更有機會獲得免費菜式，「銀河影院」的美食亭享慶回歸折扣，確保每一位食客都能在這個特別的時刻享受到美味的盛宴。
除了酒店和餐飲優惠，「澳門銀河」還推出水療及娛樂方面的特別優惠，是體驗放鬆身心的絕佳機會。賓客在屢獲國際大獎的澳門悦榕SPA購買指定按摩療程，可以以75折之優惠購買第二套；悠然自足指定身體按摩及面部療程亦提供75折優惠。同時，澳門規模最大的「實景+全感VR」沉浸式體驗項目——《蒼蘭訣》VR沉浸式體驗館也推出買一送一的慶回歸優惠活動，讓賓客體驗前所未有的虛擬現實樂趣。
與此同時，「澳門銀河」呈獻「悅動心弦」節s慶活動已經拉開序幕，在奢旅、美饌、娛樂、購物等體驗中更送出共計高達澳門元2,500萬獎賞，將濃厚的節日氣氛再度昇華，讓喜悅充盈繽紛冬日的每一天。
銀娛以多元舉措與廣大市民及旅客一同迎接澳門特別行政區成立25周年，推出一系列節慶盛事和繽紛活動同慶25周年回歸，積極配合澳門特區政府「旅遊＋」戰略深化發展，助力鞏固澳門作為「世界旅遊休閒中心」的定位。
有關「銀河娛樂集團共慶澳門特區成立25周年」酒店和美饌專屬優惠活動的詳細信息，請訪問「澳門銀河」官網：https://www.galaxymacau.com/geg-celebrates-25th-anniversary-macau-sar-you/?noRedirect=1。
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提昇至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提昇到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
詳情請瀏覽：www.galaxymacau.com,www.broadwaymacau.com.mo及www.galaxyicc.com。