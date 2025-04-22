戴德梁行任命Matthew Bouw為亞太區、歐洲、中東及非洲首席執行官

亞太區、歐洲、中東及非洲採用整合運營模式，實現服務規模化與協同發展，助力業務增長，為客戶提供更優質的全球化資源和服務團隊香港 - 2025年4月22日 - 戴德梁行今日宣佈任命Matthew Bouw為亞太區、歐洲、中東及非洲首席執行官， 此項任命將於2025年5月1日正式生效。Matthew Bouw將採用整合運營模式，全面負責亞太區、歐洲、中東及非洲運營管理，實現服務規模化與協同發展，助力業務增長，為客戶提供更優質的全球化資源和服務團隊。
Matthew Bouw擁有豐富的管理經驗。在加入戴德梁行的13年間，他曾常駐芝加哥總部，擔任全球高管職務，包括全球首席行政官和全球首席人力資源與戰略官。任職期間，他深度參與了2014至2015年公司合併，以及2011年對DTZ的收購。自2017年起擔任戴德梁行亞太區首席執行官以來，他成功推動了亞太區業務的穩健發展。在加入戴德梁行之前，Matthew Bouw曾就職於不同行業多家全球大型企業，包括PwC (羅兵咸永道), Aviva, Orica, Leighton和UGL。Matthew Bouw未來將常駐倫敦，領導兩大區域協同發展。
Colin Wilson將卸任歐洲、中東及非洲首席執行官一職，離開公司開啟職業生涯新篇章。過渡期間，他將繼續擔任顧問職務，確保職責交接平穩過渡。Colin Wilson在公司任職29年，對歐洲、中東及非洲以及公司的發展做出了卓越貢獻，產生了深遠影響。
整合運營戰略將為我們的業務帶來強大優勢：
- 更具靈活性，有助於在重要市場、關鍵行業及核心服務領域進行投資和資源部署
- 資料、技術與轉型等關鍵領域實施統一戰略
- 實現跨區域整合人才優勢
- 有助於兩大區域更廣泛地推廣最佳實踐，實施重要戰略舉措，促進交叉銷售、實現銷售賦能，提升銷售績效
即將上任的亞太區、歐洲、中東及非洲首席執行官Matthew Bouw表示：「此次履新我深感榮幸。這是一個極具潛力的契機，我們將充分發揮兩大區域的互補優勢，加速業務增長，為客戶提供更加優質的專業建議、解決方案和卓越服務。」
戴德梁行
戴德梁行是享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司, 通過兼具本土洞察與全球視野的房地產解決方案為客戶創造卓越價值。戴德梁行遍佈全球60多個國家，設有400多個辦公室，擁有52,000名專業員工。在大中華區，23家分公司合力引領市場發展。2024年公司全球營業收入達94億美元，核心業務涵蓋估價及顧問服務、策略發展顧問、專案管理服務、資本市場、專案及企業服務、產業地產、商業地產等。戴德梁行致力於"戴領無限超越"，贏得眾多行業重磅獎項和至高榮譽。更多詳情，請瀏覽www.cushmanwakefield.com.hk，或關注我們的微信（戴德梁行）及領英專頁（www.linkedin.com/company/cushman-&-wakefield-greater-china）。