戴德梁行任命Matthew Bouw為亞太區、歐洲、中東及非洲首席執行官

亞太區、歐洲、中東及非洲採用整合運營模式，實現服務規模化與協同發展，助力業務增長，為客戶提供更優質的全球化資源和服務團隊

更具靈活性，有助於在重要市場、關鍵行業及核心服務領域進行投資和資源部署 資料、技術與轉型等關鍵領域實施統一戰略 實現跨區域整合人才優勢 有助於兩大區域更廣泛地推廣最佳實踐，實施重要戰略舉措，促進交叉銷售、實現銷售賦能，提升銷售績效





香港 - 2025年4月22日 - 戴德梁行今日宣佈任命為亞太區、歐洲、中東及非洲首席執行官， 此項任命將於2025年5月1日正式生效。Matthew Bouw將採用整合運營模式，全面負責亞太區、歐洲、中東及非洲運營管理，實現服務規模化與協同發展，助力業務增長，為客戶提供更優質的全球化資源和服務團隊。Matthew Bouw擁有豐富的管理經驗。在加入戴德梁行的13年間，他曾常駐芝加哥總部，擔任全球高管職務，包括全球首席行政官和全球首席人力資源與戰略官。任職期間，他深度參與了2014至2015年公司合併，以及2011年對DTZ的收購。自2017年起擔任戴德梁行亞太區首席執行官以來，他成功推動了亞太區業務的穩健發展。在加入戴德梁行之前，Matthew Bouw曾就職於不同行業多家全球大型企業，包括PwC (羅兵咸永道), Aviva, Orica, Leighton和UGL。Matthew Bouw未來將常駐倫敦，領導兩大區域協同發展。將卸任歐洲、中東及非洲首席執行官一職，離開公司開啟職業生涯新篇章。過渡期間，他將繼續擔任顧問職務，確保職責交接平穩過渡。Colin Wilson在公司任職29年，對歐洲、中東及非洲以及公司的發展做出了卓越貢獻，產生了深遠影響。整合運營戰略將為我們的業務帶來強大優勢：戴德梁行全球總裁兼首席運營官表示：「Matthew是一位具有遠見卓識的卓越領導者，在成功創建和發展企業方面擁有超過30多年的豐富經驗。他此次重要履新，將助力公司持續加速發展，同時，通過專業建議和跨區域服務，為客戶提供優質房地產解決方案。我對Matthew的領導力充滿信心，期待我們的整合運營戰略助力客戶實現更大規模的業務發展。」即將上任的亞太區、歐洲、中東及非洲首席執行官Matthew Bouw表示：「此次履新我深感榮幸。這是一個極具潛力的契機，我們將充分發揮兩大區域的互補優勢，加速業務增長，為客戶提供更加優質的專業建議、解決方案和卓越服務。」