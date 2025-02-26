戴德梁行就2025/26年度財政預算案作以下回應

香港 - 2025年2月26日 -





戴德梁行環球董事、大中華區首席執行官趙錦權先生就2025/2026年度財政預算案以下議題作出回應：





北部都會區發展片區開發



本行樂見政府持續促進北部都會區發展，優化產業及空間布局。我們相信透過片區開發模式，能利用市場力量，加速落成片區內的住宅、產業及公共設施，同時減輕政府的財政負擔。發展局預計，各片區的工程成本約在100億至200億元之間。與傳統模式相比，片區開發可節省超過10億元的公帑。一直以來，香港的建築成本是鄰近地方，如深圳的2至3倍。這無疑令香港財政壓力百上加斤，高昂的成本影響了香港產業落地的競爭力。我們建議政府著重考慮降低成本，例如可參考新加坡政府短暫性引入外地勞工，以減低做地的成本。





相較於傳統的賣地模式，片區開發規模較大，發展年期及回本期較長。這會將前期開發的高額成本及風險轉移至發展商，考驗發展商的資金可持續性及長期負擔能力。然而，發展商在土地平整過程中可一併進行規劃及設計，既可壓縮項目發展時間，亦可令發展商擁有更多設計及建設的自主權，靈活應對市場需求，開發多元住宅或商業項目。





本行建議政府妥善規劃及運用新發展區內及對外的交通設施，包括連接港深兩地的深圳灣公路大橋及規劃中的港深西部鐵路，提升交通連接的便利性，增强投資者信心以吸引更多發展商參與，確保片區的可持續性。





未來五年準備可建八萬伙私樓的土地



對於政府未來五年準備可供興建約八萬個私營房屋單位的土地，本行樂見政府積極覓地建屋，穩定未來私營房屋的土地供應。然而，由於未來新土地多達六成半乃來自北部都會區及東涌等新發展區，因此基建先行十分重要。我們建議政府應在住宅項目落成前，先要確保區內的基建設施已經到位，以免令居民入伙後出現不便。





戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝先生就2025/2026年度財政預算案以下議題作出回應：





發展人工智能及沙嶺數據園區



政府於《財政預算案》大力推動人工智能及創科發展，長遠有利數據中心板塊的發展。本行建議政府應盡快公布沙嶺數據園區的發展詳情，並簡化批地程序，及以優惠條款爭取發展商及數據中心營運商進駐。





更改部分商業地用途



本行樂見政府暫停推售商用地塊的措施，可讓市場逐漸消化現時的空置面積及在建的新項目。然而，市場變化迅速，建議政府應定期檢討市場情況，適時重啟推售商用地塊。





戴德梁行執行董事、香港估價及顧問服務部主管黃儉邦先生就2025/2026年度財政預算案以下議題作出回應：





政府提到明年將拍賣八幅住宅用地，這可保持穩定土地供應，本行建議政府應盡量將發展條款寫得清晰，並盡量減省發展商提供社區設施等要求，以激活市場氛圍，吸引更多中小型發展商和新進企業參與競標。





戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢女士就2025/2026年度財政預算案以下議題作出回應：





本行樂見政府重視吸納高端人才及學生的發展，並重申如「北都大學教育城」、「一帶一路獎學金」等政策，這些措施長遠而言都有助吸引全球不同人才及學生來港，支持本港出租公寓板塊及住宅租賃市場的需求。





然而，現時市場上的人才學生宿舍仍然短缺，根據本行最新估算數字，全港平均每三名大學生就要爭奪一個大學宿位，而未來的對於大學生床位的供求短缺更有機會擴大至5萬個床位以上，使得部分未能獲得宿位的學生需要於私人市場租用住宅單位。





因此，我們樂見政府考慮將部分商業用地改劃作住宅用途，同時建議政府容許現有合適的商廈及酒店改裝成為學生住宿，於審批程序方面拆牆鬆綁，提供更多用途上的彈性。預期此措施能夠提供更多的住宅選擇，有助減輕租金壓力並發揮相互作用，應對大學生床位供求短缺的挑戰。





戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明先生就2025/2026年度財政預算案以下議題作出回應：





本行歡迎政府提高100元印花稅的物業價值上限至400萬元，此舉將會吸引上車客及投資者入市，並加快細價樓的交投步伐。根據土地註冊處數字，2024年價值300萬至少於400萬元的住宅成交錄得7,623宗，佔整體住宅約14%成交，相信將會帶動換樓鏈，可惠及的物業成交個案將會比政府預算的百分之十五更多，有望達百分之二十。





戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄就2025/2026年度財政預算案以下議題作出回應：





政府提到即將推出一系列優化措施的「新資本投資者入境計劃」。本行期待政府盡快公布詳細內容。同時，建議當局考慮進一步放寬住宅物業投資門檻至1000萬元，並取消房產投資上限，以吸引更多資金支持房地產市場。我們相信，降低門檻將有助於改善投資移民政策，吸引中小型投資者投資香港房地產，擴大潛在投資者群體，進一步提升香港作為國際金融中心的競爭力，吸引更多人才和資金。



