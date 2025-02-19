戴德梁行獨家代理放售 大埔道383號 整體豪宅項目 九龍半山 全新低密度豪宅項目

香港 - 2025年2月19日 - 戴德梁行獲業主委託，獨家代理出售位處香港九龍半山，新晉豪宅地段「龍坪分區」的大埔道383號,新九龍內地段6419號，整體豪宅項目「翠雅山TRIAZZA」出售，為區內罕有全新低密度豪宅項目，戶戶尊享獨立視野，更加入了全港罕見直達車位設計。



項目地盤面積約30,032 平方呎，根據屋宇署批准圖則，總樓面面積約72,216平方呎，寬免面積約56,315平方呎，若以此計涉及總面積超過128,000平方呎, 現分為3座, 共有35個單位,總實用面積約59,368平方呎，提供52個停車位 (超過9成停車位都支援充電)。項目一年多前測量師行估價為23億元，現時最新市場估值約16.8億元。



「翠雅山TRIAZZA」背山面向維港，既坐擁翠綠的居住環境而且盤踞高位，可飽覽九龍半島開揚景致，單位開則極盡考量，多元特色單位不但有經典設計「大前庭戶」、「連特大天台」等，部分單位擁有市場罕見「落地玻璃梯屋」、「洋房式直達屋戶兼車位」等。



為突顯尊貴顯赫的定位，項目精心打造私人會所，以度假式園林設計，異國風情呈現眼前，總長度達19米泳池連Jacuzzi的設置，於個別少伙數低密度豪宅中相當罕見。其他設施應有盡有，包括型格宴會廳連私人廚房、多用途活動區、品味酒室、健身室、桑拿室，動靜設施一應俱全，讓住戶全天候盡享頂級悠閒生活體驗。



交通方便快捷，1分鐘直達主幹道「龍翔道」，15分鐘內連繫中環 / 九龍東商貿區，貫通機場以至中港各口岸，輕鬆享受25分鐘生活圈。



附近著名中小學府及國際學校林立，包括保良局蔡繼有學校、宣道國際學校、英華書院、浸會大學及城市大學等，加上香港政府近年積極搶人才，吸納各地學生和專才，將有助推高租務回報。



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