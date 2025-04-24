戴德梁行發佈 《Z世代重構辦公空間新生態》報告

香港 - 2025年4月24日 - 享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司戴德梁行今日發佈《Z世代重構辦公空間新生態》報告。本報告深入剖析了中國的「新生代」群體——Z世代的需求變化趨勢，以及這些需求變化對該地區辦公場所產生的深遠影響。調查資料顯示，中國Z世代對辦公空間的靈活性、協作性和可持續性高度重視。報告還著重強調，優化辦公空間對於吸引和留住中國Z世代人才至關重要，並將戴德梁行的XSF坪效體驗指標作為衡量這一成效的關鍵績效指標。此外，報告中的四個案例研究詳細闡述了中國內地成功的工作場所戰略，為在該地區尋求為Z世代打造具有吸引力且高效的工作環境的組織，提供了切實可行的見解與參考。 重要的人口 組成部分 作為中國「新生代」群體，Z世代正迅速崛起成為我國不可忽視的重要人口力量。他們成長於中國經濟高速增長和互聯網蓬勃興起的時代，具有獨特的價值觀和生活方式。隨著中國內地Z世代辦公室員工群體數量和影響力的不斷增加，商業地產從業者必須加深對其在辦公環境變革管理與辦公環境策略上的理解，以確保辦公環境能夠充分適應未來的需求。 調查問卷：目前，貴公司中國內地辦公室員工中， Z 世代的比例是多少？ 資料來源：戴德梁行研究部

需求調整至關重要



中國Z世代高度重視協作精神和深厚的企業文化氛圍，期望辦公場所能夠促進身心健康，並秉持包容性的原則。調查顯示，「靈活性，工作與生活平衡」、「個性化，舒適感和歸屬感」以及「有意義的工作與目標」是受訪的中國內地商業地產（CRE）從業者認為其所在組織的辦公場所最能滿足的前三大優先事項。



調查問卷：以下Z世代重視的優先事項中，您認為貴公司在中國內地的辦公場所最符合哪三項價值觀？





資料來源：戴德梁行研究部



XSF坪效體驗——增值工具



戴德梁行的XSF坪效體驗是評估辦公場所體驗的重要指標。它能綜合評估員工的體驗、健康和績效，並明確辦公場所在其獨特辦公生態系統中的角色。戴德梁行在中國內地進行的辦公場所戰略案例研究中清晰地展示了XSF坪效體驗如何用於指導戰略決策、改善員工福利、提高員工生產力，從而説明我們在該地區的客戶（包括他們的Z世代員工群體）優化辦公場所。



戴德梁行中國區項目及企業服務部總裁魏超英表示，為滿足Z世代的獨特需求以及他們對現代工作環境的期待，辦公場所需要融合先進技術，打造出能促進交流、提升幸福感、注重可持續性並提高生產力的空間。



戴德梁行中國區項目及企業服務部辦公空間策略及變革管理負責人、高級助理董事楊青表示，中國內地企業應探討適合的辦公生態，將人員、目標與場所有機結合，以更好地契合本土Z世代的需求，並通過系統的方法將策略落地，使辦公環境更有利於人才的吸引和保留。



戴德梁行大中華區研究內容主管Shaun Brodie表示，Z世代精通於數位技術，追求靈活的工作模式、工作與生活的和諧共融，並高度關注可持續發展和社會責任。通過優化辦公場所體驗，企業不僅能成功吸引Z世代人才，還能顯著提升工作效率。



請點擊 戴德梁行的XSF坪效體驗是評估辦公場所體驗的重要指標。它能綜合評估員工的體驗、健康和績效，並明確辦公場所在其獨特辦公生態系統中的角色。戴德梁行在中國內地進行的辦公場所戰略案例研究中清晰地展示了XSF坪效體驗如何用於指導戰略決策、改善員工福利、提高員工生產力，從而説明我們在該地區的客戶（包括他們的Z世代員工群體）優化辦公場所。戴德梁行中國區項目及企業服務部總裁魏超英表示，為滿足Z世代的獨特需求以及他們對現代工作環境的期待，辦公場所需要融合先進技術，打造出能促進交流、提升幸福感、注重可持續性並提高生產力的空間。戴德梁行中國區項目及企業服務部辦公空間策略及變革管理負責人、高級助理董事楊青表示，中國內地企業應探討適合的辦公生態，將人員、目標與場所有機結合，以更好地契合本土Z世代的需求，並通過系統的方法將策略落地，使辦公環境更有利於人才的吸引和保留。戴德梁行大中華區研究內容主管Shaun Brodie表示，Z世代精通於數位技術，追求靈活的工作模式、工作與生活的和諧共融，並高度關注可持續發展和社會責任。通過優化辦公場所體驗，企業不僅能成功吸引Z世代人才，還能顯著提升工作效率。請點擊 此處 下載報告

我們對中國內地的企業房地產（CRE）專業人士進行了調研，旨在深入瞭解他們Z世代當前及未來辦公場所改進的看法。調研結果顯示，現有的辦公條件與Z世代的期望之間存在顯著差距。所獲資訊和資料明確指出，中國內地的企業亟需調整辦公場所，並制定符合Z世代不斷變化需求的策略。