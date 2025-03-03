戴德梁行首席銷售代理放售 紅磡曲街33號及老龍坑街13號全幢學生共居物業

香港 - 2025年3月3日 - 戴德梁行獲業主委託首席銷售代理出售紅磡曲街33號及老龍坑街13號全幢學生共居物業，該物業總建築面積約為7,501平方呎 (未經核准)，現叫價港幣8,500萬元，連同租約出售。



物業由基金於2021年10月購入並翻新。地下舖位有3個租客，總租金每月接近$8萬。而住宅部分現提供50間房間，目前由營運商IRENT營運作學生公寓。根據營運商IRENT的網站顯示，該物業房間的租金連管理費為$6,610至9,240元，大部份房間已租出。買家將來可考慮把物業改裝，所有房間均設獨立浴室，進一步提升租金收益。此外，該物業可以買賣公司股權交易，為投資者提供了更大的靈活性和便利性。



物業地理位置優越，步行約6分鐘即可到達何文田地鐵站，約10分鐘可到達紅磡地鐵站及黃埔地鐵站，步行分別約15分鐘及19分鐘即可到達理工大學及都會大學。物業位於紅磡，毗鄰恒地全新住宅項目必嘉坊及鷹君何文田站上蓋新盤朗賢峯，周邊有眾多的小店和食肆，生活便利，可以滿足不同人士的需要。



戴德梁行香港資本市場部董事劉文越指出，政府於2024施政報告中，宣佈銳意打造「留學香港」品牌的政策，非本地學生人數學額上限由兩成提升至四成，預計未來會吸引更多非本地學生來港升學，將來整體大學床位的短缺至少達55,400個。由於本地大學宿位不足，未能獲得安排大學宿位的學生會流入私人住宅和更能切合學生需求的學生公寓市場。投資學生公寓為投資者提供穩定租金收入，適合投資者作長線收租用途。

