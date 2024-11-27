採用雲端以及 AI 將為全球 GDP 貢獻數兆美元

三項新研究顯示，雲端對全球 GDP 的貢獻預計將在未來六年超過 12 兆美元香港 - 2024年11月27日 - Amazon Web Services（AWS）與專門從事經濟影響研究的全球知名市場調查與諮詢公司電信諮詢服務（Telecom Advisory Services）近日發布了三項新研究，評估雲端運算的經濟影響力、人工智能（AI）的採用方式以及使用雲端運算提升的能源生產力。
研究結果顯示，2023 年雲端運算技術對全球國內生產總值（GDP）的整體貢獻超過 1 兆美元，由雲端支援的 AI 則為 GDP 貢獻逾 980 億美元。對於未來發展，其中一項研究預測在 2024 年至 2030 年間，採用雲端所產生的全球GDP將突破 12 兆美元，而由雲端支援的 AI 將額外貢獻 1.5 兆美元。
全球各地的經濟影響
從各個區域來看，研究結果顯示，2023 年雲端運算在美國和加拿大創造了逾 4,340 億美元 GDP，其中 560 億美元來自由雲端支援的 AI。歐洲國家有逾 3,210 億美元 GDP 來自雲端運算，而由雲端支援的 AI 貢獻了其中的 300 億美元。亞太國家則分別有逾 1,520 億美元GDP 來自雲端運算，以及 有逾 70 多億美元來自由雲端支援的 AI。
未來六年，使用雲端運算和 AI 預計為全球帶來更加可觀的經濟效益。到 2030 年，採用雲端預計將為美國和加拿大創造逾 5.6 兆美元 GDP，其中 8,420 億美元將來自由雲端支援的 AI。在歐洲國家，這兩項數據約為 2.7 兆美元和 4,340 億美元。在亞太地區，採用雲端有望產生逾 2.7 兆美元 GDP，其中由雲端支援的 AI 將貢獻逾 2,020 億美元。
數據中心和雲端運算已經融入我們的日常生活。為實現互聯互通，AWS 為全球客戶提供遍布 34 個地理區域（Region）的 108 個可用區域（Availability Zone），以及本地區域（Local Zone）、Amazon CloudFront 和數百個連接點。很多人都在不知不覺間使用了雲端運算，無論是線上聯絡親友、網上購物、查看銀行帳單、叫外賣、叫車，或是欣賞串流影片、節目和音樂，一切都是由數據中心和雲端來實現。
電信諮詢服務公司負責人、本研究策劃者 Raul Katz 博士表示：「雲端運算是數碼轉型的一大推動力，我們已經親身體會它對日常生活的影響。現在，我們終於可以用貨幣數字來量化、體現這種影響，以及雲端運算產業對於全球經濟的重要意義。這些資料看起來可能有如天文數字，但 2023 年的資料顯示，隨著各行各業紛紛採用雲端運算並使用雲端支援的 AI，全球經濟已從中受益，且預測資料還顯示了未來不可限量的成長空間。這無疑是數碼轉型和人類發展的重要時刻。」Raul Katz博士也是哥倫比亞大學哥倫比亞遠端資訊研究所（Columbia Institute of Tele-Information）經營策略研究主任。
雲端運算帶來的能源效益
三項新研究中，其中一項調查了雲端運算技術對能源生產力的影響。能源生產力是指單位能耗（兆瓦時）所創造的經濟價值（GDP）。該研究顯示，能源生產力的提升能讓企業以相同數量的能源產出更多的商品和服務，從而降低各行各業的生產成本。由此可見，雲端運算發揮的作用極為突出。
該研究顯示，當一國的雲端採用率提升 10%，其能源生產力就會隨之提高，各行各業就能以相同數量的能源產出更多商品和服務。研究結果顯示，一國的能源生產力增幅可達每兆瓦時 14.57 美元，該國採用雲端運算的企業就能以同等數量的能源資源產出更多商品和服務。能源生產力的提升可以降低成本，讓企業將節省的資金重新投入到創新和業務拓展。按此推算，能源生產力的提高可為全球經濟多帶來約 2,168 億美元 GDP。
雲端和AI應用正在改變日常生活
AWS 數百萬個活躍客戶都在運用雲端技術和 AI 改善日常生活。從協助萊爾（Lyell）和莫德納（Moderna）的醫療革新，到推動 Blackboard 和 PBS 的數碼化與個人化教育；從帶給使用者 Netflix、亞馬遜 Prime Video 和 Disney+ 平台上流暢的追劇和觀影體驗，到幫助達美航空（Delta Airlines）和福特（Ford）優化運輸服務，AWS 賦能各行各業的數碼轉型升級。其中，也包含眾多雲原生客戶，如 AirBnB、Lyft、Slack、Snap 以及 Stripe，這些企業都推動了產業變革。
AI 目前已成為 AWS 旗下擁有數十億美元營收運轉率的業務。來自各行各業的 10 萬多家客戶都在使用 AWS 的 AI 和機器學習服務來重塑客戶體驗，包括 adidas、紐約證券交易所（New York Stock Exchange）、輝瑞（Pfizer）、瑞安航空（Ryanair）和豐田（Toyota）等。此外，許多領先的生成式 AI 模型也在 AWS 上訓練和運行。
AWS 目前於全球 245 個國家和地區提供服務，並公布了進一步新建 18 個可用區域和 6 個區域的計劃，這讓全球各地的客戶和公營機構都能受益於雲端運算以及生成式 AI 等先進技術。
如欲了解研究方法並詳讀每份研究報告，請瀏覽以下連結：關於雲端運算和AI採用的詳情，請參閱電信諮詢服務公司報告《雲端運算和AI的經濟影響》；關於能源生產力的詳情，請參閱電信諮詢服務公司報告《雲端運算和資訊技術的能源生產力比較評估》。
關於 Amazon Web Services
自 2006 年來，Amazon Web Services 一直在提供世界上服務最豐富、應用廣泛的雲端服務。AWS為客戶提供超過 240 種功能全面的雲端服務，包括運算、儲存、數據庫、網絡、分析、機器學習與人工智慧、物聯網、流動、安全、混合雲、媒體，以及應用開發、部署和管理等方面，遍及 34 個地理區域內的 108 個可用區域（Availability Zones），並已公布計畫在墨西哥、紐西蘭、沙特阿拉伯和泰國等建立 6 個 AWS 地理區域、18 個可用區域。AWS 的服務獲得全球超過百萬客戶的信任，包括發展迅速的初創公司、大型企業和政府機構。通過 AWS 的服務，客戶能夠有效強化自身基礎設施，提高營運上的彈性與應變能力，同時降低成本。欲瞭解更多有關 AWS 的資訊，請瀏覽：https://aws.amazon.com。