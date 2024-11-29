數碼港創業計劃畢業典禮暨資訊日2024

關於數碼港

數碼港作為香港數碼科技旗艦及創業培育基地，匯聚超過 2,100 間社群企業，包括超過900 間駐園區及超過 1,200 間非駐園區的初創企業和科技公司，由香港特別行政區政府全資擁有的香港數碼港管理有限公司管理。數碼港的願景是以創新科技為數字經濟及智慧城市發展注入新動力，引領企業聯通海内外市場。數碼港透過培育創新科技人才、鼓勵年輕人創業、扶植初創企業，致力創造蓬勃的創科生態圈；藉著與本地、内地及國際策略夥伴合作，促進科技產業發展；同時加快公私營機構採用數碼科技推行數碼轉型，推動新經濟與傳統經濟融合。



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