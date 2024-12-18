新中央酒店項目榮獲2024年PropertyGuru亞洲不動產獎"亞洲年度文化遺產項目"

澳門特別行政區 - 2024年12月18日 - 近日，第19届PropertyGuru亞洲不動産獎總决賽在泰國曼谷舉辦。力行集團投資翻新活化的新中央酒店項目榮獲「亞洲年度文化遺產項目」金獎。在此前的港澳區評比中，新中央酒店項目亦榮獲「港澳區年度文化遺産酒店翻新項目」金獎。



力行集團主席蕭頌銘早前親自為PropertyGuru亞洲不動產獎中國香港及澳門評審團解說新中央酒店項目

力行集團創辦人及主席蕭頌銘表示，非常榮幸集團首次參與PropertyGuru亞洲不動產獎就登上總決賽的舞台，並創造佳績，成為中國內地、香港和澳門至今唯一獲得開發類獎項「亞洲年度文化遺產項目」金獎的企業。這項殊榮不僅是對集團及酒店在文化遺産保護和傳承方面所做工作的國際認可，也是對集團團隊的認可。



他又指出，新中央酒店項目的成功不僅在於其對歷史建築的精心修復與保護，更在於其將傳統文化與現代科技的完美融合。這種融合不僅讓文化遺產煥發新生，也為住客提供了獨一無二的文化體驗。



力行集團市場推廣總監兼主席高級助理黃梓漢早前赴泰國代表領獎

除了PropertyGuru亞洲不動産獎，新中央酒店項目早前還在第十九屆中國文旅星光獎頒獎典禮中榮獲「年度設計精品酒店」；由《LifeStyle品味生活》主辦的第十三屆CHA中國酒店大獎頒獎榮獲「年度最佳酒店」及「年度最佳設計酒店」；粵港澳酒店總經理協會舉辦的金珠獎評選中榮獲「中國最具魅力酒店」；在由最佳酒店評選委員會及悠游網共同打造的第十七屆中國最佳酒店大獎年度榜單中榮獲「最佳新開業酒店」及「最具人氣打卡目的地酒店」；在東南亞領先的文化與旅遊平台TripZilla舉辦的Travel Excellence Awards中榮獲「Style Star」；在World Luxury Hotel Awards中榮獲「Best Luxury Historical Hotel in East Asia」。



力行集團旗下的新中央酒店項目在國內外多個評選中屢獲殊榮

