新中央酒店項目榮獲2024年PropertyGuru亞洲不動產獎"亞洲年度文化遺產項目"

澳門特別行政區 - 2024年12月18日 - 近日，第19届PropertyGuru亞洲不動産獎總决賽在泰國曼谷舉辦。力行集團投資翻新活化的新中央酒店項目榮獲「亞洲年度文化遺產項目」金獎。在此前的港澳區評比中，新中央酒店項目亦榮獲「港澳區年度文化遺産酒店翻新項目」金獎。
力行集團創辦人及主席蕭頌銘表示，非常榮幸集團首次參與PropertyGuru亞洲不動產獎就登上總決賽的舞台，並創造佳績，成為中國內地、香港和澳門至今唯一獲得開發類獎項「亞洲年度文化遺產項目」金獎的企業。這項殊榮不僅是對集團及酒店在文化遺産保護和傳承方面所做工作的國際認可，也是對集團團隊的認可。
他又指出，新中央酒店項目的成功不僅在於其對歷史建築的精心修復與保護，更在於其將傳統文化與現代科技的完美融合。這種融合不僅讓文化遺產煥發新生，也為住客提供了獨一無二的文化體驗。
除了PropertyGuru亞洲不動産獎，新中央酒店項目早前還在第十九屆中國文旅星光獎頒獎典禮中榮獲「年度設計精品酒店」；由《LifeStyle品味生活》主辦的第十三屆CHA中國酒店大獎頒獎榮獲「年度最佳酒店」及「年度最佳設計酒店」；粵港澳酒店總經理協會舉辦的金珠獎評選中榮獲「中國最具魅力酒店」；在由最佳酒店評選委員會及悠游網共同打造的第十七屆中國最佳酒店大獎年度榜單中榮獲「最佳新開業酒店」及「最具人氣打卡目的地酒店」；在東南亞領先的文化與旅遊平台TripZilla舉辦的Travel Excellence Awards中榮獲「Style Star」；在World Luxury Hotel Awards中榮獲「Best Luxury Historical Hotel in East Asia」。
力行集團
力行集團成立於一九九一年，致力在澳門發展多元化業務。三十多年來一直秉持「認真專注 踏實力行」的發展理念，與澳門共同成長，不斷創新求變，為社會各界的客戶提供優質服務。時至今日，集團業務已包括房地產開發及投資、建築工程及策劃、酒店經營及管理、餐飲美食、商場營運、廣告策劃等方面，同時亦積極於履行企業社會責任，為舊區活化及保育出力，致力促進集團業務長遠規劃及穩健發展。