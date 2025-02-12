新加坡Tolaram集團迎來IFC重點投資 助力尼日利亞產業與經濟多元化

尼日利亞拉各斯 - 2025 年 2 月 12 日 - 總部位於新加坡的 Tolaram 集團，作為拉各斯自由區的擁有者與營運方，宣布國際金融公司 (IFC) 將投入高達 5000 萬美元的股權投資，以支持拉各斯自由區建設，加速當地經濟發展。



該項投資專注於解決尼日利亞的重要基礎建設，致力提升國際競爭力，並加速 860 公頃拉各斯自由區的首階段拓展，涵蓋土地開發、產業設施與物流網絡建設等重點領域。拉各斯自由區與萊基 (Lekki) 深水港直接整合，能夠提供高效且一體化的產業生態系統，便利進出口作業，並將尼日利亞定位為全球價值鏈的重要參與者。



預計這項投資將針對基礎設施瓶頸進行突破並提升連通性，開創新的商業機會，強化尼日利亞作為區域經濟中樞的地位，並為國家的長期繁榮做出貢獻。



Tolaram 金融科技與基礎設施部總經理 Navin Nahata 表示：「Tolaram 集團在尼日利亞有著悠久的經營歷史，並致力釋放該國的經濟潛力。透過對拉各斯自由區的重要投資，我們不僅能夠解決基礎建設的挑戰，同時也為本地和國際企業打造一個有利的發展環境。」



拉各斯自由區公司總裁兼執行長 Adesuwa Ladoja 表示：「IFC 的支持，是對拉各斯自由區邁向世界級產業樞紐的重要肯定。這項投資讓我們得以擴展現有基礎設施、吸引更多國內外企業進駐、推動永續發展，並創造尼日利亞的經濟機會。拉各斯自由區與萊基深水港的整合，將促進尼日利亞商業運營的便利性，並支援聯邦政府的經濟多元化及基礎設施的發展目標。我們期待透過與 IFC 的變革性合作，推動成長並帶來深遠的積極影響。」



拉各斯自由區現已成為眾多製造品牌的集結地，進駐企業包括 Kellogg's、Dano Milk、Colgate、BASF、ADM 及 Tata International，同時也擁有尼日利亞最深、技術最先進的萊基港。



隨著拉各斯自由區全面啟用，預計將創造三萬個直接、間接及誘發性的工作機會，為尼日利亞經濟帶來長期助益。尼日利亞經濟預計在 2026 年實現 3.7% 的成長，該類戰略性投資將是確保其持續成長，同時增強經濟韌性的重要關鍵。



IFC 中非及英語西非區域總監 Dahlia Khalifa 指出：「本次投資充分體現 IFC 致力於推動尼日利亞的包容性經濟增長，以及永續發展的決心與承諾。拉各斯自由區正處於成為產業轉型關鍵樞紐的關鍵時刻，將通過創造大量就業機會，進一步增強該國在全球市場的競爭力。我們很高興能夠攜手拉各斯自由區，共同打造關鍵基礎設施，吸引全球與本地企業進駐，幫助尼日利亞充分發揮其經濟潛力。」



該項對拉各斯自由區的投資也體現了 IFC 對永續發展的承諾，特別關注於綠色基礎設施建設。預計約15%的投資額將專項用於氣候相關措施，包括通過「卓越效能設計」(EDGE) 認證的建築，以及具有氣候韌性的基礎設施。



該筆投資與尼日利亞正在推動的經濟改革高度契合，同時亦符合 IFC 的宏觀戰略目標，其中包括世界銀行集團《2021-2025 尼日利亞國家夥伴關係框架》，以及《2015 年氣候行動計劃》。