新意網啟動第二屆 「初創飛航計劃」

致力推動本地初創發展 構建蓬勃創科生態圈香港 - 2024年12月9日 - 香港排名第一的數據中心服務商新意網集團有限公司（「新意網」；港交所股票代碼：1686）今天宣布啟動第二屆「初創飛航計劃」，致力推動本地初創企業創新發展，助力構建蓬勃的創科生態圈。這項計劃旨在賦能初創企業在不同階段的發展，幫助他們實現創新和持續增長。
在《2024年全球初創生態系統報告》[1]，香港在全球新興初創生態系統100強中位列亞洲第一。隨著本地初創企業發展迅速，新意網連續第二年推出「初創飛航計劃」，彰顯公司對培育初創生態系統的堅定承諾。今屆「初創飛航計劃」將為初創企業提供完善的技術支援平台和專業顧問建議。透過新意網旗下人工智能就緒 (AI-Ready) 的基礎設施及卓越的互連生態系統，結合計劃合作夥伴的多項尖端技術，加速初創企業發展創新解決方案並擴大其業務。
「初創飛航計劃」現正接受網上申請，申請者需展示香港創新科技行業關鍵領域的專業知識，包括人工智能、生物科技、金融科技和智慧城巿。計劃歡迎初創企業將人工智能相關技術整合到其解決方案中。申請者應以發展香港及大灣區業務為目標，著力為香港發展成為國際創新科技中心作出貢獻。計劃的截止申請日期為2025年2月4日，今屆將選出10間初創企業。
獲選者將可獲得全面的初創支援，最高可獲價值160,000港元的「新意網積分」 使用額，可用於兌換新意網及計劃合作夥伴所提供的技術方案及顧問建議支援。新意網的超大規模數據中心為初創企業提供基礎設施託管服務，供應所需的電力和空間來支持數據密集型的人工智能應用運算。得獎者更可連接到新意網豐富的網絡生態系統，與超過 300 多家電訊商、超大規模雲商、互聯網服務供應商、內容傳遞網絡、OTT 以及其他行業的企業等互聯互通。計劃的合作夥伴將提供廣泛的解決方案，服務涵蓋Angelflow的綜合技術基礎設施、Dataplugs的互聯網及托管服務、Finda Cloud的全渠道及業務工作流程解決方案、Nexusguard的網絡安全和網站保護解決方案、Votee AI的廣東話翻譯服務以及WeExpand的商業開發工具及虛擬銷售服務。
新意網商務總監唐佩珊表示：「我們非常高興啟動第二屆『初創飛航計劃』，致力推動本港高潛力初創企業的發展。此計劃展示了新意網的堅定承諾，支持香港特區政府建設香港成為國際創新科技樞紐。今年，我們預計將有更多人工智能初創企業參與計劃，而我們的超大規模基礎設施已準備就緒，支持這些初創企業開發創新解決方案。我們與合作夥伴攜手打造一個促進初創生態圈的平台，讓他們實現創科夢想，並推動香港數字經濟的發展。」
資料來源
[1] Global Startup Ecosystem Report 2024
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關於新意網
新意網（港交所股票代碼：1686）是香港最大的數據中心服務商，為新鴻基地產（港交所股票代碼：0016）的主要科技旗艦。我們擁有亞洲第一的連接能力，提供電訊商和雲服務商中立的數據中心服務。通過建立亞洲首屈一指的數據中心生態系統，新意網高效連接本地、中國內地乃至全球的電訊商、雲服務商、互聯網服務供應商 (ISP)、內容傳遞網路 (CDN)、OTT及其他行業的企業，為客戶創造價值。
新意網將MEGA-i的高效能網絡連接能力擴展到其他高端數據中心，包括MEGA Gateway、MEGA IDC 、MEGA Plus和MEGA Two，形成MEGA Campus。 MEGA Campus內的數據中心通過專用的暗光纖和約15,000個交叉連接形成互聯，加上座落於園區內的海底光纖網絡接點，以無可比擬的網絡連接能力，為用戶提供多雲平台直連和雲間互聯服務。新意網更增設海纜登陸站HKIS-1及HKIS-2，為海纜持有者和用戶提供一站式連接方案﹐進一步鞏固我們作為亞洲領先連接樞紐的地位。新意網致力於支持香港成為地區通訊樞紐和通往中國內地的戰略性門戶。
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