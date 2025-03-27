新意網啟動 MEGA IDC 第二期建設

MEGA IDC 項目共分三期，總投資額超過150億港元，全面落成後，總樓面面積達 120 萬平方呎， 電力容量 180MW，將是香港電力容量最大的數據中心， 足以滿足雲端服務商和 AI 客戶對大規模空間與電力的需求。這座尖端數據設施專為推動 AI 發展而設，並為本港創新及科技發展注入強大動力。郭基泓表示：「MEGA IDC 作為 AI 就緒（AI-ready） 的數據中心，在地理位置及整體設計上均擁有優勢。用地是政府專門為高端數據中心而設； 其基礎設施具備高韌性，如設有多重後備供電系統， 除可滿足 AI 高耗電客戶的需求，更能確保超低延遲、零中斷；項目的實體保安採用最高標準 — 全天候監控、生物識別出入，全面保障設施及數據安全。新意網團隊借鑒全球頂尖數據中心的技術與管理經驗，深入研究跨國金融機構及雲端服務商的需求，採用最高標準的設施， 提供全面優質的服務，確保 MEGA IDC 能夠適應未來科技市場的發展。」人工智能技術的不斷演進，進一步催化相應的人工智能應用及人工智能推理的發展， 加速香港對高質素、高密度數據中心的需求。MEGA IDC 第一期和第二期將配置共七座 132 kV 75 MVA 電力變壓器，提供穩定、充裕和高質素的電力，可滿足客戶當前和未來的需求。其模組化設計、達 5.7 米的樓層高度 ( slab-to-slab height ) 及高達 20 kPA 的地板承載能力 (floor loading)，可讓客戶放置最先進和最關鍵的設備。MEGA IDC 全面落成後，新意網八個數據中心的總電力容量將超過 280MW ， 總樓面面積約 300 萬平方尺。這些發展鞏固了新意網在數字基礎設施領域的領導地位。憑藉這規模優勢，新意網將支持國際及內地雲端服務商和 AI 企業在亞洲的業務擴展。

新意網為香港最大的數據中心服務商， 連 MEGA IDC 在內， 於全港共有八座設施。MEGA IDC 第一期於去年啟用， 提供約 50 萬平方尺總樓面面積及 50MW 電力容量，吸引多家大型雲端服務供應商及國際銀行進駐。為應對龐大市場需求， 新意網提前啟動第二期工程， 計劃增加 35 萬平方尺樓面面積，預計於 2026 年至 2027 年完成。啟動禮由財政司副司長黃偉綸、新地主席兼董事總經理及新意網主席郭炳聯、新地執行董事及新意網非執行董事郭基泓，和新地執行董事及新意網副主席馮玉麟共同主持，多名業界領袖亦到場見證這一重要基建項目的啟動。黃偉綸致辭時表示， 政府全力推動香港人工智能的發展，正如財政司司長在《財政預算案》中提出，香港要抓住人工智能作為加速培育新質生產力的核心，全力發展人工智能為關鍵產業。MEGA IDC 的建設涉資超過 150 億元，加上 MEGA IDC 租戶對設備的投放，可為香港帶來數百億元的投資。他感謝新地和新意網以行動為香港未來投下信心的一票，為香港作為亞太區首屈一指的數據中心展現承擔精神，值得大家肯定和認同。郭炳聯表示：「創科是實現新質生產力的核心要素，也是推動香港經濟高質量發展的關鍵引擎。新地多年來持續投資科技應用和先進設施，助力香港提升新質生產力。其中，新意網致力構建世界級人工智能（ AI ） 網絡骨幹設施，推動香港聯通內地與世界尖端科技市場。儘管 MEGA IDC 回本期長，集團仍堅定投資，體現對香港『耐心資本』的建設以及對數據行業前景的信心。正如國務院副總理丁薛祥勉勵要『投得早』、『投長期』及『投硬科技』，新地將以世界一流數據基建設施為香港科技發展提供動能，發揮香港『內聯外通』角色， 連通內地與世界尖端科技市場，助力香港提升在國際 AI 市場的競爭力。」

財政司副司長黃偉綸（ 右二）、新地主席兼董事總經理及新意網主席郭炳聯（左二）、新地執行董事及新意網非執行董事郭基泓 （右一） 和新地執行董事及新意網副主席馮麟（左一） 一同主持 MEGA IDC 第二期啟動儀式。

關於新意網

新意網（港交所股票代碼：1686 ）是香港最大的數據中心服務商， 為新鴻基地產（港交所股票代碼：0016 ）的主要科技旗艦。我們提供領先業界的數據中心服務，保持電訊商和雲端服務商中立。通過建立亞洲首屈一指的數據中心生態系統，新意網高效連接香港、內地乃至海外的電訊商、雲端服務商、互聯網服務供應商（ ISP ）、內容傳遞網路（ CDN ）及互聯網串流（ OTT ）服務與各行各業的公司。





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新意網將 MEGA-i 的高效能設施連接至其他高端數據中心，包括MEGA Gateway、MEGA IDC、MEGA Plus和MEGA Two，形成MEGA Campus。MEGA Campus 內的數據中心通過專用的暗光纖網絡和約15,000 個交叉連接形成互聯，加上座落於園區內的主要海底光纖接點，以無可比擬的網絡連接能力，為用戶提供多雲平台直連和雲間互聯服務。新意網更為數據中心組合增設海纜登陸站 HKIS-1及 HKIS-2，為海纜持有者和用戶提供一站式連接方案﹐進一步鞏固我們作為亞洲領先連接樞紐的地位。憑藉先進的服務，新意網致力於支持香港成為地區通訊樞紐和通往內地的戰略性門戶。詳情請瀏覽新意網