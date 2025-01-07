新春暢遊「澳門銀河」闔家盡享絢麗年味

繽紛賀歲活動「金」喜開年

「澳門銀河」旗下的多家餐廳推出兼具好味道和好意頭的賀年美食，傾心演繹「舌尖上的新年祝福」。

銀河國際會展中心和銀河綜藝館將迎來多位國際巨星及知名團體組合，呈獻精彩絕倫的演出。

《盤滿缽滿：願望與再生的藝術之旅》聯合粵港澳三地的藝術界人士，在節日獻上鴻運祝福。

財神小淘淘特別為小朋友帶來新年驚喜

澳門特別行政區 - 2025年1月7日 - 歲逢臘月，年味飄香。中華民族最重要的傳統節日——春節喜獲「聯合國教科文組織人類非物質文化遺產」殊榮，今年在中西文化交融的「世遺名城」——澳門歡度新春，收穫別樣年味。「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）喜迎佳節，精心準備了一系列精彩紛呈的新春活動，打造「好運全開」的度假勝地，期待與來自四面八方的賓客一同「金」喜開年。步入「澳門銀河」，新春好運無處不在。從隨處可見的象徵吉祥與幸運的孔雀元素，到璀璨奪目的運財銀鑽表演，再到採用中國傳統民間的工藝如意結布置的每個角落，處處洋溢着濃濃的新春喜慶氛圍。豐富馥郁的餐飲盛宴、奢華舒適的星級酒店、沉浸愉悅的娛樂體驗、豐厚誘人的購物獎賞，無一不寓意着「轉好運」的美好祝願。此外，還有隆重喜慶的賀歲活動、藝術展覽和演唱會，為新的一年開啟如意之門。新年佳肴旨在讓賓客品嚐到「好口彩」。為此，「澳門銀河 」特別呈獻兩款寓意「盆滿砵滿」的賀年盆菜，巧妙結合「澳門銀河」九大中餐廳的招牌佳餚，包括北京果木烤鴨、順德藕餅、潮汕發財卷及麻辣豬尾等各菜系特色菜品，精選搭配創新的花椒川辣醬汁，亦象徵紅火興旺的新年祝福。則傳承香港元朗圍村傳統盆菜製作，頂層滿載鮑魚、發菜、生曬蠔豉、瑤柱等珍貴食材，寓意財富與繁榮；底層則襯以白切雞、燜豬肉、枝竹、蘿蔔等經典元素，寄託闔家幸福、福祿盈門的美好祈願。除此之外，「澳門百老匯」匯食坊推出，選用多達十六種食材，寓意新年豐盛。象徵「步步高陞」的年糕儼然是新年宴席上必不可少的，「澳門銀河 」今年推出了，前者選用頂級日本黑糖與傳統手法製作香甜軟糯的年糕，而後者則採用新鮮清甜的大蘿蔔搭配澳門馳名老店的上乘臘味，兼具傳統與新意。「澳門銀河」旗下多間餐廳1月27日起同時推出應節佳餚，由星廚團隊甄選優質食材匠心料理，由包羅萬有的盛宴套餐，到單點美饌、精緻點心等。京淮菜系的花悅庭呈獻以鮮活響螺切片，搭配瑤柱和帶有干邑芳香的黑金鮑魚，並點綴金貴魚子醬，祈求來年順風順水，福到財到。百樂潮州酒樓呈獻真材實料的賀年菜，包括寓意等美饌，酸甜鮮美，齒頰留香；北膳樓帶來的創新菜式則以東北傳統年菜為靈感，融匯乳山生蠔、大連鮑魚、夏威夷扇貝、原只西澳龍蝦等多種珍饈，燉煮出香氣四溢的節日美味。即便是日本料理和西餐廳如「山里」、奈和美、饗和民、安達仕廚薈及蒙特卡洛巴黎咖啡館等亦都應節應景推出特色賀年美饌及下午茶。位於澳門繁華中心區星際酒店的米芝蓮二星湘川食府風味居打造的吉祥開運菜及其他餐廳的團年盛宴，更為麻辣愛好者特別打造，以生猛龍蝦搭配精品花椒與地道四川辣椒醬快炒，麻辣鮮香。即日起至5月31日，憑Visa於指定餐廳簽賬滿澳門元800即享澳門元150現金立減及高達澳門元600餐飲優惠券。在「澳門銀河」開啟品味中國年之旅，白酒釀年味更濃郁。金蛇獻瑞 · 國窖 1573 品鑒盛典「澳門銀河」快閃店打造的獨一無二創新體驗空間將於1月17日開幕，屆時兩款新年限量版佳釀由「澳門銀河」首發呈獻，是品鑒國窖濃香與白酒文化的魅力的好選擇。新年之始，矚目亞洲的嶄新會展娛樂地標——銀河國際會展中心和銀河綜藝館將迎來多位國際巨星及知名團體組合，呈獻精彩絕倫的演出，有備受期待的《銀河聲薈：鋼琴巨星郎朗與澳門樂團》、《TF家族「2025新年音樂會——熱愛」》、《張信哲【未來式終極版】世界巡迴演唱會-澳門站春節限定場》，以及《TAEYANG 2025 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN MACAU》。還有更多豐富多元的表演節目及音樂盛會亦將於「百老匯舞台」矚目登場，各具精彩。1月19日下午12時30分至13時30分，一場令人期待的《限定音樂會系列: 年輕獲獎音樂家》將於明珠大堂驚喜上演。才華橫溢的年輕音樂家將以不同的樂器，即場演繹大師的傳世名作，綻放他們對古典音樂的無限熱忱。共聚銀河賀新禧，一家大小都可以找到理想的娛樂休閒活動，收穫鴻運祝福。既可以闔家前往銀河時尚匯1樓的銀河藝萃打卡充滿創新與趣味的的潮流互動藝術展——《盤滿缽滿：願望與再生的藝術之旅》，欣賞潮流藝術家陳睿「搖錢樹」與劉欣珏「祈願娃娃」兩大人氣IP聯名創作；還可以在「銀河影院」闔家共賞賀歲大片；財神小淘淘特別為小朋友帶來新年驚喜，酒店小住客更可到「童」樂坊免費參加以春節為主題的手藝工作坊，度過充滿智趣的新年。為了豐富新年澳門之旅的體驗，從「澳門銀河」延伸至澳門大街小巷捕獲一整年的好運勢。喜歡Citywalk可以在路氹澳各區23個地點打卡「幻彩耀濠江——時空的共融」，彷彿置身穿越時空的光影盛會；或者到煥新開放的荔枝碗船廠片區體驗繽紛吸睛的新春裝飾，荔枝碗船廠片區春日市集自1月18日至2月2日逢周末及1月31日（農曆正月初三）開市，可在近15個攤位上挑選富有本地特色的新年伴手禮，下午時段更有現場音樂表演烘托節慶氣氛，手工愛好者還可報名參加市集開設的春節飾品手作工作坊；另外荔枝碗船廠片區在1月31日（農曆正月初三）至2月2日（農曆正月初五）均有新春賀年活動，有財神巡遊表演和福袋派送，與市民恭賀新年；1月29日（農曆正月初一）至2月8日（正月十一），更可偶遇澳門每年大型賀歲活動——大金龍巡遊、農曆新年花車匯演及煙花匯演等，精彩內容包括花車巡遊、文藝表演及花車展覽等，氣氛熱鬧。隨着春節臨近，還有更多吉祥喜慶的賀年活動將在1月中旬揭曉，星際酒店、「澳門銀河」綜合度假城及「澳門百老匯」將與賓客一齊「金」喜開年，全方位迎接連連好運。更多精彩體驗和禮遇詳情，可瀏覽「澳門銀河」官方網站：www.galaxymacau.com，或追蹤Facebook、Instagram、微信、抖音及小紅書等社交媒體發布的最新消息。預訂及查詢：+853 8883 2221。