施耐德電氣再度榮獲「全球最佳可持續發展企業」的殊榮

- 首家兩度榮登Corporate Knights「全球百大可持續發展企業」榜首的公司
- 連續第十四年入選「全球百大可持續發展企業」，第 7 次名列前 10名
- 延續 2024 年在其他ESG 評級中的優異表現
施耐德電氣行政總裁 Olivier Blum指出 :「多年來，可持續發展一直是施耐德電氣業務的核心。作為一家以具創造影響力(IMPACT)的公司而言，這不僅是企業目標，更是驅動我們業務決策和激勵員工的力量。再次榮獲 Corporate Knights 的全球最佳可持續發展企業，以及獲得其他相關 ESG 認證，充分證明我們帶來了長期正面的影響。」
今年，施耐德電氣位居榜首，反映了公司在實踐可持續發展方面的領導地位，例如董事會及高層主管的性別多元性，以及促進能源效益、電氣化和減少碳排放的創新解決方案。施耐德電氣在推動業務增長的同時，積極降低其能源消耗和碳排放。同時，公司在可持續發展研發方面的投資也爲其贏得了高度評價。Corporate Knights 亦強調了高層主管薪酬獎勵與公司可持續發展的績效和 ESG 評分之間的關係。
Corporate Knights行政總裁 Toby Heaps 表示 :「施耐德電氣位列全球百大可持續發展企業榜首實屬非凡，沒有其他公司曾兩度獲得這項殊榮。施耐德電氣的成功源自於他們不斷超越自身在可持續發展方面的努力，從而產生更廣泛的影響力。施耐德電氣提供提升能源效益、支持減碳的技術，並協助其他公司實現可持續發展的轉型。」
「全球百大可持續發展企業」排行榜由加拿大媒體及研究公司Corporate Knights編制，基於與資源、員工、供應商、可持續發展收入及投資相關的公開披露的量化數據為基礎。「全球百大可持續發展企業」透過固定和可變的關鍵績效指標對同一行業公司進行排名。施耐德電氣已連續十四年入選「全球百大可持續發展企業」，並有七次位列前十名，創下電氣設備製造業組別的最高紀錄。
施耐德電氣於2021年和 2025 年榮獲此頭銜，恰逢施耐德電氣可持續發展影響力指數計劃(Schneider Sustainability Impact, SSI) 五年期的開始與結束。該計劃衡量公司在實現到2025 年底設定的一系列ESG 目標方面取得的進展，有助公司堅定實現全球和本地目標。
施耐德電氣在可持續發展方面的領導地位亦得到各 ESG 評級機構最新評分的肯定:
| 可持續發展評級機構
| 2024年得分
| 重點
| 評估範疇
(公司數目)
| S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA)
| 86/100
|
| 13,000
| EcoVadis (1)
| 85/100
|
| 130,000
| Moody's Analytics (Vigeo Eiris)
| 73/100
|
| 4,800
| MSCI ESG rating
| AAA
|
| 8,500
| Sustainalytics ESG Risk rating
| 低風險
|
| 16,000
| (1)2025年得分
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