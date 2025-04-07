施耐德電氣推出全新Galaxy VXL UPS不間斷電源系統　領先業界的精巧體積及超高功率密度　為人工智能、數據中心和大型電力負載提供電源保護

關於施耐德電氣

施耐德電氣的宗旨是創造影響力，讓所有人對能源和資源都能物盡其用，推動人類進步與可持續的共同發展。在施耐德電氣，我們稱之為Life Is On。



我們的使命是成為您實現可持續發展和高效能的可信賴夥伴。



作為產業科技的全球領導者，我們將領先世界的電氣化、自動化和數碼化科技應用於智慧工業、具有韌性的基礎設施、面向未來的數據中心、智慧樓宇以及數碼智能家居。憑藉深厚的行業專業知識，我們運用人工智能 (AI) 提供覆蓋全生命週期、端對端的產業物聯網 (IoT) 解決方案，涵括互聯互通的產品、自動化、軟件和服務，並採用數碼孿生 (Digital Twin) 技術以協助客戶獲得盈利及增長。



我們是一家以人為本的企業，全球擁有15萬名員工及逾百萬合作夥伴，遍佈超過100個國家，而此龐大的生態圈亦確保業務貼近並滿足客戶和持份者的需求。我們遵循具意義的企業宗旨，擁抱多元共融，為全人類的可持續未來努力。



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