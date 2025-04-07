施耐德電氣推出全新Galaxy VXL UPS不間斷電源系統　領先業界的精巧體積及超高功率密度　為人工智能、數據中心和大型電力負載提供電源保護

- 全新超精巧的不間斷電源系統，為關鍵基礎設施提供新一代電力保護，包括人工智能就緒的數據中心、半導體、商業和工業製造設施
- 高功率密度和高容錯性的設計，有效提升可用性及實現高達99%效率，同時減少整體擁有成本
- 加強系統與網絡安全，配備遙距監控功能及服務計劃，延長設備壽命並提供專屬支援
香港 - 2025年4月7日 - 帶領全球能源管理及自動化數碼轉型的施耐德電氣宣佈推出全新Galaxy VXL ──一款高效、輕巧、模組化、可擴充、可冗餘的500-1250 kW（400V）三相不間斷電源（Uninterruptible Power Supply，UPS）系統，配備升級網絡安全、軟件支援和安全功能。
Galaxy VXL佔地面積僅需1.2m²，功率密度最高可達1042 kW/m²，為現時技術在效率、可持續性及創新性方面樹立業界新標準。目前Galaxy VXL已在全球所有400V IEC地區供應，可為人工智能（AI）、主機託管、超大型數據中心，以及商業樓宇和工業設施內的大型關鍵基礎設施和電力系統，提供最高效的電源保護。
Galaxy VXL具備領先業界的精巧體積、高功率密度及AI負載容錯設計，可為最耗能的基礎建設系統提升正常運行時間與可用性；單機功率可達1.25 MW，4台並聯運行可達5 MW，以提高運行與能源效率，助客戶減少整體擁有成本（Total Cost of Ownership，TCO）。
透過專利技術，Galaxy VXL在eConversion模式下效率高達99%，而在Double Conversion模式下則高達97.5%。產品不但提供1級電力保護，同時降低UPS的碳排放量達50%，領先業界的節能水平。
與業界水平相比，Galaxy VXL的佔地面積減少了52%，其可擴充的模組化設計可支援N+1冗餘，將系統可用性提升至10倍。此外，透過模組化架構，客戶可根據實際需求逐步購買電源模組擴充容量，以降低初期資本支出（CapEx），並改善能源效益。
此外，Galaxy VXL兼容鋰電池和鉛酸電池（VRLA），並具備Live Swap功能，可以提升正常運行時間、可用性及可維護性，為數據中心、資訊科技及關鍵電力負載系統提供高度的韌性、靈活性及可預測運行時間。另外，搭配施耐德電氣的 EcoStruxure IT軟件，可隨時隨地進行遙距監控，以及內置符合最新IEC 62443-4-2標準的安全與網絡連接功能，提供一個安全並互聯的遙距管理體驗。
施耐德電氣數據中心系統高級副總裁Tarunjeet Sarao表示：「隨著市場對大型基礎設施系統的依賴快速增長，客戶需要最可持續、有韌性和高效率的技術來保護其關鍵系統，同時降低能源消耗和對環境的影響。全新的 Galaxy VXL UPS 不間斷電源系統結合精巧、創新和高效的設計，附加升級安全功能，為 AI、數據中心及工業應用提供全球領先的電源保護，確保了未來的高密度工作負載能夠獲得全面的可靠支援。」
主要特性與優點
施耐德電氣的Galaxy VXL旨在提供突破業界紀錄的超高功率密度和針對AI高密度運算負載設計的電力架構。這款全新UPS為業界提供了1.25 MW可擴充和模組化的解決方案，佔地僅1.2m2，配備125 kW/3U電源模組，單機功率可達1.25 MW，4台並聯運行可達5 MW，僅需4.8m2的空間。Galaxy VXL的主要優點包括：
- 模組化、可擴充和高功率的設計：功率密度可達至1042 kW/m²，客戶可在單機部署1.25 MW的模組化UPS，並靈活地按需求逐步擴展電源模組。
- 較少佔地面積：Galaxy VXL佔地面積僅1.2m²，比業界水平減少了52%；從正前方維護，後方無需預留空間，從而改善電源及空間利用。
- 提高效率和可持續性：Galaxy VXL在eConversion模式下效率高達99%，在Double Conversion模式下則高達97.5%。其精巧設計減少採用原材料及包裝，並且包括用於UPS和電源模組測試的智能電源測試（Smart Power Test，SPoT）模式，從而節省電力。
- 降低資本支出（CapEx） 和營運支出（OpEx）：提高營運與能源效率可降低電費支出，而簡化的維修服務能降低人力成本，以減少整體擁有成本。
- 更穩固及堅韌的設計：Galaxy VXL配備防護塗層電路板和100 kA短路額定值，並提供可選防震套件，以增強設計的耐用性。
- 加強網絡與系統安全性：Galaxy VXL符合最新的IEC 62443-4-2安全標準認證，並包含Live Swap技術，無須停機即可更換電源模組。
- 適用於預製模組化數據中心：Galaxy VXL憑藉佔用更少空間、更高效率和更低成本，為未來的預製模組化數據中心提供靈活可靠的基礎。
為滿足市場對AI系統的需求，施耐德電氣在全球多個工廠增加了製造和生產能力。
此外，Galaxy VXL將於施耐德電氣的西班牙巴塞隆拿Sant Boi工廠及中國廈門工廠生產，並整合成為施耐德電氣預製、模組化高運算工作負載數據中心解決方案的核心設備。
施耐德電氣Galaxy VXL現已接受訂購。如欲了解更多資訊，請瀏覽此處。
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