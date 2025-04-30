施耐德電氣進一步提升產品的環境數據透明度

- 協助客戶作出更具可持續性和商業效益的決策
- 14項環境數據屬性現已涵蓋70%所銷售的產品
香港 - 2025年4月30日 - 帶領全球能源管理及自動化數碼轉型的施耐德電氣推出「Environmental Data Program 環境數據計畫」。這項計畫基於原有的「Green Premium認證」，進一步提供產品對環境影響的相關資訊，讓客戶能夠作出更全面、以數據為基礎的決策，並更有信心地應對不斷變化的法規要求。
施耐德電氣一直被公認為可持續發展領域的領導者——包括分別在2024年被《時代》雜誌和全球調查機構Statista共同評選、在2025年1月再次榮獲Corporate Knights頒發為全球最佳可持續發展企業。正因為公司致力引領環境影響，以及客戶對透明度的需求殷切，才促使這項嶄新計畫的誕生。
施耐德電氣透過提供關鍵資訊，如碳足跡、能源效率、包裝物料及可回收材料成分等，協助客戶作出符合其可持續發展目標的選擇，讓他們能夠進一步掌握、了解和減少自身對環境的影響。
目前，施耐德電氣根據「Green Premium認證」內5項環境數據屬性的基礎上，新增至現時的14項，讓客戶對產品的環境影響有更全面的了解。這14項環境數據屬性已在線上提供110,000商業參考數值，涵蓋施耐德電氣現時70%所銷售的產品，並預計於年底前拓展至80%，即155,000個商業參考數值。
隨著2024年成為有紀錄以來最酷熱的一年，推動環境與氣候行動迫在眉睫。同時，研究顯示目前全球經濟的循環率僅為7.2%。近年來，法規不斷演變以提高透明度和問責制的標準（如歐盟擬議的《綠色聲明指令》）。「Environmental Data Program 環境數據計畫」所提供的數據，將有助客戶在營運、合規和報告層面輕鬆應用相關指標。環境數據透明度是實現減碳與提升企業競爭力的基礎，這兩大目標將為影響未來趨勢的關鍵。施耐德電氣所推行的變革旨在透過更優質、清晰且可靠的數據，助客戶作出決策。
施耐德電氣首席可持續發展官 Chris Leong 表示：「我們在環境產品數據方面擁有超過 15 年經驗，早已建立備受信賴的聲譽與高度的透明度。如今，透過『Environmental Data Program環境數據計畫』，我們為環境數據的可及性和效能訂立了全新標準。我們將持續協助客戶和合作夥伴作出更全面、以數據為基礎和負責任的決策，並以透明度為核心，以用得更好、用得更久、再次使用為目標。」
電氣產品分銷領域的全球領導品牌Rexel可持續發展官Céline Coulibre-Duménil高度評價施耐德電氣的「Environmental Data Program 環境數據計畫」：「這項計畫為客戶提供更透明和更真實的產品數據，幫助他們就環境影響作出全面的決策已是不可或缺的。我們鼎力支持施耐德電氣的願景，推動產業在環境影響方面，朝著更高產品透明度邁進。」
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