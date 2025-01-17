旅發局款待香港旗艦金融論壇嘉賓 體驗香港多元魅力

香港 - 2025年1月17日 - 香港旅遊發展局（旅發局）一直推動會議、展覽及獎勵旅遊，加大力度提升商務旅客在香港的旅遊體驗，以吸引高旅客，進一步鞏固香港作為國際會展之都的地位。踏進新一年，香港的旗艦金融會議「亞洲金融論壇」率先舉行，香港旅遊發展局（旅發局）特意為約一百名論壇嘉賓安排多項體驗和禮遇，配合《香港旅遊業發展藍圖2.0》所提出的優質服務新願景，充分展現香港以禮待客的精神。



旅發局會議展覽業務拓展首席總監成穎詩表示：「《香港旅遊業發展藍圖2.0》 表明，待客之道包含為旅客營造豐富多彩和輕鬆愉悅的體驗。由香港特區政府於2007年創辦的亞洲金融論壇是本港2025年的第一個重頭戲，為我們提供平台向全球金融精英好好展現港式好客之道。」



香港特色體驗 彰顯金融樞紐的多元優勢

嘉賓獲邀參加經典山頂之旅、在維多利亞港遊船河、到文武廟體驗傳統文化，以及在活化的大館見證香港歷史。種種獨特的商務休閒體驗充分展現香港的多元魅力，可為各類會展活動增添色彩。



參加體驗的包括重量級演講嘉賓世界銀行前首席經濟學家兼資深副行長林毅夫教授、全球頂尖家族辦公室企業Advance及Fingerboard家族辦公室首席投資官黃蓓女士、Hypercard美國運通行政總裁兼聯合創辦人Marc Baghadjian先生，以及其他約百名訪港嘉賓。



1. 登山頂遊維港 賞夜景逛懷舊港式士多

旅發局在本周一、二（13、14日）論壇日間議程结束後，安排與會嘉賓海陸夜遊香港，感受享譽全球的夜生活。其中，林毅夫教授、黃蓓女士以及Marc Baghadjian先生，在周二晚上與約50名嘉賓乘坐傳統中式帆船張保仔號，一邊泛舟維港，一邊碰杯暢飲。



























世界銀行前首席經濟學家兼資深副行長林毅夫教授

Hypercard美國運通行政總裁兼聯合創辦人Marc Baghadjian先生 首次體驗維港海上遊的Marc Baghadjian先生讚嘆優美的夜景映襯着香港的活力︰「平時閉門專注談生意，不會留意這裏原來如此美麗。現在我漫遊海上，欣賞着高樓景致，就像看到這座城市美麗的夢想。」他形容香港融匯中外的獨特性，匯聚大量來自不同地方的金融和商業人士，讓他今次訪港亦能擴展自己的朋友圈。他亦希望將業務延伸至香港，發掘機遇。







另一批約40名嘉賓則以不同角度暢玩夜香港。他們在周一晚上乘坐第六代山頂纜車登上太平山頂，沿途透過全景玻璃窗感受被自然環抱的惬意以及欣賞天際線盛景，之後前往凌霄閣觀景台飽覽香港繁華都市夜景。



世界國際金融中心聯盟(WAIFC)董事總經理畢譽衡博士 世界國際金融中心聯盟(WAIFC)董事總經理畢譽衡博士十年前曾遊覽山頂，「我十分喜歡從遠處看到山頂車站燈火通明和繽紛的色彩，山頂的夜景非常壯麗。」他形容今趟重訪香港是美好的體驗，「參與亞洲金融論壇能啟發思維，而山頂之旅則令我大飽眼福，令人興奮。」







一眾嘉賓亦到訪以老香港為主題的體驗館，他們被館內的港式士多、懷舊零食和玩意等吸引，紛紛打卡留念。

























2. 探索舊城中環 了解傳統習俗和歷史

一連兩日的亞洲金融論壇圓滿結束後，部份嘉賓繼續逗留香港，前天（15日）更在旅發局的導引下，展開舊城中環文化古蹟之旅。中上環除了是核心商業區，亦是百年文化歷史城區。他們一行約20人首先到訪本港最歷史悠久之一的上環文武廟，親手貼金箔和體驗華人祈福習俗；之後前往中環大館，在導遊介紹下深入了解這座見證了本港百多年執法、司法和懲教歷史的建築群，如今變成了歷史文物和當代藝術共融的文藝地標。

































卡塔爾商業諮詢服務企業Soutien Group合伙人Felix Katterl先生 首度來港、卡塔爾商業諮詢服務企業Soutien Group合伙人Felix Katterl先生，嘗試在文武廟求籤和貼金箔祈福，「我祈求身體健康、富貴榮華和世界和平。」來自奧地利的他認為這些傳統習俗很引人入勝，與家鄉非常不同，因此他希望接觸民間文化，觀察本地人的日常生活。到訪大館亦令他對香港的文化古蹟有更多的了解，「大館的活化發展十分優秀，如今也有了餐廳、酒吧等設施；當我再踏足建築物內部，更別有洞天，這裏的歷史古蹟，如監獄牢房，得到了很完善的保育。」Felix 會繼續留港數日，與本港客戶洽談生意，望為公司開拓新市場。他笑言迫不及待要攜同家人再次訪港，亦會推薦其他人到香港旅遊。



旅發局會繼續爭取更多國際大型會議及展覽活動來港舉行，鞏固香港「國際會展之都」的地位，從而帶動會展旅遊及相關行業的發展，同時提升會展旅客的商旅體驗，贏得更多讚譽！





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