日本樂高樂園®「忍者聯盟訓練學院2025」 25/1~11/5期間限定登場

體驗全球超人氣系列「樂高®旋風忍者®」的奇幻世界香港 - 2024 年 12 月 12 日 - 近年深受香港旅客歡迎的名古屋「日本樂高樂園®度假村」（LEGOLAND® Japan Resort）將在明年1月25日迎來年度重點活動「忍者聯盟訓練學院2025」。位於名古屋的日本樂高樂園®是全亞洲第二座的樂高®積木主題樂園，每年都吸引了眾多來自海內外的遊客。這次的活動是以樂高®公司在2011年推出的原創系列「樂高®旋風忍者®」為主題，在日本樂高樂園®的人氣區域「樂高®旋風忍者®世界」中舉辦，在這裡大小朋友可以挖掘自身潛力，親身體驗奇幻的忍者世界。在廣大的活動園區中將會舉辦忍者訓練尋寶活動、積木拼貼互動、角色特設舞台、迷你人偶交換等豐富活動。即使不熟悉「樂高®旋風忍者®」的朋友也可以體驗其魅力，期待海外的朋友一同來場忍者訓練之旅。
如果正計劃前往日本名古屋旅行的話，不妨到訪日本樂高樂園Ⓡ度假村（LEGOLAND® Japan Resort），一同參與這個特別的活動。這裡有許多適合2歲以上的小朋友遊玩的設施，讓大家陶醉於「樂高®旋風忍者®」世界。
樂高®迷必訪！樂高®旋風忍者®博物館
佔地約280平方米的工作坊設施「重建世界中心」（Rebuild the World Center）將在活動期間搖身一變成為「樂高®旋風忍者®博物館」。除了絕對會讓樂高®迷眼睛一亮的「旋風忍者®的誕生秘辛」展覽之外，還設有可以盡情發揮創意的樂高®積木拼貼體驗區，更有機會抽到限定旋風忍者®的迷你人偶。即使不認識樂高®旋風忍者®系列也能一同陶醉在樂高®旋風忍者®的世界中盡情探索體驗。
樂高®旋風忍者®訓練尋寶活動
在「樂高®旋風忍者®世界」區域，萬眾期待的樂高®旋風忍者®訓練也將再次登場！在樂高®旋風忍者®活動專區中，參加者可以在區域內探索並尋找「元素力量」，只要成功通過挑戰並找到隱藏在各處的元素力量即可獲得樂高®旋風忍者®角色的限定貼紙。
樂高®旋風忍者®角色大集合！
為配合春季的來臨，於2025年3月14日至5月11日期間設有特別舞台，屆時旋風忍者®的主要角色將會全員登場。不僅可以近距離見到劇中角色，還能與角色互動，打造出與小朋友們交流的特別時光。
另外，位於日本樂高樂園®正門前的「日本樂高樂園®酒店」（LEGOLAND® Japan Hotel）也可以體驗到樂高®旋風忍者®世界的魅力。從外觀到内部細節，在這座獨一無二的酒店中可以盡情陶醉在樂高®積木的世界觀，這裡共有包括「樂高®旋風忍者®」主題的5種主題房型。每個房間都設有兒童雙層床、專屬電視、藏有寶物的箱子，還有小朋友可以盡情玩樂高®積木的兒童房。酒店內更有為小童而設的室內水上遊樂區（水深60cm）及親子餐廳等設施，非常適合一家人來到日本樂高樂園®度假。
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