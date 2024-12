日本樂高樂園®「忍者聯盟訓練學院2025」 25/1~11/5期間限定登場

體驗全球超人氣系列「樂高®旋風忍者®」的奇幻世界

香港 - 2024 年 12 月 12 日 - 近年深受香港旅客歡迎的名古屋「日本樂高樂園度假村」(LEGOLANDJapan Resort)將在明年1月25日迎來年度重點活動「忍者聯盟訓練學院2025」。位於名古屋的日本樂高樂園是全亞洲第二座的樂高積木主題樂園,每年都吸引了眾多來自海內外的遊客。這次的活動是以樂高公司在2011年推出的原創系列「樂高旋風忍者」為主題,在日本樂高樂園的人氣區域「樂高旋風忍者世界」中舉辦,在這裡大小朋友可以挖掘自身潛力,親身體驗奇幻的忍者世界。在廣大的活動園區中將會舉辦忍者訓練尋寶活動、積木拼貼互動、角色特設舞台、迷你人偶交換等豐富活動。即使不熟悉「樂高旋風忍者」的朋友也可以體驗其魅力,期待海外的朋友一同來場忍者訓練之旅。如果正計劃前往日本名古屋旅行的話,不妨到訪日本樂高樂園度假村(LEGOLANDJapan Resort),一同參與這個特別的活動。這裡有許多適合2歲以上的小朋友遊玩的設施,讓大家陶醉於「樂高旋風忍者」世界。佔地約280平方米的工作坊設施「重建世界中心」(Rebuild the World Center)將在活動期間搖身一變成為「樂高旋風忍者博物館」。除了絕對會讓樂高迷眼睛一亮的「旋風忍者的誕生秘辛」展覽之外,還設有可以盡情發揮創意的樂高積木拼貼體驗區,更有機會抽到限定旋風忍者的迷你人偶。即使不認識樂高旋風忍者系列也能一同陶醉在樂高旋風忍者的世界中盡情探索體驗。在「樂高旋風忍者世界」區域,萬眾期待的樂高旋風忍者訓練也將再次登場!在樂高旋風忍者活動專區中,參加者可以在區域內探索並尋找「元素力量」,只要成功通過挑戰並找到隱藏在各處的元素力量即可獲得樂高旋風忍者角色的限定貼紙。為配合春季的來臨,於2025年3月14日至5月11日期間設有特別舞台,屆時旋風忍者的主要角色將會全員登場。不僅可以近距離見到劇中角色,還能與角色互動,打造出與小朋友們交流的特別時光。另外,位於日本樂高樂園正門前的「日本樂高樂園酒店」(LEGOLANDJapan Hotel)也可以體驗到樂高旋風忍者世界的魅力。從外觀到内部細節,在這座獨一無二的酒店中可以盡情陶醉在樂高積木的世界觀,這裡共有包括「樂高旋風忍者」主題的5種主題房型。每個房間都設有兒童雙層床、專屬電視、藏有寶物的箱子,還有小朋友可以盡情玩樂高積木的兒童房。酒店內更有為小童而設的室內水上遊樂區(水深60cm)及親子餐廳等設施,非常適合一家人來到日本樂高樂園度假。※照片僅供參考,商品規格、内容有可能有所變更。LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations,the Minifigure, NINJAGO, the NINJAGO logo and LEGOLAND aretrademarks of the LEGO Group. ©2024The LEGO Group. LEGOLAND is a part of Merlin Entertainments Ltd.