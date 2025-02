日本樂高樂園Ⓡ新春活動「樂高樂園Ⓡ春季慶祝派對」 3月14日~5月11日隆重登場

多達6種期間限定活動,體驗不一樣的樂高®積木世界

香港 - 2025年2月11日 - 近年深受香港旅客歡迎的名古屋「日本樂高樂園度假村」(LEGOLANDJapan Resort)將在3月14日~5月11日舉辦期間限定活動「樂高樂園春季慶祝派對」。以迎接新春慶祝孩子們的成長為主題,展開一系列樂高積木拼貼體驗、角色互動活動、全新遊玩設施等豐富內容。日本樂高樂園表示在日本春天是小朋友們入學、升學、畢業的季節,也是新的邂逅的開始,希望藉著今次的活動可以為小朋友們的成長送上誠摯的祝福,也期待海外的大小朋友們可以前來共襄盛舉,留下難忘的春日回憶。「樂高樂園春季慶祝派對」活動的重點:在今次的春季活動區內將會有多達6種體驗活動登場,可以盡情體驗樂高世界的無限可能。有以樂高積木製作而成有著驚人立體感的「世界遺產模型」,還有可以用樂高積木製作屬於自己的花朵的「建造花園」,以及可以盡情創造的「巨大樂高積木池」。此外,還有能體驗樂高科技系列的「飛馳遙控車」,以及難度各異的「滑動拼圖」,超豐富的體驗都將在今次的活動中登場!日本樂高樂園的超人氣園區「迷你樂園」使用了約1,000萬塊樂高積木還原了多個日本知名觀光景點,可以一覽震撼的樂高積木袖珍世界。繼去年備受歡迎的東京區,本次更增設了「大阪景點」!遊客可以進入迷你世界中拍攝猶如「變成巨人」的趣味照片。為慶祝孩子們的成長,今次樂園特別推出期間限定的「朋友貼紙」,由工作人員寫上祝福的字句親手贈送給小朋友們。此外,活動期間也將舉行迷你樂高人偶交換活動,只要攜帶欲交換的樂高人偶,就可以和日本樂高樂園的工作人員交換到限量版的迷你樂高人偶部件。活動期間有多款只有在樂高樂園才能購買的商品,如兒童購物用品套裝(小學生以下限定)手錶、彩色T恤等等,喜歡樂高樂園的朋友們千萬不要錯過!另外,過去深受大家歡迎的「世界美食餐車」也將推出第3彈內容,提供丹麥的丹麥麵包杯子蛋糕、英國的炸魚薯條、德國的熱狗堡等各國的特色美食,讓遊客們品嚐世界美味。位於日本樂高樂園正門前的「日本樂高樂園酒店」(LEGOLANDJapan Hotel)也可以體驗到樂高世界的魅力。從外觀到内部細節,在這座獨一無二的酒店中可以盡情陶醉在樂高積木的世界觀,這裡共許包括「樂高旋風忍者」主題的5種主題房型。每特房間都設許兒童雙層床、專屬電視、藏許寶物的箱子,還許小朋友可以盡情玩樂高積木的兒童房。酒店內更許為小童而設的室內水上遊樂區(水深60cm)及親子餐廳等設施,非常合一家人來到日本樂高樂園度假。※照片僅供參考,商品規格、内容有可能有所變更。LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations,the Minifigure, NINJAGO, the NINJAGO logo and LEGOLAND aretrademarks of the LEGO Group. ©2025The LEGO Group. LEGOLAND is a part of Merlin Entertainments Ltd.