日本樂高樂園Ⓡ新春活動「樂高樂園Ⓡ春季慶祝派對」 3月14日~5月11日隆重登場

多達6種期間限定活動，體驗不一樣的樂高®積木世界香港 - 2025年2月11日 - 近年深受香港旅客歡迎的名古屋「日本樂高樂園®度假村」（LEGOLAND® Japan Resort）將在3月14日~5月11日舉辦期間限定活動「樂高樂園®春季慶祝派對」。以迎接新春慶祝孩子們的成長為主題，展開一系列樂高®積木拼貼體驗、角色互動活動、全新遊玩設施等豐富內容。
日本樂高樂園®表示在日本春天是小朋友們入學、升學、畢業的季節，也是新的邂逅的開始，希望藉著今次的活動可以為小朋友們的成長送上誠摯的祝福，也期待海外的大小朋友們可以前來共襄盛舉，留下難忘的春日回憶。
「樂高樂園®春季慶祝派對」活動的重點：
◼️世界遺產樂高®模型、巨型樂高®積木池、遙控汽車等超豐富的體驗活動！
在今次的春季活動區內將會有多達6種體驗活動登場，可以盡情體驗樂高世界的無限可能。有以樂高®積木製作而成有著驚人立體感的「世界遺產模型」，還有可以用樂高®積木製作屬於自己的花朵的「建造花園」，以及可以盡情創造的「巨大樂高®積木池」。此外，還有能體驗樂高®科技系列的「飛馳遙控車」，以及難度各異的「滑動拼圖」，超豐富的體驗都將在今次的活動中登場！
◼️ 進入袖珍世界！樂高®積木世界趣味拍攝「大阪區」全新登場
日本樂高樂園®的超人氣園區「迷你樂園」使用了約1,000萬塊樂高®積木還原了多個日本知名觀光景點，可以一覽震撼的樂高®積木袖珍世界。繼去年備受歡迎的東京區，本次更增設了「大阪景點」！遊客可以進入迷你世界中拍攝猶如「變成巨人」的趣味照片。
◼️來自日本樂高樂園®工作人員的祝福
為慶祝孩子們的成長，今次樂園特別推出期間限定的「朋友貼紙」，由工作人員寫上祝福的字句親手贈送給小朋友們。此外，活動期間也將舉行迷你樂高®人偶交換活動，只要攜帶欲交換的樂高®人偶，就可以和日本樂高樂園®的工作人員交換到限量版的迷你樂高®人偶部件。
◼️限定活動！日本樂高樂園®商品與世界美食
活動期間有多款只有在樂高樂園®才能購買的商品，如兒童購物用品套裝（小學生以下限定）手錶、彩色Ｔ恤等等，喜歡樂高樂園®的朋友們千萬不要錯過！另外，過去深受大家歡迎的「世界美食餐車」也將推出第３彈內容，提供丹麥的丹麥麵包杯子蛋糕、英國的炸魚薯條、德國的熱狗堡等各國的特色美食，讓遊客們品嚐世界美味。
◼️前往日本樂高樂園®的住宿首選：日本樂高樂園®酒店
位於日本樂高樂園®正門前的「日本樂高樂園®酒店」（LEGOLAND® Japan Hotel）也可以體驗到樂高®世界的魅力。從外觀到内部細節，在這座獨一無二的酒店中可以盡情陶醉在樂高®積木的世界觀，這裡共許包括「樂高®旋風忍者®」主題的5種主題房型。每特房間都設許兒童雙層床、專屬電視、藏許寶物的箱子，還許小朋友可以盡情玩樂高®積木的兒童房。酒店內更許為小童而設的室內水上遊樂區（水深60cm）及親子餐廳等設施，非常合一家人來到日本樂高樂園®度假。
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