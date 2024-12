日本海外首家JOYPOLIS SPORTS旗艦店落戶香港啟德體育園

結合運動娛樂 (Sportainment) 理念 為香港打造獨有的運動遊樂設施





全球首個AR攀岩牆「魔幻攀峰」,結合投影技術與動作感應追蹤,將傳統攀岩變成刺激的互動遊戲。

揭幕禮上,表示:「我們很高興將 JOYPOLIS SPORTS 引入香港,秉承日本的『Sports for All Generations』的宗旨,結合運動娛樂(Sportainment)理念,打造Sports& Fun, All in One的娛樂場所。JOYPOLIS SPORTS匯聚國際頂尖科技運動遊戲,並巧妙融入香港本地元素,致力為市民及遊客帶來獨特且嶄新的運動娛樂體驗。無論你是健身愛好者或運動新手,家庭同樂,朋友聚會還是慶祝活動,都能在 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 享受與眾不同的互動體驗,絕對能滿足不同年齡層、組合及活動需求。」