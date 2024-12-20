日本海外首家JOYPOLIS SPORTS旗艦店落戶香港啟德體育園

SEGA 總裁内海州史及執行副總裁 Justin Scarpone 近日遠道來港，親自主持 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 的揭幕儀式，並為以運動為主題的SONIC Stadium 超音鼠競技場進行落成典禮



Supreme Joy Limited執行董事羅啟銘以及傳奇馬王「金鎗六十」馬主陳家樑等任主禮嘉賓

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 全天候室內運動樂園今日隆重舉行開幕儀式，SEGA的經典角色超音鼠與一眾嘉賓一同分享喜悅。左起：Supreme Joy Limited董事代表陳錦龍先生、董事何毓麟先生、投資推廣署助理署長劉智元先生、Supreme Joy Limited董事兼香港傳奇馬王「金鎗六十」馬主陳家樑先生、啟德體育園有限公司項目總監莊澤基先生、Supreme Joy Limited董事柯旨媛博士、SEGA CORPORATION 總裁兼首席營運官内海州史先生、Supreme Joy Limited執行董事羅啟銘先生、SEGA CORPORATION執行副總裁兼全球跨媒體負責人 Justin Scarpone 先生、日本國駐香港總領事館首席領事西海茂洋先生、Supreme Joy Limited執行董事羅萬凱仟女士、「餓虎藏龍」主理人兼跨領域設計師 Keo.W先生。





結合運動娛樂 (Sportainment) 理念 為香港打造獨有的運動遊樂設施









JOYPOLIS SPORTS 香港旗艦店其中的主題運動娛樂體驗 -「FUTURE ARENA未來運動館」，設有為了向剛於九月榮休的香港傳奇馬王「金鎗六十」致敬的「世一馬王傳奇」。 擁有逾20年遊樂設施營運經驗的 JOYPOLIS，以其龐大規模和豐富的運動遊樂項目，長期以來一直是日本當地民眾的首選室內遊樂園。為進一步拓展海外市場，首次在日本國外授權開設 JOYPOLIS SPORTS 香港旗艦店，打造全新運動主題樂園。香港旗艦店樓高五層、佔地近三萬平方呎，集合三大主題運動娛樂體驗及特色餐飲，包括SEGA授權首個「SONIC STADIUM 超音鼠競技場」、「忍者道場」及「未來運動館」，匯聚數十個融合尖端科技和創新娛樂的互動遊樂項目，大部分設施都是SEGA與香港團隊專為港人及啟德體育園度身設計；頂層則找來本地跨領域設計師Keo W.悉心打造的主題餐廳及酒吧「餓虎藏龍」，特設半室外用餐區，270度飽覽啟德主場館壯麗景色，勢必成為香港最矚目的全新運動遊樂熱點，響應「無處不旅遊」的理念。





Supreme Joy Limited執行董事羅啟銘先生表示：「我們很高興將 JOYPOLIS SPORTS 引入香港，秉承日本的『Sports for All Generations』的宗旨，結合運動娛樂（Sportainment）理念，打造Sports& Fun, All in One的娛樂場所。JOYPOLIS SPORTS匯聚國際頂尖科技運動遊戲，並巧妙融入香港本地元素，致力為市民及遊客帶來獨特且嶄新的運動娛樂體驗。無論你是健身愛好者或運動新手，家庭同樂，朋友聚會還是慶祝活動，都能在 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 享受與眾不同的互動體驗，絕對能滿足不同年齡層、組合及活動需求。」



全球首個AR攀岩牆「魔幻攀峰」，結合投影技術與動作感應追蹤，將傳統攀岩變成刺激的互動遊戲。 揭幕禮上，表示：「我們很高興將 JOYPOLIS SPORTS 引入香港，秉承日本的『Sports for All Generations』的宗旨，結合運動娛樂（Sportainment）理念，打造Sports& Fun, All in One的娛樂場所。JOYPOLIS SPORTS匯聚國際頂尖科技運動遊戲，並巧妙融入香港本地元素，致力為市民及遊客帶來獨特且嶄新的運動娛樂體驗。無論你是健身愛好者或運動新手，家庭同樂，朋友聚會還是慶祝活動，都能在 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 享受與眾不同的互動體驗，絕對能滿足不同年齡層、組合及活動需求。」





二樓設SEGA授權首個超音鼠運動主題館 開發IP市場





位於二樓的 SONIC Stadium超音鼠競技場，是三大主題區之一，並且是SEGA 授權首個以 SONIC Stadium命名的運動主題館。這個超音鼠競技場將經典角色與運動結合，為SONIC Stadium開發出三大獨家遊樂項目，讓各個年齡層的玩家都能沉浸在超音鼠的精彩世界中，享受運動與遊樂的雙重樂趣。





SEGA CORPORATION總裁兼首席營運官内海州史先生致辭時表示：「對於受邀參加在啟德體育公園舉行的JOYPOLIS SPORTS HONG KONG開幕典禮表示感謝，並強調這個新的運動樂園的重要性。這個場地配以適合各年齡層的娛樂設施，並以SEGA的經典角色超音鼠為主題，強調在家庭娛樂和社區參與方面的潛力。對即將上映的電影《SONIC 3》，以及全球粉絲的熱情感到興奮。另外對於『SONIC Stadium超音鼠競技場』能吸引本地和國際遊客充滿信心。感謝合作夥伴在創建這個設施上的努力，並希望JOYPOLIS SPORTS HONG KONG能對社區產生積極影響。希望大家盡情享受新的娛樂設施。」





三大主題區融合尖端科技與實體運動 打造嶄新遊樂體驗





JOYPOLIS SPORTS HONG KONG香港旗艦店樓高五層，當中三大精心設計的主題區結合遊戲與運動的創新玩法，帶來前所未有、目不暇給且充滿驚喜與樂趣的互動運動體驗，令這座大型娛樂中心成為追求健康生活人士的首選熱點。同時，延續 TOKYO JOYPOLIS 的文化，JOYPOLIS SPORTS HONG KONG將不定期與日本人氣 IP 合作，推出多款獨家限定活動、聯乘產品及紀念品，絕對不容錯過。





JOYPOLIS SPORTS HONG KONG香港旗艦店的特色是讓顧客在享受遊戲的同時，不知不覺地鍛鍊體能，輕鬆達到運動效果。透過多元化的設施和刺激的遊戲內容，玩家在快樂中流汗，體驗運動的樂趣，提升體能，收穫無形的運動量。今日於揭幕禮上就請來多位運動員出席，包括金鎗六十騎師何澤堯先生、兩屆奧運游泳代表譚凱琳小姐、前亞運金牌單車名將張敬煒先生，以及曾代表香港出戰亞運嘅前帆船港將謝劭傑先生，眾人以運動員角度分析各種玩後感及體能需求。







JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 香港旗艦店 三大主題區介紹

「Ninja Dojo忍者道場」



現代忍者訓練體驗



（位置：G樓）







將日本傳統忍者元素與現代忍者運動概念完美結合，帶領參加者進入日本忍者的訓練道場，通過傳統日本忍術、訓練武術及投擲忍具，來鍛鍊爆發力和反應速度，挑戰一系列考驗體能與智慧的關卡，並獲得專屬評分，檢驗玩家是否具備現代忍者的技能。



精選遊戲推介：



忍者任務：一次過挑戰四米高的多層結構、有七十個不同難度任務等你挑戰。

手裏劍飛鏢王：這項活動經日本忍者協議會認證並由伊賀忍者博物館監督，以手裡劍飛鏢王及忍者閃電手等挑戰，可讓您成為精準投擲大師。

忍者群鬥：是忍者武器-手裡劍版的Laser Tag項目。兩隊玩家使用手裡劍進行戰術決鬥，展示團隊合作和競爭的樂趣。

「SONIC Stadium超音鼠競技場」



SEGA授權首個以運動為主題的超音鼠競技場



（位置：二樓）







SEGA 授權首個SONIC Stadium超音鼠競技場匯聚了多個超音鼠主題的家庭娛樂項目，將SONIC與運動遊樂設施結合，提供充滿速度和刺激的體驗。這個競技場更是專為粉絲量身打造，讓遊客能夠體驗SONIC的絕技，並突破自己的極限，競技場內更有專為2至11歲兒童設計的親子運動區，旨在讓所有年齡層的玩家都能沉浸於超音鼠世界的運動遊樂遊戲。



精選遊戲推介：



音速旋風：幫助 SONIC釋放標誌性的旋轉衝刺動作，衝破障礙，體驗極速快感和力量。

空中金環大冒險：跳躍收集金環，鍛煉協調力與反應速度。

SONIC Athletics：與SONIC & FRIENDS一起參與的田徑競技賽。

SONIC Stadium Kidz：競技場內更有專為2至11歲兒童設計的親子運動區，採用SONIC經典角色打造不同遊戲區域，當中不乏波波池、KNUCKLE彈球砲，以及SONIC Pop Party的互動遊戲牆等，讓孩子盡情釋放能量，超音鼠更會不定時驚喜出現。

「FUTURE ARENA未來運動館」



世界頂尖創新運動體驗



（位置：三樓）







未來運動館將實體運動與創新娛樂體驗無縫結合，展示了專為香港旗艦店研發的最新項目，並匯聚了世界頂尖遊戲開發商打造的先進體育遊戲，透過尖端科技為玩家打造無需配戴任何裝備，就能置身於遊戲當中。從攀岩到競賽和虛擬現實，未來運動館重新定義了健身和娛樂。



精選遊戲推介：



Valo Arena：這是全球首個在東亞亮相的混合實境 (MR) 遊戲，結合先進的 MR 技術和獨特的運動追蹤技術，讓最多六位玩家無需穿戴任何設備，就能與親朋好友一同體驗遊戲，置身於遊戲當中。遊戲結束後，玩家還能獲得專屬的遊玩回顧影片，重溫當時的開心時刻。

世一馬王傳奇：香港賽馬歷史悠久，是香港最受歡迎的體育運動之一，而為了向剛於九月榮休的香港傳奇馬王「金鎗六十」致敬，此區域特設以「金鎗六十」為主題的 VR 眼鏡虛擬賽馬遊戲，讓本地市民及遊客化身騎師，體驗在賽場上的速度與激情，試練馬場上的策騎技術，享受賽馬的奔馳快感。

魔幻攀峰：全球首個 AR攀岩牆，結合投影技術與動作感應追蹤，將傳統攀岩變成刺激的互動遊戲，為玩家帶來全新體驗！

周邊商品

售票處及紀念品商店



（位置：一樓）

售票處及紀念品商店位於一樓，店內售賣日本的 SEGA SONIC & FRIENDS 官方周邊商品，以及來自全球的各式 SONIC 紀念品，每位粉絲都能找到心儀之物。此外，JOYPOLIS SPORTS HONG KONG也將與熱門IP合作，並不定期推出限定活動、獨家聯乘商品、收藏品，還有更多驚喜IP等待發現！







頂層主題餐廳飽覽主場館壯麗日夜景觀 融合運動元素及人氣IP 跨領域設計師 Keo.W 精心打造之作





為了提供一站式運動、娛樂、休閒及餐飲體驗，JOYPOLIS SPORTS 頂層特別邀請到跨領域設計師 Keo.W 精心打造「餓虎藏龍」—— 一間融合運動元素與人氣IP的餐廳和酒吧，設計獨特，其半室外用餐區能罕有地飽覽啟德主場館壯麗的景觀，讓顧客一邊享受美食，一邊欣賞日夜截然不同的美景，度過最 Chill 時光。餐廳室內設計採用了潮流現代主義風格，並推出融合西日風味的新派 Fusion 菜式，旨在滿足各類顧客的不同需求。餐廳特別呼應啟德體育園區的主題，為運動後的顧客提供健康選擇及限量主題餐點，如增肌餐、素食餐和能量奶昔等。白天，餐廳以休閒氛圍為主，成為運動主題的 Hungry Tiger Restaurant；到了晚上，則轉身為時尚酒吧 Hidden Dragon Bar，提供精選美酒與創意小吃，讓客人盡享愜意與奢華。餐廳距離啟德主場館僅 2 分鐘步行路程，是觀看表演或體育賽事的觀眾不可錯過的理想選擇。







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香港 - 2024年12月20日 - 日本最大室內遊樂園 TOKYO JOYPOLIS 推出的姊妹品牌JOYPOLIS SPORTS，於啟德體育園開設的首家海外旗艦店——今日隆重舉行開幕儀式，並邀得擔任主禮嘉賓，為 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG香港旗艦店揭幕，並與在場多位貴賓、業務夥伴及來自體育界的好友，一同分享喜悅。