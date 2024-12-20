日本海外首家JOYPOLIS SPORTS旗艦店落戶香港啟德體育園

全天候室內運動樂園 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG今日隆重開幕
- 樓高五層、佔地近三萬呎、數十個運動娛樂項目
- 以 「Sports for All Generations」為宗旨 結合運動娛樂(Sportainment)理念
- SEGA授權首個SONIC Stadium項目 頂層主題餐廳「餓虎藏龍」同步揭幕
SEGA 總裁内海州史及執行副總裁 Justin Scarpone 近日遠道來港，親自主持 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 的揭幕儀式，並為以運動為主題的SONIC Stadium 超音鼠競技場進行落成典禮
Supreme Joy Limited執行董事羅啟銘以及傳奇馬王「金鎗六十」馬主陳家樑等任主禮嘉賓
騎師何澤堯聯同多位香港運動員大談場內充滿香港元素的運動遊樂設施
香港 - 2024年12月20日 - 日本最大室內遊樂園 TOKYO JOYPOLIS 推出的姊妹品牌JOYPOLIS SPORTS，於啟德體育園開設的首家海外旗艦店—— JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 全天候室內運動樂園今日隆重舉行開幕儀式，並邀得 SEGA CORPORATION 總裁兼首席營運官内海州史先生、SEGA CORPORATION執行副總裁兼全球跨媒體負責人 Justin Scarpone 先生、日本國駐香港總領事館首席領事西海茂洋先生、投資推廣署助理署長劉智元先生、啟德體育園有限公司項目總監莊澤基先生、Supreme Joy Limited董事柯旨媛博士、執行董事羅啟銘先生、羅萬凱仟女士、董事兼香港傳奇馬王「金鎗六十」馬主陳家樑先生、董事何毓麟先生、董事代表陳錦龍先生以及「餓虎藏龍」主理人兼跨領域設計師 Keo.W先生擔任主禮嘉賓，為 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG香港旗艦店揭幕，並與在場多位貴賓、業務夥伴及來自體育界的好友，一同分享喜悅。
結合運動娛樂 (Sportainment) 理念 為香港打造獨有的運動遊樂設施
擁有逾20年遊樂設施營運經驗的 JOYPOLIS，以其龐大規模和豐富的運動遊樂項目，長期以來一直是日本當地民眾的首選室內遊樂園。為進一步拓展海外市場，首次在日本國外授權開設 JOYPOLIS SPORTS 香港旗艦店，打造全新運動主題樂園。香港旗艦店樓高五層、佔地近三萬平方呎，集合三大主題運動娛樂體驗及特色餐飲，包括SEGA授權首個「SONIC STADIUM 超音鼠競技場」、「忍者道場」及「未來運動館」，匯聚數十個融合尖端科技和創新娛樂的互動遊樂項目，大部分設施都是SEGA與香港團隊專為港人及啟德體育園度身設計；頂層則找來本地跨領域設計師Keo W.悉心打造的主題餐廳及酒吧「餓虎藏龍」，特設半室外用餐區，270度飽覽啟德主場館壯麗景色，勢必成為香港最矚目的全新運動遊樂熱點，響應「無處不旅遊」的理念。
揭幕禮上，Supreme Joy Limited執行董事羅啟銘先生表示：「我們很高興將 JOYPOLIS SPORTS 引入香港，秉承日本的『Sports for All Generations』的宗旨，結合運動娛樂（Sportainment）理念，打造Sports& Fun, All in One的娛樂場所。JOYPOLIS SPORTS匯聚國際頂尖科技運動遊戲，並巧妙融入香港本地元素，致力為市民及遊客帶來獨特且嶄新的運動娛樂體驗。無論你是健身愛好者或運動新手，家庭同樂，朋友聚會還是慶祝活動，都能在 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 享受與眾不同的互動體驗，絕對能滿足不同年齡層、組合及活動需求。」
二樓設SEGA授權首個超音鼠運動主題館 開發IP市場
位於二樓的 SONIC Stadium超音鼠競技場，是三大主題區之一，並且是SEGA 授權首個以 SONIC Stadium命名的運動主題館。這個超音鼠競技場將經典角色與運動結合，為SONIC Stadium開發出三大獨家遊樂項目，讓各個年齡層的玩家都能沉浸在超音鼠的精彩世界中，享受運動與遊樂的雙重樂趣。
SEGA CORPORATION總裁兼首席營運官内海州史先生致辭時表示：「對於受邀參加在啟德體育公園舉行的JOYPOLIS SPORTS HONG KONG開幕典禮表示感謝，並強調這個新的運動樂園的重要性。這個場地配以適合各年齡層的娛樂設施，並以SEGA的經典角色超音鼠為主題，強調在家庭娛樂和社區參與方面的潛力。對即將上映的電影《SONIC 3》，以及全球粉絲的熱情感到興奮。另外對於『SONIC Stadium超音鼠競技場』能吸引本地和國際遊客充滿信心。感謝合作夥伴在創建這個設施上的努力，並希望JOYPOLIS SPORTS HONG KONG能對社區產生積極影響。希望大家盡情享受新的娛樂設施。」
三大主題區融合尖端科技與實體運動 打造嶄新遊樂體驗
JOYPOLIS SPORTS HONG KONG香港旗艦店樓高五層，當中三大精心設計的主題區結合遊戲與運動的創新玩法，帶來前所未有、目不暇給且充滿驚喜與樂趣的互動運動體驗，令這座大型娛樂中心成為追求健康生活人士的首選熱點。同時，延續 TOKYO JOYPOLIS 的文化，JOYPOLIS SPORTS HONG KONG將不定期與日本人氣 IP 合作，推出多款獨家限定活動、聯乘產品及紀念品，絕對不容錯過。
JOYPOLIS SPORTS HONG KONG香港旗艦店的特色是讓顧客在享受遊戲的同時，不知不覺地鍛鍊體能，輕鬆達到運動效果。透過多元化的設施和刺激的遊戲內容，玩家在快樂中流汗，體驗運動的樂趣，提升體能，收穫無形的運動量。今日於揭幕禮上就請來多位運動員出席，包括金鎗六十騎師何澤堯先生、兩屆奧運游泳代表譚凱琳小姐、前亞運金牌單車名將張敬煒先生，以及曾代表香港出戰亞運嘅前帆船港將謝劭傑先生，眾人以運動員角度分析各種玩後感及體能需求。
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JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 香港旗艦店 三大主題區介紹
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「Ninja Dojo忍者道場」
現代忍者訓練體驗
（位置：G樓）
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將日本傳統忍者元素與現代忍者運動概念完美結合，帶領參加者進入日本忍者的訓練道場，通過傳統日本忍術、訓練武術及投擲忍具，來鍛鍊爆發力和反應速度，挑戰一系列考驗體能與智慧的關卡，並獲得專屬評分，檢驗玩家是否具備現代忍者的技能。
精選遊戲推介：
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「SONIC Stadium超音鼠競技場」
SEGA授權首個以運動為主題的超音鼠競技場
（位置：二樓）
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SEGA 授權首個SONIC Stadium超音鼠競技場匯聚了多個超音鼠主題的家庭娛樂項目，將SONIC與運動遊樂設施結合，提供充滿速度和刺激的體驗。這個競技場更是專為粉絲量身打造，讓遊客能夠體驗SONIC的絕技，並突破自己的極限，競技場內更有專為2至11歲兒童設計的親子運動區，旨在讓所有年齡層的玩家都能沉浸於超音鼠世界的運動遊樂遊戲。
精選遊戲推介：
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「FUTURE ARENA未來運動館」
世界頂尖創新運動體驗
（位置：三樓）
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未來運動館將實體運動與創新娛樂體驗無縫結合，展示了專為香港旗艦店研發的最新項目，並匯聚了世界頂尖遊戲開發商打造的先進體育遊戲，透過尖端科技為玩家打造無需配戴任何裝備，就能置身於遊戲當中。從攀岩到競賽和虛擬現實，未來運動館重新定義了健身和娛樂。
精選遊戲推介：
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周邊商品
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售票處及紀念品商店
（位置：一樓）
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售票處及紀念品商店位於一樓，店內售賣日本的 SEGA SONIC & FRIENDS 官方周邊商品，以及來自全球的各式 SONIC 紀念品，每位粉絲都能找到心儀之物。此外，JOYPOLIS SPORTS HONG KONG也將與熱門IP合作，並不定期推出限定活動、獨家聯乘商品、收藏品，還有更多驚喜IP等待發現！
頂層主題餐廳飽覽主場館壯麗日夜景觀 融合運動元素及人氣IP 跨領域設計師 Keo.W 精心打造之作
為了提供一站式運動、娛樂、休閒及餐飲體驗，JOYPOLIS SPORTS 頂層特別邀請到跨領域設計師 Keo.W 精心打造「餓虎藏龍」—— 一間融合運動元素與人氣IP的餐廳和酒吧，設計獨特，其半室外用餐區能罕有地飽覽啟德主場館壯麗的景觀，讓顧客一邊享受美食，一邊欣賞日夜截然不同的美景，度過最 Chill 時光。餐廳室內設計採用了潮流現代主義風格，並推出融合西日風味的新派 Fusion 菜式，旨在滿足各類顧客的不同需求。餐廳特別呼應啟德體育園區的主題，為運動後的顧客提供健康選擇及限量主題餐點，如增肌餐、素食餐和能量奶昔等。白天，餐廳以休閒氛圍為主，成為運動主題的 Hungry Tiger Restaurant；到了晚上，則轉身為時尚酒吧 Hidden Dragon Bar，提供精選美酒與創意小吃，讓客人盡享愜意與奢華。餐廳距離啟德主場館僅 2 分鐘步行路程，是觀看表演或體育賽事的觀眾不可錯過的理想選擇。
門票已於官網及各網上平台正式開搶 立即行動提前購票來體驗
想快體驗 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG位於香港啟德體育園的日本國外首座海外運動樂園，感受不一樣的 Sportainment 之旅？緊記留意 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG官網/KLOOK/KKDAY/K11 Experience的售票方案，輕鬆預訂門票，展開全新的運動娛樂之旅！
有關 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG
JOYPOLIS SPORTS HONG KONG (JP超動感世界) —— 運動與樂趣的完美結合！
JOYPOLIS SPORTS 作為東京 JOYPOLIS 的姊妹品牌，專注於運動概念，現已在日本的仙台和北九州設有兩間分店。2024年，品牌首座海外運動樂園——JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超動感世界）正式落戶香港啟德體育園，為城市帶來革命性的全新概念。
JOYPOLIS SPORTS 作為東京 JOYPOLIS 的姊妹品牌，專注於運動概念，現已在日本的仙台和北九州設有兩間分店。2024年，品牌首座海外運動樂園——JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超動感世界）正式落戶香港啟德體育園，為城市帶來革命性的全新概念。
與日本的 JOYPOLIS SPORTS 店不同，香港的運動樂園融合了大量尖端科技元素，重新定義了運動體驗。此外，由SEGA授權打造的SONIC stadium更是為這座旗艦店增添了獨特特色，為顧客帶來前所未有的運動與娛樂結合體驗。除了 SONIC Stadium，JOYPOLIS SPORTS HONG KONG還將日本忍者體驗Ninja Dojo帶到香港，為顧客提供現代忍者訓練的獨特體驗。我們的忍者道場融合了傳統日本忍者文化與創新的忍者障礙比賽運動概念，讓參與者在挑戰自我、鍛鍊體能的同時，感受忍者精神的魅力。
秉承日本品牌理念「Sports for All Generations」，香港旗艦店為各年齡層的顧客提供獨特的運動與娛樂體驗，並在此基礎上延伸並體現於口號：「運動玩樂一次過！」的超動感體驗。
JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超動感世界）有別於傳統主題樂園，傳統樂園提供的是固定的環境和體驗，而我們則創造了一個充滿探索與創新的框架，將運動與互動、創意相結合，讓每位遊客都能擁有屬於自己、獨一無二的體驗。
地點：九龍城啟德體育園運動健康中心 G樓至4樓（宋皇臺/啟德地鐵站D出口，步行8分鐘可到達 ）
試業期間營業時間：
JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超動感世界）
星期一至六 ：上午 十時半 – 下午 八時半
Hungry Tiger Hidden Dragon（餓虎藏龍餐廳及酒吧）
星期一至三、星期日：中午十二時 – 下午十時
星期四至六：中午十二時 - 凌晨二時
2024年12月22日將正式對外開放，現各票務平台提供試業優惠。試業後，營業時間及票價可能會有所調整，請密切留意官網https://hk-joypolis-sports.com/zh-HK或官方社交媒體的最新公告。
Instagram: @joypolis_sports_hk | @sonic_stadium_hk
Facebook: JOYPOLIS SPORTS HONG KONG | SONIC STADIUM HONG KONG