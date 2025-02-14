昇世集團任命陳敬維為區域首席投資官

新任命旨在推動投資策略優化和個人化的財富方案

香港/新加坡 - 2025年2月14日 -今日宣佈陳敬維先生由即日起晉升為區域首席投資官。陳先生在新職位上，將負責監管集團大眾富裕WRISE Prestige昇世匯盈（香港）客戶群的所有投資策略部署及相關活動，同時他將繼續擔任昇世財富管理（新加坡）首席投資策略專家。此項人事任命彰顯集團致力鞏固行業領導地位，為客戶提供頂級財富管理方案的決心。陳敬維先生在投資策略與財富管理領域資歷深厚，自2022年作為創始團隊成員加入昇世集團以來，在建立集團投資平台及擴展生態系統方面作出了重大貢獻，該系統現涵蓋逾20間投資銀行。過去幾年，他帶領的團隊推動了昇世禦享（新加坡）取得成功。加入昇世集團之前，陳先生曾在Bank Julius Baer、Leonteq和美林美銀證券擔任重要職位，在買方和賣方均獲得了豐富的專業知識。他的行業經驗涵蓋了融資和衍生產品設計，服務於跨區域的各類客戶群體。陳先生畢業於新加坡國立大學計量金融學系（一級榮譽學位），並獲教育部全額獎學金，其後於史丹福大學取得金融數學碩士。他還持有特許金融分析師（CFA）及特許另類投資分析師（CAIA）專業資格。表示：「我們非常高興任命陳敬維先生為區域首席投資官。他的專業知識、策略視野及卓越的往績，定能有效地繼續推動集團投資策略。自加入集團以來，陳敬維一直是我們發展的重要基石。我們深信他在新崗位上將進一步實踐我們為客戶簡化財富管理的宗旨。這一任命反映了集團重視頂尖人才和為客戶提供卓越價值的承諾。」