昇世集團推出昇世資本——拓展企業顧問服務

收購香港金融服務商千里碩，開展企業融資及財務顧問業務香港 - 2025年4月22日 - 昇世集團今日宣布正式推出全新的核心業務昇世資本，專注於為上市公司、私人及機構客戶提供全面的企業融資及顧問服務。這項策略性業務擴展源於集團對千里碩融資有限公司（簡稱：「千里碩融資」）的收購。千里碩融資是一家位於香港的持牌財務顧問公司，為首次公開招股（IPO）、收購、私有化及上市轉板等項目提供專業意見。昇世資本將立足香港，服務全球客戶。
昇世資本將和昇世御享和昇世匯盈成為昇世集團三大核心業務，進一步鞏固集團作為專為超高淨值與高淨值客戶提供綜合金融服務的市場領導地位。
亞洲地區的策略性併購（M&A）業務按年增長20%（6,660億美元），增幅遠超北美（2%）和歐洲（9%）等地區。昇世資本讓昇世集團能更進一步策略性地把握亞洲交易市場前所未有的增長機遇。
昇世集團主席陳學彬先生（Derrick Tan）表示：「收購千里碩融資並成立昇世資本是集團一個重要的里程碑，期望提升服務質素，打造全面並完善的財富生態圈。千里碩融資對全球金融市場有著深刻的理解，同時擁有豐富的成功交易經驗，其專業知識與昇世集團致力於在全球主要金融中心為客戶提供量身定制的策略完美契合。在當前動蕩的市場環境中，投資者及企業對專業財務建議的需求日益增加，昇世資本將為客戶提供前瞻性的專業意見及創新解決方案。」
昇世資本由新任首席執行官鄭達浠領導，將提供全方位的企業融資及顧問服務，包括併購及收購建議、首次公開招股（IPO）保薦及籌備，以及為香港上市公司提供上市後及合規顧問服務。
昇世資本首席執行官鄭達浠先生表示：「我非常高興能加入昇世集團，通過我們的專業知識，為全球客戶提供世界級的企業融資及顧問服務。我們的團隊多年來在複雜併購、IPO 及其他金融交易中累積豐富經驗，將為昇世集團的全球客戶創造價值，幫助他們在不斷變化的市場中實現長期策略目標。」
昇世資本管理團隊尚包括首席策略官歐陽欣麟與首席營運官李崢嶸。兩位高管分別在企業融資及合規顧問服務領域擁有超過20年的豐富經驗。
關於昇世集團
昇世集團是亞洲增長最快的金融公司之一，透過策略性收購擁有深厚專業知識和穩健基礎的企業推動發展。昇世集團在包括新加坡、杜拜、香港、上海、深圳和東京等主要金融中心擁有強大的業務佈局，建立了龐大的獨立專業財務顧問團隊。
昇世集團在全球擁有超過400名員工，並由超過200家金融中介機構組成的生態圈支持，在全球八個業務中心提供服務，確保在金融市場中提供無與倫比的服務和專業知識。
昇世集團旗下公司包括昇世財富管理（新加坡）、昇世財富管理（香港）、昇世財富管理（中東）（受杜拜金融服務管理局監管）、WeWrise服務以及附屬公司昇世匯盈證券（香港）、昇世匯盈資產管理（香港）及昇世財經服務（香港）。