昇世集團推出昇世資本——拓展企業顧問服務

關於昇世集團

昇世集團是亞洲增長最快的金融公司之一，透過策略性收購擁有深厚專業知識和穩健基礎的企業推動發展。昇世集團在包括新加坡、杜拜、香港、上海、深圳和東京等主要金融中心擁有強大的業務佈局，建立了龐大的獨立專業財務顧問團隊。



昇世集團在全球擁有超過400名員工，並由超過200家金融中介機構組成的生態圈支持，在全球八個業務中心提供服務，確保在金融市場中提供無與倫比的服務和專業知識。



昇世集團旗下公司包括昇世財富管理（新加坡）、昇世財富管理（香港）、昇世財富管理（中東）（受杜拜金融服務管理局監管）、WeWrise服務以及附屬公司昇世匯盈證券（香港）、昇世匯盈資產管理（香港）及昇世財經服務（香港）。

