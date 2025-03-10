昇世集團深圳辦公室落成暨昇世研修深圳啟動

培育財富管理專才 推動財富傳承 把握大灣區增長機遇
香港 - 2025年3月10日 - 作為發展最快的財富管理公司之一，昇世集團宣佈其深圳辦公室正式啟用，同時在深圳啟動旗下項目昇世研修（WRISE Academy）。此次啟動標誌著昇世集團在提升獨立財富顧問（Independent Wealth Consultants, IWCs）能力及服務亞洲區高淨值客戶方面邁入新的里程碑。
昇世研修：培育下一代財富管理領袖
昇世研修作為香港昇世匯盈（WRISE Prestige）旗下的核心項目，專注於培養下一代財富管理專業人才。昇世研修既為獨立財富顧問（IWCs）及家族辦公室從業人員量身打造的綜合培訓計劃，同時亦針對現有大眾富裕客戶的下一代推出專屬財富管理課程。昇世研修旨在培養業界專業人士之餘，也助力家族財富傳承，滿足當代財富管理日益複雜的需求。
憑藉昇世集團的全球佈局，昇世研修集結了來自一線投行、私人銀行、諮詢公司等知名金融機構的專家。這些專家擁有深厚的理論知識和豐富的國際金融市場經驗，能夠為學員帶來獨一無二的實戰經驗和前瞻視角。課程內容結合理論與實踐，涵蓋家族治理、資產配置以及風險管理等重要領域。昇世研修的獨特模式結合了昇世集團的專業知識及廣泛的合作夥伴資源，為學員提供寶貴的學習機會與行業資源。
在家族治理課程中，昇世研修將通過分析大量全球，特別是亞洲的知名家族企業的治理案例，協助學員掌握家族財富傳承與治理的概念。以預備應對家族企業交接班中的挑戰，並確保學員能夠將理論知識轉化為實際解決方案。
香港昇世匯盈主席甄智傑（Stephen Yan）表示：「昇世研修的成立是我們推動財富管理行業專業化的重要一步。通過匯聚全球頂尖的金融專家，我們不僅為學員提供前沿的知識與技能，更致力於培養他們成為未來財富管理領域的領導者。」
戰略選址與招募，瞄準大灣區發展
昇世研修選址深圳，位於大灣區金融創新核心地帶，充分利用該地區蓬勃的金融生態系統與豐富的人才資源。根據最新市場研究[1]，粵港澳大灣區擁有接近124萬戶富裕家庭、51萬戶高淨值家庭和3萬戶超高淨值家庭，顯示出該地區作為全球財富管理樞紐的強大潛力。2024年，大灣區金融服務業錄得6%的增長，跨境理財通等政策的實施進一步推動了跨境金融服務的需求，為財富管理行業提供了巨大的發展機遇。
作為其大灣區戰略的一部分，昇世集團積極招募香港非本地畢業生留港就業安排（IANG）的人才，幫助他們成為專業的獨立財富顧問。昇世研修通過提供涵蓋金融、經濟和管理領域的專業工作坊，支持這些新興人才的成長，並為他們提供於國際金融中心的就業機會。
香港 - 2025年3月10日 - 作為發展最快的財富管理公司之一，昇世集團宣佈其深圳辦公室正式啟用，同時在深圳啟動旗下項目昇世研修（WRISE Academy）。此次啟動標誌著昇世集團在提升獨立財富顧問（Independent Wealth Consultants, IWCs）能力及服務亞洲區高淨值客戶方面邁入新的里程碑。
昇世研修：培育下一代財富管理領袖
昇世研修作為香港昇世匯盈（WRISE Prestige）旗下的核心項目，專注於培養下一代財富管理專業人才。昇世研修既為獨立財富顧問（IWCs）及家族辦公室從業人員量身打造的綜合培訓計劃，同時亦針對現有大眾富裕客戶的下一代推出專屬財富管理課程。昇世研修旨在培養業界專業人士之餘，也助力家族財富傳承，滿足當代財富管理日益複雜的需求。
憑藉昇世集團的全球佈局，昇世研修集結了來自一線投行、私人銀行、諮詢公司等知名金融機構的專家。這些專家擁有深厚的理論知識和豐富的國際金融市場經驗，能夠為學員帶來獨一無二的實戰經驗和前瞻視角。課程內容結合理論與實踐，涵蓋家族治理、資產配置以及風險管理等重要領域。昇世研修的獨特模式結合了昇世集團的專業知識及廣泛的合作夥伴資源，為學員提供寶貴的學習機會與行業資源。
在家族治理課程中，昇世研修將通過分析大量全球，特別是亞洲的知名家族企業的治理案例，協助學員掌握家族財富傳承與治理的概念。以預備應對家族企業交接班中的挑戰，並確保學員能夠將理論知識轉化為實際解決方案。
香港昇世匯盈主席甄智傑（Stephen Yan）表示：「昇世研修的成立是我們推動財富管理行業專業化的重要一步。通過匯聚全球頂尖的金融專家，我們不僅為學員提供前沿的知識與技能，更致力於培養他們成為未來財富管理領域的領導者。」
戰略選址與招募，瞄準大灣區發展
昇世研修選址深圳，位於大灣區金融創新核心地帶，充分利用該地區蓬勃的金融生態系統與豐富的人才資源。根據最新市場研究[1]，粵港澳大灣區擁有接近124萬戶富裕家庭、51萬戶高淨值家庭和3萬戶超高淨值家庭，顯示出該地區作為全球財富管理樞紐的強大潛力。2024年，大灣區金融服務業錄得6%的增長，跨境理財通等政策的實施進一步推動了跨境金融服務的需求，為財富管理行業提供了巨大的發展機遇。
作為其大灣區戰略的一部分，昇世集團積極招募香港非本地畢業生留港就業安排（IANG）的人才，幫助他們成為專業的獨立財富顧問。昇世研修通過提供涵蓋金融、經濟和管理領域的專業工作坊，支持這些新興人才的成長，並為他們提供於國際金融中心的就業機會。
[1] 《2024胡潤財富報告》: https://www.hurun.net/zh-CN/Info/Detail?num=WH4FGWHNVOMT
關於昇世集團
WRISE是發展最快的財富管理公司之一，致力幫助超高淨值和高淨值人士達成財富目標。我們擁有經驗豐富的客戶顧問和投資專家團隊，並透過專有的全方位財富管理工具為客戶提供度身訂造的財富管理方案，讓客戶清楚了解及完全掌控其資產， 並能創建自己的家族辦公室，即時獲取全球頂尖的私人銀行、投資銀行、基金經理和經紀商等的專家建議和個人化解決方案。
WRISE集團公司包括昇世財富管理（新加坡）、昇世財富管理（香港）、昇世財富管理（中東）、WeWrise服務以及附屬公司昇世匯盈證券（香港）、昇世匯盈資產管理（香港）及昇世財經服務（香港）。