昇世集團深圳辦公室落成暨昇世研修深圳啟動

關於昇世集團

WRISE是發展最快的財富管理公司之一，致力幫助超高淨值和高淨值人士達成財富目標。我們擁有經驗豐富的客戶顧問和投資專家團隊，並透過專有的全方位財富管理工具為客戶提供度身訂造的財富管理方案，讓客戶清楚了解及完全掌控其資產， 並能創建自己的家族辦公室，即時獲取全球頂尖的私人銀行、投資銀行、基金經理和經紀商等的專家建議和個人化解決方案。



WRISE集團公司包括昇世財富管理（新加坡）、昇世財富管理（香港）、昇世財富管理（中東）、WeWrise服務以及附屬公司昇世匯盈證券（香港）、昇世匯盈資產管理（香港）及昇世財經服務（香港）。



