昇世集團（新加坡）任命Paul Arni為非執行董事 加強企業管治與策略願景

新任命進一步展現對業務增長與風險管理的持續承諾香港 - 2025年3月25日 - 昇世集團（新加坡）今日宣布任命Paul Arni先生為非執行董事，即日生效。此項人事任命彰顯了公司加強管治、風險管理以及長期增長的承諾。於財富管理與私人銀行業內有超過30年豐富經驗的Paul Arni先生，將為公司提供策略方向和風險管理方面關鍵指導。
Paul Arni先生的職責包括為昇世集團（新加坡）提供客觀策略規劃及計劃建議，加強策略與管治架構，釐定風險承受能力，改善監控框架，以及就重大風險事件提供意見。
Paul Arni先生表示：「我很高興能加入昇世集團（新加坡）董事會，在瞬息萬變的市場環境中為公司的策略增長作出貢獻。穩健的管治和有效的風險管理是企業成功的基石，我將致力於確保公司在這些方面繼續保持最高標準。十分期待為董事會與領導團隊提供外部觀點，進一步鞏固昇世集團在財富管理業內的領先地位。」
此前，Paul Arni先生曾擔任睿盛銀行集團行政總裁，並在德意志銀行（瑞士）、寶盛集團及瑞士信貸銀行等多家全球金融機構擔任管理職務。
昇世集團主席陳學杉（Derrick Tan）表示：「我們熱烈歡迎Paul Arni先生加入昇世集團（新加坡）董事會。他的加盟有利於公司在動態市場中業務拓展及建立策略願景。Paul對金融業的深入了解，加上在策略方向與風險管理方面的專業能力，將為公司帶來巨大價值。我深信，Paul Arni先生的外部專業觀點定能恊助我們在2025年及往後的增長中發揮關鍵作用。」
是次任命反映昇世集團持續投資於企業管治、風險管理及合規等核心原則和決心，建構穩健且可持續的業務基礎。
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