星展基金會首屆《大灣區卓越影響力論壇2025：樂齡灣區展未來》

政商社企跨界合作發掘銀色經濟香港 - 2025年4月29日 - 隨著香港及大灣區其他城市面臨人口老化的挑戰，星展基金會（簡稱「基金會」）深信長者友善社區可以成為創新和經濟增長的強大動力。基金會今舉辦首屆《大灣區卓越影響力論壇2025：樂齡灣區展未來》，匯聚各界政商領袖與社會企業家，重新定義銀色產業，推動跨界別和跨境合作，將樂齡轉化為經濟和社區的寶貴資產。
香港特區政府勞工及福利局副局長何啟明，JP，在開幕致辭中強調需要各方攜手合作回應人口老化所帶來的新需要。他表示：「在面對人口老化的複雜性時，我們必須凝聚一種社區包容和創新文化。是次論壇為不同持份者提供合作機會，探索樂齡潛能，達致老有所為，與社會共創豐盛。」
是次論壇探討如何利用創新來培育老齡社會的福祉和全人健康，以及如何在香港及大灣區其他城市推動社會包容，把握銀髮經濟的潛在市場。另外亦有19間本地社會企業受邀展示其服務及產品，其中包括針對銀髮市場的創新解決方案。
星展基金會自2014年成立以來，一直致力支持社會企業。星展銀行承諾自2024年在未來十年內投入最高可達10億新加坡元（約57億港元），支援弱勢社群。
星展基金會香港區負責人暨星展香港集團推廣策略與傳訊部主管陳依依表示：「在星展基金會，我們相信解決人口老化不僅是責任，更是轉型機會。通過舉辦首屆『大灣區卓越影響力論壇2025』，我們匯聚志同道合的企業分享不同觀點和創新意念，開拓合作的可能性，推動可行的解決方案。我們希望賦能長者有尊嚴地生活，建設一個長者能夠得到支持和參與的社區，並將寶貴的生活經驗及智慧傳承。」
此外，活動亦重點介紹星展基金會獎勵金2024（DBS Foundation Grant 2024 ），表彰有影響力的社會企業。自2015年啟動資助計劃以來，基金會已向約160間具影響力企業提供總額達2,150萬新加坡元（約1.238億港元）[1]的資助。去年，來自主要市場[2]的申請超過1,500宗，其中22間社會企業合共獲得總額450萬新加坡元（約2,590萬港元）的資助，以擴展業務並支援更多弱勢社群，預計此等項目在未來兩年將惠及超過80萬名受益者。
而在22間獲獎企業當中，更有三間來自香港：The Project Futurus通過教育、倡議和社區服務推廣「有尊嚴飲食」及社區共融；原動力通過創新的樂齡科技、復康和基層醫療保健解決方案，推進長者和殘疾人士的福祉；睿程製作社則賦予邊緣社群以縫紉培訓和遙距工作機會，以實現可持續的就業發展。
如欲了解更多有關星展基金會工作和星展基金會獎勵金的資訊，請瀏覽：
https://www.dbs.com/foundation/grants.html
[1] 包括最新一期的星展基金會資助計劃。
[2] 新加坡、中國內地、香港、台灣、印度、印尼。
星展基金會簡介
星展基金會致力扶助弱勢社群, 改善他們的生活。
自2014年起，基金會一直支持以解決社會問題為目標的創新企業，以可持續的商業模式創造社會效益。基金會透過資助、能力提升、營商指導及其他支援措施，擴大這些企業的業務發展和社會影響力。
基金會透過幫助弱勢社群建立更好的生活，推動正面改變。包括為缺乏資源的人提供日常所需，以及通過提升他們的理財和數碼知識，建設一個更共融的社會。
基金會亦與其他志同道合的夥伴合作，冀帶動持久的社會影響力。基金會的願景是喚起社會各界行動，携手建設更美好的世界，迎接更美好的日子及未來。如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.dbs.com/dbsfoundation