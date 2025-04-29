星展基金會首屆《大灣區卓越影響力論壇2025：樂齡灣區展未來》

政商社企跨界合作發掘銀色經濟

來自社商界領袖在「大灣區卓越影響力論壇2025」探討應對人口老化的解決方案和銀髮產業的潛在市場。



[1] 包括最新一期的星展基金會資助計劃。



[2] 新加坡、中國內地、香港、台灣、印度、印尼。





香港 - 2025年4月29日 - 隨著香港及大灣區其他城市面臨人口老化的挑戰，深信長者友善社區可以成為創新和經濟增長的強大動力。基金會今舉辦首屆《大灣區卓越影響力論壇2025：樂齡灣區展未來》，匯聚各界政商領袖與社會企業家，重新定義銀色產業，推動跨界別和跨境合作，將樂齡轉化為經濟和社區的寶貴資產。，在開幕致辭中強調需要各方攜手合作回應人口老化所帶來的新需要。他表示：「在面對人口老化的複雜性時，我們必須凝聚一種社區包容和創新文化。是次論壇為不同持份者提供合作機會，探索樂齡潛能，達致老有所為，與社會共創豐盛。」是次論壇探討如何利用創新來培育老齡社會的福祉和全人健康，以及如何在香港及大灣區其他城市推動社會包容，把握銀髮經濟的潛在市場。另外亦有19間本地社會企業受邀展示其服務及產品，其中包括針對銀髮市場的創新解決方案。星展基金會自2014年成立以來，一直致力支持社會企業。星展銀行承諾自2024年在未來十年內投入最高可達10億新加坡元（約57億港元），支援弱勢社群。表示：「在星展基金會，我們相信解決人口老化不僅是責任，更是轉型機會。通過舉辦首屆『大灣區卓越影響力論壇2025』，我們匯聚志同道合的企業分享不同觀點和創新意念，開拓合作的可能性，推動可行的解決方案。我們希望賦能長者有尊嚴地生活，建設一個長者能夠得到支持和參與的社區，並將寶貴的生活經驗及智慧傳承。」此外，活動亦重點介紹星展基金會獎勵金2024（DBS Foundation Grant 2024 ），表彰有影響力的社會企業。自2015年啟動資助計劃以來，基金會已向約160間具影響力企業提供總額達2,150萬新加坡元（約1.238億港元）[1]的資助。去年，來自主要市場[2]的申請超過1,500宗，其中22間社會企業合共獲得總額450萬新加坡元（約2,590萬港元）的資助，以擴展業務並支援更多弱勢社群，預計此等項目在未來兩年將惠及超過80萬名受益者。而在22間獲獎企業當中，更有三間來自香港：The Project Futurus通過教育、倡議和社區服務推廣「有尊嚴飲食」及社區共融；原動力通過創新的樂齡科技、復康和基層醫療保健解決方案，推進長者和殘疾人士的福祉；睿程製作社則賦予邊緣社群以縫紉培訓和遙距工作機會，以實現可持續的就業發展。如欲了解更多有關星展基金會工作和星展基金會獎勵金的資訊，請瀏覽：