星展香港嶄新呈獻「星展饗樂隨行」– 融合客戶互動及市場營銷 締造專屬而精緻的用餐體驗 由名廚Edward Lee揭開序幕

以獨特創新的美饌佳餚演繹藝術魅力

香港 - 2025年2月6日 -今天宣布，呈獻嶄新的市場營銷及客戶互動企劃 —。作為財富管理和私人銀行的領導者，星展一直關注客戶的消費模式和趨勢。為滿足財富客戶更廣泛的理財和生活需要，星展積極為客戶提供更個人化的解決方案和諮詢服務。香港素有美食天堂之譽，星展香港希望透過「星展饗樂隨行」，發掘城中非凡的美饌體驗。曾為「黑白大廚」的參賽者之一，享負盛名的名廚Edward Lee將於「星展饗樂隨行DBS Culinary Delights」首次亮相，為大家揭開帷幕。Edward Lee追求卓越，持續探索與創新的匠人精神，亦與星展銀行信念一致，故他將與星展香港攜手，為客戶悉心打造難忘而愉快的精湛美宴。表示：「星展銀行過去數年在財富管理領域一直有顯著的増長。我們一直以客為本，重視與客戶建立深厚的關係，通過打造卓越的客戶旅程，為客戶帶來超越傳統銀行服務的體驗。我們期待與客戶建立更具意義的聯繫，此次獨特的合作將為我們尊貴的客戶帶來嶄新而卓越的用餐體驗，與全球追求健康亦不忘品嚐美饌的趨勢不謀而合。」名廚Edward Lee一向以創新的烹調手法去演繹東西融合的菜式，並曾獲得多項知名烹飪機構的榮譽。他將與星展銀行及Tatler攜手合作，於三月訪港出席把藝術與美饌完美結合的「星展饗樂隨行」的首輪重點活動。