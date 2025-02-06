星展香港嶄新呈獻「星展饗樂隨行」– 融合客戶互動及市場營銷 締造專屬而精緻的用餐體驗 由名廚Edward Lee揭開序幕

以獨特創新的美饌佳餚演繹藝術魅力香港 - 2025年2月6日 - 星展銀行（香港）有限公司（簡稱「星展香港」）今天宣布，呈獻嶄新的市場營銷及客戶互動企劃 —「星展饗樂隨行 DBS Culinary Delights」。作為財富管理和私人銀行的領導者，星展一直關注客戶的消費模式和趨勢。為滿足財富客戶更廣泛的理財和生活需要，星展積極為客戶提供更個人化的解決方案和諮詢服務。香港素有美食天堂之譽，星展香港希望透過「星展饗樂隨行」，發掘城中非凡的美饌體驗。
曾為「黑白大廚」的參賽者之一，享負盛名的名廚Edward Lee將於「星展饗樂隨行DBS Culinary Delights」首次亮相，為大家揭開帷幕。Edward Lee追求卓越，持續探索與創新的匠人精神，亦與星展銀行信念一致，故他將與星展香港攜手，為客戶悉心打造難忘而愉快的精湛美宴。
星展北亞區主管及星展銀行（香港）有限公司行政總裁龐華毅表示：「星展銀行過去數年在財富管理領域一直有顯著的増長。我們一直以客為本，重視與客戶建立深厚的關係，通過打造卓越的客戶旅程，為客戶帶來超越傳統銀行服務的體驗。我們期待與客戶建立更具意義的聯繫，此次獨特的合作將為我們尊貴的客戶帶來嶄新而卓越的用餐體驗，與全球追求健康亦不忘品嚐美饌的趨勢不謀而合。」
名廚Edward Lee一向以創新的烹調手法去演繹東西融合的菜式，並曾獲得多項知名烹飪機構的榮譽。他將與星展銀行及Tatler攜手合作，於三月訪港出席把藝術與美饌完美結合的「星展饗樂隨行」的首輪重點活動。
星展銀行簡介
星展集團是亞洲最大的金融服務集團之一，業務遍及19個市場。總部設於新加坡並於當地上市，星展業務覆蓋亞洲三大增長主軸，即大中華、東南亞和南亞地區。星展資本充裕，所取得的AA-和Aa1級信貸評級位列全球最高級別之一。
星展集團分別獲《環球金融》、《歐洲貨幣》及《銀行家》選為「全球最佳銀行」，引證集團的全球領導地位。集團亦帶領業界以數碼科技重塑銀行業未來，獲《歐洲貨幣》選為「全球最佳數碼銀行」及獲《銀行家》選為「全球最佳創新數碼銀行」。此外，星展於2009至2024年更連續16年榮獲《環球金融雜誌》評選為「亞洲最安全的銀行」。
星展集團在亞洲提供包括零售銀行、中小企業銀行及大型企業銀行的全面金融服務。生於亞洲、長於亞洲，星展洞悉在亞洲這個充滿活力的市場經營業務的秘訣。星展深信與客戶建立長久的夥伴關係。透過星展基金會，為社會帶來正面的影響，支持兼具獲利和為社會和/或環境影響的雙重底線特質的社會企業。星展基金會亦積極回饋社會，包括為社區提供未來技能及食物支援。
星展於亞洲擁有廣泛的業務網絡，並著重員工溝通與賦權，提供員工廣闊的發展機會。如欲了解更多詳情，請瀏覽www.dbs.com。