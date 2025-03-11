星際酒店與「澳門銀河」六間餐廳閃耀登榜 《南華早報》之2025《100 TOP TABLES》餐廳指南

鮨吉祥 宮川、承 · 鐵板料理首次入選





左起：澳門麗思卡爾頓酒店中餐行政總廚何漢昇、「鮨吉祥 宮川」行政主廚佐武弘進、「承 · 鐵板料理」行政主廚前田典久、「鮨吉祥 宮川」及「承 · 鐵板料理」行政經理趙賢卓、「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA行政總廚Marino D'Antonio、銀河娛樂集團餐飲部助理副總裁Herve Pennequin、星際酒店餐飲廚務助理副總裁兼風味居行政總廚陳植強、「山里」行政總廚林秀昭和「山里」餐廳經理陳家雄。

澳門特別行政區 - 2025年3月11日 - 權威媒體機構《南華早報》10日公布了2025年度《100 Top Tables》餐廳指南榜單，星際酒店與「澳門銀河™」綜合度假城的六間餐廳榮耀上榜，上榜餐廳數量持續增長，在港澳地區贏得口碑，實力強勁。當中2024年嶄新開幕的鮨吉祥 宮川和承 · 鐵板料理更是首次獲選，再度印證「澳門銀河」致力於為每位賓客帶來非同凡響的餐飲體驗的不懈努力，獲得了權威認可。而獲獎無數的星際酒店的風味居、「澳門銀河」的8½ Otto e Mezzo BOMBANA、澳門大倉酒店的「山里」及澳門麗思卡爾頓酒店的麗軒也延續佳績，展現了「澳門銀河」在高端餐飲領域的卓越地位。

《100 Top Tables》推薦來自香港及澳門最為出眾的高端餐廳，為評選港澳地區最佳餐廳的權威指南之一，所有入選餐廳均由專家美食評審團從優質食府中精挑細選而來。當中入選餐廳需在食物質素、服務水準及用餐環境都必須符合高端餐飲的用膳要求。





鮨吉祥 宮川：日本米芝蓮三星壽司大師的海外首店





日本六大米芝蓮三星壽司大師之一宮川政明（Masaaki Miyakawa）於澳門銀河 萊佛士創立的「鮨吉祥 宮川」，是首間在日本以外地區開設的分店，致力於呈現正宗的江戶前壽司。餐廳對大自然的欣賞與熱愛，結合日本直送的優質當季食材，確保每件壽司都展現食材的最佳風味與新鮮度，令饕客們回味無窮。餐廳僅設有20個座位，自去年6月開業以來，常因人氣高漲而一座難求。







承 · 鐵板料理：極致感官的鐵板燒Omakase體驗





去年6月開業的承 · 鐵板料理由日本匠人級資深廚師坐鎮，嚴選全球頂級新鮮食材，呈現精彩嫻熟的廚藝表演，為食客帶來回味無窮的別緻日本料理享受。「承」象徵對日本傳統餐飲文化理念的傳承，嚴選來自日本及世界各地的新鮮時令食材、珍饈美味，從全球產地空運至澳門，確保在食客面前呈現最佳狀態。大廚們熟練掌握所有食材的精確做法以及最佳烹飪方式，精準了解食客需求和喜好，從而調整料理的火候和手法，將食材的鮮美完美的呈現給一眾食客。







「山里」：將傳統會席料理帶入澳門





行政總廚林秀昭 (Hayashi Hideaki) 擁有近四十年豐富經驗，將傳統的會席料理帶到澳門。位於澳門大倉酒店28樓的「山里」，身為日本高端餐飲的代表，「山里」以呈現時令食材本味為核心，精心打造順應季節變化的會席料理體驗。在行政總廚林秀昭的引領下，廚師們憑藉著精湛的技藝，追求視覺、味覺與觸覺的和諧統一，完美詮釋口味最佳、色澤最飽滿、營養最豐富的當季食材。這不僅是一場味蕾的享受，更是一場全方位的感官饗宴。來到「山里」，可感受山嵐、海洋、天空的絕美交融，體驗四季的流動與喜悅。





風味居：湘川滋味永留存





澳門星際酒店旗下風味居是港澳區域首屈一指的湘川風味食府，融合湘菜和川菜的精髓烹煮，讓辛辣擁有七十二變的神奇功力，賓客均一試難忘，回味無窮。星際酒店餐飲廚務助理副總裁兼風味居行政總廚陳植強師傅精研湘川菜式精髓多年，他主理下的風味居既兼具湘川香辣出彩的豐富滋味，同時不忘呈獻各款食材的天然味道，深受饕客喜愛。風味居在視覺、嗅覺、味覺多重感官刺激中均屬上乘等級，實為味蕾最高端極致之盛宴，更已連續8年獲得「米芝蓮二星」殊榮。





「澳門銀河」 8½ Otto e Mezzo BOMBANA：意大利美食的至臻之選





「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA打造賓至如歸的細意款待，連續9年榮獲「米芝蓮一星」殊榮，足夠證明出品質素及服務水平得到行業內外一致讚許，彰顯實力。意大利名廚Marino D'Antonio新任行政總廚，他曾在多家米芝蓮餐廳及五星級酒店展現超群的烹飪才華，以崇尚高品質美食並堅持選用最佳食材作為烹飪美學，他的菜肴展示意大利各地經典美食的最佳風味。名廚Marino的加入，令「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA邁入意大利美食新篇章。







麗軒：雲端享傳統粵菜之道



