星際酒店與「澳門銀河」六間餐廳閃耀登榜 《南華早報》之2025《100 TOP TABLES》餐廳指南

鮨吉祥 宮川、承 · 鐵板料理首次入選
澳門特別行政區 - 2025年3月11日 - 權威媒體機構《南華早報》10日公布了2025年度《100 Top Tables》餐廳指南榜單，星際酒店與「澳門銀河™」綜合度假城的六間餐廳榮耀上榜，上榜餐廳數量持續增長，在港澳地區贏得口碑，實力強勁。當中2024年嶄新開幕的鮨吉祥 宮川和承 · 鐵板料理更是首次獲選，再度印證「澳門銀河」致力於為每位賓客帶來非同凡響的餐飲體驗的不懈努力，獲得了權威認可。而獲獎無數的星際酒店的風味居、「澳門銀河」的8½ Otto e Mezzo BOMBANA、澳門大倉酒店的「山里」及澳門麗思卡爾頓酒店的麗軒也延續佳績，展現了「澳門銀河」在高端餐飲領域的卓越地位。
《100 Top Tables》推薦來自香港及澳門最為出眾的高端餐廳，為評選港澳地區最佳餐廳的權威指南之一，所有入選餐廳均由專家美食評審團從優質食府中精挑細選而來。當中入選餐廳需在食物質素、服務水準及用餐環境都必須符合高端餐飲的用膳要求。
鮨吉祥 宮川：日本米芝蓮三星壽司大師的海外首店
日本六大米芝蓮三星壽司大師之一宮川政明（Masaaki Miyakawa）於澳門銀河 萊佛士創立的「鮨吉祥 宮川」，是首間在日本以外地區開設的分店，致力於呈現正宗的江戶前壽司。餐廳對大自然的欣賞與熱愛，結合日本直送的優質當季食材，確保每件壽司都展現食材的最佳風味與新鮮度，令饕客們回味無窮。餐廳僅設有20個座位，自去年6月開業以來，常因人氣高漲而一座難求。
承 · 鐵板料理：極致感官的鐵板燒Omakase體驗
去年6月開業的承 · 鐵板料理由日本匠人級資深廚師坐鎮，嚴選全球頂級新鮮食材，呈現精彩嫻熟的廚藝表演，為食客帶來回味無窮的別緻日本料理享受。「承」象徵對日本傳統餐飲文化理念的傳承，嚴選來自日本及世界各地的新鮮時令食材、珍饈美味，從全球產地空運至澳門，確保在食客面前呈現最佳狀態。大廚們熟練掌握所有食材的精確做法以及最佳烹飪方式，精準了解食客需求和喜好，從而調整料理的火候和手法，將食材的鮮美完美的呈現給一眾食客。
「山里」：將傳統會席料理帶入澳門
行政總廚林秀昭 (Hayashi Hideaki) 擁有近四十年豐富經驗，將傳統的會席料理帶到澳門。位於澳門大倉酒店28樓的「山里」，身為日本高端餐飲的代表，「山里」以呈現時令食材本味為核心，精心打造順應季節變化的會席料理體驗。在行政總廚林秀昭的引領下，廚師們憑藉著精湛的技藝，追求視覺、味覺與觸覺的和諧統一，完美詮釋口味最佳、色澤最飽滿、營養最豐富的當季食材。這不僅是一場味蕾的享受，更是一場全方位的感官饗宴。來到「山里」，可感受山嵐、海洋、天空的絕美交融，體驗四季的流動與喜悅。
風味居：湘川滋味永留存
澳門星際酒店旗下風味居是港澳區域首屈一指的湘川風味食府，融合湘菜和川菜的精髓烹煮，讓辛辣擁有七十二變的神奇功力，賓客均一試難忘，回味無窮。星際酒店餐飲廚務助理副總裁兼風味居行政總廚陳植強師傅精研湘川菜式精髓多年，他主理下的風味居既兼具湘川香辣出彩的豐富滋味，同時不忘呈獻各款食材的天然味道，深受饕客喜愛。風味居在視覺、嗅覺、味覺多重感官刺激中均屬上乘等級，實為味蕾最高端極致之盛宴，更已連續8年獲得「米芝蓮二星」殊榮。
「澳門銀河」 8½ Otto e Mezzo BOMBANA：意大利美食的至臻之選
「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA打造賓至如歸的細意款待，連續9年榮獲「米芝蓮一星」殊榮，足夠證明出品質素及服務水平得到行業內外一致讚許，彰顯實力。意大利名廚Marino D'Antonio新任行政總廚，他曾在多家米芝蓮餐廳及五星級酒店展現超群的烹飪才華，以崇尚高品質美食並堅持選用最佳食材作為烹飪美學，他的菜肴展示意大利各地經典美食的最佳風味。名廚Marino的加入，令「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA邁入意大利美食新篇章。
麗軒：雲端享傳統粵菜之道
位於澳門麗思卡爾頓酒店51樓，飽覽澳氹醉人景色的高級粵菜食府麗軒，帶給賓客別具風格的頂級中餐體驗。中餐行政總廚何漢昇師傅是餐廳的靈魂人物，他憑藉高超精緻的烹調技藝及別出心裁的菜式，於2017至2024年連續8年榮獲「米芝蓮一星」，致力以純正粵式精緻珍饈與麗思卡爾頓傳奇式服務為賓客帶來至臻享受。
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。