普縉集團 李雋傑： 東涌第106B區住宅地皮估值約8億港元

香港 - 2025年2月13日 - 新界東涌第 106B 區住宅用地（東涌市地段第 55 號）將於明日（14日）截標，普縉總監 (估值及諮詢) 李雋傑表示，用地位於東涌新市鎮擴展區臨海位置；由於鄰近機場，估計項目日後或受嘈音影響，預料每方呎樓面地價約2,000港元，地皮總值約8億港元。
地皮面積約114,615平方呎，地皮指定作私人住宅用途；最高樓面面積達401,153 平方呎；是次賣地章程內並設住宅單位限呎條款（實用面積不得少於280呎）。而項目發展期止於2030年9月30日。
與此同時，地盤內有現存排水系統專用範圍，發展商亦須負責就發展項目進行岩土工程勘察；及提交噪音及排污影響的評估報告。
是次東涌106B區用地曾於2023年9月推出招標，惟因入標價未達政府所定底價而取消。 翻查資料，當時共接獲4份標書。 李雋傑表示，考慮到地皮未有加入任何興建政府設施的要求，位置上日後亦可作優質臨海樓盤推售，配合港鐵東涌東站預計2029年完工啟用以及周邊一帶的發展，相信可增加地皮的吸引力。
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