智慧出行，車行無阻： APAS 引領 「港車北上」新時代

香港 - 2025 年 1 月 16 日 - 運輸署近日宣布提升每日處理「港車北上」的申請數量，由每個工作天400宗增加至500宗，反映市場需求日漸增長。汽車科技研發中心（APAS）一直致力透過與內地的專業機構、業界和技術機構進行溝通合作。針對「港車北上」，APAS亦就內地電動車充電轉換設備的規範化進行探討，期望能夠制定一系列安全指引予生產商和用戶，確保市場上提供的電動車充電轉換設備符合安全要求。



電動車充電轉換設備的迫切需求



隨著電動車在香港的普及，港車北上的車主最為關注的問題之一就是電動車充電轉換設備，由於香港大部分電動車使用歐標充電標準，而內地則使用國標，兩者在充電接口形狀和通訊系統上不盡相同，因此車主在北上充電時需要另購電動車充電轉換器。市場上難以找到合適的轉換器，且目前僅有少數供應商提供電動車快速充電轉換器，價格從港幣數千元到數萬元不等。然而，內地充電樁的規格各不相同，即使使用充電轉換器，仍可能無法為車輛提供合適的充電功率。



未經認證電動車充電轉換設備的安全隱患



APAS曾透過不同平台提醒車主，使用未經認證的充電設施存在嚴重安全隱患。電動車快速充電時，直流電的功率、電壓及電流數值都相當高。若使用不合規的轉換器，可能引發多種意外，如過熱起火、短路、過載、漏電等。APAS一直致力於智能網聯汽車及新能源汽車領域進行研發，透過與專業機構、業界和技術機構進行溝通合作，為粵港兩地車主提供更優質的服務支援。



APAS行政總裁都永海先生表示：「近年來大灣區內的陸路交通基礎設施顯著改善，『港車北上』更加便捷。特區政府近期將每日處理申請的數量提升至500宗，亦進一步促進交通便利性。隨著電動車數量不斷增長，車主應事先了解內地及香港在交通規例及充電介面標準上的區別。APAS為此研發專門的充電轉換頭，確保車主能順暢使用充電設施。期待透過此活動推動創新科技與可持續發展，共同為建設香港智慧城市貢獻力量。」



行業專家的看法



農曆新年將至，不少港人或會「港車北上」歡渡佳節，APAS的專家團隊特意為大眾詳細解讀最新的「港車北上」政策及注意事項，並邀請汽車及保險界的專家分享他們的觀點。



世運汽車集團主席羅少雄院士, MH 指出：「隨著電動車在市面上的增加，電動車充電頭的款式越來越多樣，充電轉換設備的選擇也愈加豐富。我們非常高興能有APAS作為行業的先驅，專注於研發電動車充電轉換設備。我期待未來能看到APAS更多的研究成果，為推動行業的發展和提升消費者的使用體驗作出更大貢獻。」



另外，香港保險中介行業協會會長關億信先生亦分享現時內地汽車保險制度與香港存在顯著差異，香港的汽車保險通常以第三者責任保險為主，而內地的保險制度較為統一，產品多以綜合型為主，建議消費者根據自身需求購買。他表示：「隨著電動車和自動駕駛技術的普及，保險行業也必須適應新的改變。我們將與相關機構密切合作，為電動車主提供合適及全面的保險保障，促進市場的健康發展。與此同時，我希望港人在「港車北上」前應做好功課準備，了解兩地的保險差異，確保在保障他人的同時，也能有效保障自己。」



充電轉換器的未來規範



針對充電轉換器的相關規範，APAS計劃制定一系列指引，以增強充電系統的安全性與便利性，確保車主在使用過程中能獲得最佳體驗。APAS希望未來能對充電轉換器進行更規範的管理，以保障車主的安全。期望進一步提升駕駛者的出行體驗，讓更多車主能夠享受便利以及安全的跨境交通服務。



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相片說明：

照片一：

APAS行政總裁都永海先生致歡迎辭時指出隨著電動車數量不斷增長，車主應事先了解內地及香港在交通規例及充電介面標準上的區別。APAS為此研發專門的充電轉換頭，確保車主能順暢使用充電設施。期待透過此活動推動創新科技與可持續發展，共同為建設香港智慧城市貢獻力量。



照片二：

APAS 綠色運輸主管徐偉瑜分享電動車充電轉換器的規範及要求，以及示範電動車充電轉換設備 。



照片三：

世運汽車集團主席羅少雄院士, MH及香港保險中介行業協會會長關億信先生分享對於「港車北上」帶來的影響，包括在港車主在內地發生意外的理賠程序，以及展望未來業界與APAS的合作提出寶貴建議。



照片四：

（由左起）香港保險中介行業協會會長關億信先生、APAS行政總裁都永海先生及世運汽車集團主席羅少雄院士, MＨ就「港車北上」分享了最新政策以及保險相關事宜。



照片五：

（由左起）香港保險中介行業協會會長關億信先生、APAS行政總裁都永海先生、世運汽車集團主席羅少雄院士, MＨ及APAS 綠色運輸主管徐偉瑜先生一同合照。



關於 APAS 電動車充電轉換設備的規格



