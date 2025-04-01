香港 - 2025年4月1日 - 2025年3月27日，亞洲金融科技領域年度盛會"2025年香港金融外匯博覽會"在香港Sky100觀景台拉開帷幕。展會以"金融科技未來"為主題，彙聚全球頂尖金融機構與科技企業，旨在搭建行業合作橋樑，推動創新技術運用。作為全球領先的金融科技經紀商，VT Markets攜前沿交易工具與創新解決方案參展，以實力詮釋科技賦能金融的無限可能。
作為亞洲規模最大、最具影響力之一的行業活動，本屆展會吸引了多達230家參展商、180位行業領袖及超3000名專業觀眾共襄盛舉。展會聚焦外匯、加密貨幣、區塊鏈等前沿領域，通過10餘場深度議題分享，解碼行業趨勢。
技術硬實力重塑交易體驗
在VT Markets展區，充滿科技美學的設計吸引眾多與會者的目光。有人現場聆聽客戶經理講解VTrade跟單系統的優勢——投資者無需熬夜盯盤，只需一鍵複製交易高手的訂單，系統便能自動同步買賣策略，即使市場劇烈波動，也能穩穩捕捉收益機會。無論使用移動交易APP或是MT4/MT5，都能盡享以上優勢。
展區的另一邊，不少來賓已掏出手機掃碼下載VT Markets APP，親身感受極速下單、豐富智慧指標工具帶來的流暢體驗。
對話破局者 駕馭投資浪潮
在主題演講環節，VT Markets特邀分析師亞德剖析了加密交易工具成本差異：相較於現貨持倉，CFD的杠杆策略不僅降低入場門檻，還具有碾壓式成本優勢。以單枚比特幣交易為例，傳統工具開平倉需66美元，而CFD只需14美元，成本直降78%。當別人還在為交易成本掙扎時，CFD交易者已用省下的52美元佈局下一輪行情。
在對話環節，亞德直擊交易者核心痛點，一陣見血地指出交易虧損的本質和問題所在，並提出借助波動實現盈利的觀點。此外亞德還強調了建立交易聯盟和使用智慧工具的必要性，比如通過VTrade這樣的跟單系統，分享策略實現利潤共用，讓普通投資者也能輕鬆參與金融市場。
這場關於金融科技未來的思想碰撞仍在持續發酵，3至6月，VT Markets將在香港舉辦研討會等系列活動，現場對話交易者，聚焦前沿交易策略與市場機遇解析。VT Markets期望能通過技術創新打破金融服務的壁壘，讓每個參與者都能共用科技賦能的價值，順利實現財務目標。
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智聯未來 洞見新機 VT Markets亮相2025香港金融外匯博覽會
香港 - 2025年4月1日 - 2025年3月27日，亞洲金融科技領域年度盛會"2025年香港金融外匯博覽會"在香港Sky100觀景台拉開帷幕。展會以"金融科技未來"為主題，彙聚全球頂尖金融機構與科技企業，旨在搭建行業合作橋樑，推動創新技術運用。作為全球領先的金融科技經紀商，VT Markets攜前沿交易工具與創新解決方案參展，以實力詮釋科技賦能金融的無限可能。