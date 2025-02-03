曼谷EM商圈舉辦新春盛會 三千隻熊貓雕塑慶祝中泰建交五十週年

泰國曼谷 - 2025 年 2 月 3 日 - 曼谷 EM 商圈 (EM DISTRICT) 為慶祝中泰兩國的「金色友好年」，將舉辦一場盛大的農曆新年慶祝活動。今年恰逢兩國建交五十週年，該活動結合傳統文化與現代特色，盛況空前。本次慶典將於 2025 年 1 月 20 日至 2 月 28 日在充滿活力的 EM 商圈舉行，範圍涵蓋 EM 百貨 (Emporium)、EM 廣場 (EmQuartier) 和 EM 球形百貨 (Emsphere) 等三大購物中心。活動將由多位重要嘉賓出席，包括中國駐泰國大使韓志強閣下、泰國副總理兼國防部長 Phumtham Wechayachai 先生、社會發展與人類安全部長 Varawut Silpa-archa 先生、文化部長 Sudawan Wangsuphakijkosol 女士、內政部副部長 Teerarat Samrejvanich 女士、曼谷市長 Chadchart Sittipunt 先生、泰國旅遊局局長 Thapanee Kiatphaibool 女士，以及 The Mall 集團董事長 Supaluck Umpujh 女士等。





自 1 月 22 日至 2 月 23 日，EM DISTRICT 內將化身成奇幻的「熊貓樂園」，3,000 隻可愛的熊貓雕塑裝點其中，為市民和遊客增添歡樂氣氛。此外，1 月 27 日至 29 日，每日將有熊貓快閃部隊現身表演。1 月 26 至 27 日，更有「熊貓文化宣傳車」巡遊曼谷市區，途經阿索克 (Asoke) 路口、大皇宮，再返回 EM 商圈。





美食愛好者可以在 EM 廣場體驗「中國街頭美食與茶館市集」，超過三十家精選美食專櫃將供應正宗中式佳餚、傳統茶品及各式點心，滿足味蕾的極致享受。





位於 EM 球型百貨的市集大廳 (Em Market Hall) 則將舉行「熊貓展覽暨咖啡館」活動，展示並銷售中國熱賣商品，展期從 1 月 22 日至 2 月 25 日，為遊客帶來中國的手工藝品及文化瑰寶。



在「黃金巨龍」的盛大慶典之中，EM 商圈三大購物中心將以華麗非凡的金龍設計為主題，象徵著繁榮昌盛、堅韌力量與吉祥如意。精美的設計與沉浸式裝置，營造出濃烈的節日氛圍，讓遊客感受新春喜慶之情。



曼谷 EM 商圈誠摯邀請市民與遊客參與本次歷史性活動，內容涵蓋中國傳統變臉技藝、音樂演出、舞獅慶祝等多項精彩節目，並以多樣文化展演及裝置藝術，紀念中泰五十年友好邦誼。歡迎蒞臨曼谷，共同見證這場橋接文化與社群的華麗盛典！





