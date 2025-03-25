曼谷Gaggan榮登2025年度 Asia’s 50 Best Restaurants No.1寶座

- 曼谷Gaggan榮登榜首，並獲頒S.Pellegrino & Acqua Panna（聖沛黎洛和巴娜）贊助的The Best Restaurant in Asia「亞洲最佳餐廳獎」
- 曼谷和東京各有9間餐廳入選，並列榜單之冠
- 澳門Chef Tam's Seasons「譚卉」（No.9）躍升40位，榮獲Lee Kum Kee（李錦記）贊助的2025年度 Highest Climber Award「最佳進步獎」
- 首爾Eatanic Garden（No.25）獲得Lavazza贊助的2025年度 Highest New Entry Award「最佳新上榜餐廳獎」
- 曼谷Gaggan at Louis Vuitton（No.31）的Dej Kewkacha獲選為Valrhona（法芙娜）贊助的Asia's Best Pastry Chef Award「亞洲最佳糕點師獎」得主
- 香港Wing「永」（No.3）的Vicky Cheng（鄭永麒）榮獲由同業票選的Inedit Damm Chefs' Choice Award「Inedit Damm廚師之選獎」
- 東京Crony（No.30）的Kazutaka Ozawa（小澤一貴）贏得Asia's Best Sommelier Award「亞洲最佳侍酒師獎」
- 烏布Locavore NXT（No.92）獲得Hibiki（響）贊助的Sustainable Restaurant Award「可持續餐廳獎」
- 已故主廚Margarita Forés獲追頒Woodford Reserve Icon Award「Woodford Reserve標誌人物獎」
首爾 - Media OutReach Newswire - 2025年3月25日 - 曼谷Gaggan在2025年度 Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」實體頒獎典禮上，榮獲S.Pellegrino & Acqua Panna（聖沛黎洛和巴娜）贊助的The Best Restaurant in Asia「亞洲最佳餐廳獎」。這份權威榜單由Asia's 50 Best Restaurants Academy「『亞洲50最佳餐廳』評審委員會」票選誕生，委員會由超過350位具影響力且性別平衡的領袖組成，本年度「亞洲50最佳餐廳」收錄來自16個城市的優秀食府，其中7間餐廳屬首度上榜。
名廚Gaggan Anand是同名食府Gaggan的創辦人，以糅合前衛印度料理與日式、法式和泰式風味而聞名。該餐廳曾創下四度蟬聯「亞洲最佳餐廳獎」的紀錄，在經歷多次蛻變後，Anand於2019年底在新址重新出發，以嶄新手法詮釋其烹飪理念。Gaggan於2023年重返享負盛名的「亞洲50最佳餐廳」榜單，並穩步攀升至巔峰。
香港今年共有7間餐廳上榜，其中以 The Chairman「大班樓」（No.2）排名最高，Wing「永」緊隨其後位居No.3。
「亞洲50最佳餐廳」內容總監William Drew說：「本年度榜單網羅來自16個城市的優秀餐廳，包括7間新秀，充分展現亞洲餐飲界的卓越人才與創新精神。衷心祝賀所有入選餐廳，尤其是再度奪得『亞洲最佳餐廳獎』的主廚Gaggan Anand與Gaggan的全體成員，為Gaggan奠定首屈一指的亞洲美食殿堂地位。」
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