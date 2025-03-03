最新研究《香港生物多樣性現狀2025》 揭示香港超過四分之一的物種面臨本地滅絕風險

香港 - 2025年3月3日 - 世界自然基金會香港分會（WWF）今日聯同香港觀鳥會、嘉道理農場暨植物園、香港戶外生態教育協會及本地學者發布最新研究報告《香港生物多樣性現狀2025》。本報告全面評估了香港的生物多樣性現狀，包括先評估數百種陸地和淡水生物的本地滅絕風險，繼而識別關鍵的生物多樣性熱點，最後提供了一系列以科學為本的保育建議。



香港具有地形複雜、生境多樣化的優勢，亦設有廣闊的郊野公園系統，因此得享豐富的生物多樣性。然而，香港的保護區系統側重於山嶺地帶及沿海濕地，使最受威脅的物種和生境類型缺乏足夠的保護。



是次研究借助24位本地生態學家和專家的專業知識，評估了涵蓋哺乳類、鳥類、爬行類、兩棲類、淡水魚、蝴蝶、蜻蜓和淡水甲殼類八大動物類群，共886個物種的保育狀況。研究得出一個令人擔憂的結果：886個物種中有21種已在香港滅絕，而超過25%（886種中的232種）有本地滅絕危機。在被評估的動物中，鳥類和淡水魚類面臨最大的威脅，近一半面臨中度至高度滅絕風險。依賴低地生境（如淡水沼澤、河流、農田和其他開闊田野生境）的物種，因為面臨生境喪失和退化、偷獵以及外來入侵物種等的威脅，正經歷最嚴峻的衰減，急需保育行動。



是次研究同時推出《香港陸地生物多樣性熱點地圖2025》，列出27個位於保護區系統以外的關鍵生物多樣性熱點。這些熱點覆蓋的土地面積僅佔香港全境約6%，卻孕育了95%的受威脅物種。可惜的是，近8成熱點曾遭受生態破壞，約一半則與計劃中或已落實的發展重疊。因此，為避免香港的物種進一步衰減、甚至滅絕，保護這27個生物多樣性熱點至關重要，而且刻不容緩。



本報告旨在為政府官員、法定機構、研究人員、環境顧問、保育工作者等持份者提供重要參考資料，並羅列在政策、法例、研究，及保育計劃等各方面需要改善之處，同時呼籲市民積極參與，協助保育這些受威脅物種及生物多樣性熱點。唯有香港社會各界攜手合作，馬上採取行動，才可扭轉劣勢，拯救這些瀕臨滅絕邊緣的動物。



世界自然基金會香港分會保育總監陳輩樂博士表示：「我們希望透過報告及地圖的出版，為香港生態保育提供具指導性的資訊，推動被忽視物種及其生境的保育，並協助政府完善相關政策、法律與規例。是次研究結果反映，最受威脅的物種及生境均集中於受保護地區以外的低地環境，社會各界需群策群力，儘快制訂具體計劃及投放資源，採取行動，以免再有原生物種從香港消失。」



世界自然基金會香港分會濕地研究經理柯嘉敏博士指出：「香港上一次進行全面的物種狀況評估和評選生物多樣性熱點是在20多年前，因此急需重新評估香港的生物多樣性現狀，以反映環境變化，並確保保育工作能針對最受威脅的物種及生境。」



香港觀鳥會總監余日東先生補充：「鳥類是香港最受威脅的動物類群之一。從受威脅鳥類所需的生境，可見低地濕地和農田的喪失，以及植被演替造成的生境變化，對繁殖和遷徙鳥類的影響最為顯著。」



香港兩棲及爬行類權威學者劉惠寧博士表示：「生境喪失對兩棲及爬行類都造成顯著影響，例如中國浮蛙已經在香港滅絕。另一方面， 香港的所有原生龜類都正面臨本地滅絕的危機，而最大的威脅源於偷獵。」



嶺南大學助理教授(研究)曾憲發博士指：「香港的淡水魚類中，近一半面臨本地滅絕風險，必須改善河溪渠道化、水質污染以及外來入侵種的問題。」



下載《香港生物多樣性現狀2025》完整報告： https://wwfhk.awsassets.panda.org/downloads/the-state-of-hong-kong-biodiversity-2025.pdf



下載《香港陸地生物多樣性熱點地圖2025》：https://wwfhk.awsassets.panda.org/downloads/hong-kong-terrestrial-biodiversity-hotspot-map-2025.pdf



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