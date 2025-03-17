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市場快訊
2025-03-17 16:15:00

最新DHL Trade Atlas報告：香港的貿易表現穩健，2024年總貿易額位居前列

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  • 2024年香港貿易總額達1.3兆美元，全球排名第七
  • 在2024年至2029年間，香港的貿易量轉變全球排名為第六，高達2,127億美元
香港 - 2025年3月17日 - DHL 和紐約大學斯特恩商學院共同發表了DHL Trade Atlas 2025，提供全球貿易趨勢的全面分析。香港憑藉其在貿易額和貿易量的實力，成功躋身全球近200個市場的前列，貿易總額在2024年高達1.3兆美元，位居全球第七，成績裴然。

報告指出貿易預期增長的主要參考兩項指標，一是速度，即一個市場的貿易量增長速度；二是規模，即一個市場在一段時間內交易貨物量的改變。就貿易量規模而言，香港躋身全球第六，在20242029期間貿易量增長達2,127億美元，與其他增長中的亞洲市場包括印度及越南並居前列。根據預測，香港的貨物貿易量在2024至2029期間將以3.1%的複合增長率增長。

報告顯示在2018年至2023年間，香港的最大出口目的地是中國内地（57%），其次是美國（6.8%）和印度（3.1%）。同期香港的主要進口來源地接近一半是中國内地（43%）。在2018年至2023年間，香港十大出口及進口目的地當中，有八個為亞洲或中東市場。

DHL香港及澳門高級副總裁董事總經理蔣國雄表示：「香港在貿易額和貿易量方面均表現出色，彰顯其作為國際金融及貿易中心的地位。隨著亞洲區内貿易日趨增加，香港作爲連接中國内地與全球市場的重要樞紐，與亞洲鄰近市場保持緊密聯繫。公司近年亦透過不斷投資，以滿足區内日益增長的貿易需求，包括香港西運作中心落成啓用、位於香港國際機場的中亞樞紐中心完成第三期擴建工程，以及新增由香港至印尼雅加達澳洲悉尼的直航航班。這些舉措讓我們能為客戶提供更優質的服務，以及抓緊區内的增長機遇。」

報告重點：增長、轉變和政策影響

DHL Trade Atlas 同時衡量了各國家和地區在世界貿易上的表現。主要重點如下：
  • 預測增長速度提升，不確定性擴大：根據最新預測，從 2024 年到 2029 年，全球貨物貿易量將以 3.1% 的複合年增長率增長。此數字與 GDP 增長大致相符，且與過去十年相比，貿易增長速度略有加快。然而，未來貿易政策的不確定性甚高，為前景增添不明朗因素。
  • 特朗普關稅政策影響：即使特朗普政府提出的關稅增加措施都得以實施，且各國採取相應行動，全球貿易預計仍將繼續增長，惟增長速度將放緩。
  • 中國製造產品尋找通往美國的新途徑：儘管中美直接貿易佔世界貿易的比重從 2016 年的 3.5% 下降到 2024 年前 9 個月的 2.6%，但美國對中國製造產品的依賴並未大幅下降。美國從其他國家進口的產品包含更多來自中國原材料，而美國從中國直接進口的程度可能被低估。
  • 長途貿易勢頭強勁，亞洲成爲全球生產集中地儘管有預測認為近期干擾將導致貿易模式趨向區域化，但在 2024 年前 9 個月，平均貿易距離卻創出新高（5,000 公里）。相反，主要地理區域進行的貿易份額則降至新低（51%）。這反映了亞洲逐漸成爲全球生產集中地，歐洲和北美增加與亞洲地區進行貿易。
  • 未來貿易增長的新領袖：印度、越南、印尼和菲律賓：從 2024 到 2029 年間，有四個國家預計將在貿易增長速度（增長率）和規模（貿易量）方面躋身前 30 名：印度、越南、印尼和菲律賓。按照預測，印度將為貿易增長絕對量第三大的國家（佔全球新增貿易的 6%），僅次於中國（12%）和美國（10%）。
  • 全球地緣政治變化有限：2024 年，地緣政治帶動的全球貿易模式變化仍然有限，且似乎停滯不前。雖然 2022 年和 2023 年緊密盟友之間的相互貿易有所下降，但跌勢在 2024 年前 9 個月未有持續。
  • 脫穎而出的地區：預計 2024 至 2029 年貿易量增長最快的地區為南亞和中亞、撒哈拉以南非洲和東盟國家，其複合增長率維持在 5% 到 6% 之間。預計所有其他地區都將以 2% 至 4% 的速度增長。

樂觀面對美國政策轉變之原因

DHL Trade Atlas 2025 概述了若干理由，說明儘管美國貿易政策轉趨嚴謹，全球貿易的未來仍屬樂觀。大多數國家繼續將貿易視為重要的經濟機遇，而美國的貿易壁壘可以促進其他國家之間的聯繫。此外，爲免國內通脹飆升，特朗普提出的諸多關稅威脅最終可能與最初提議有所不同，又或者會延遲實施。此外，美國目前佔全球進口總額的 13%，而出口總額則為 9%。因此，美國政策對其他國家產生雖有顯著影響，但卻不足以單方面決定全球貿易的未來走向。

DHL Trade Atlas 2025

DHL Trade Atlas 2025 就全球貿易及其前景提供了大量數據為本的見解和分析。對商界領袖、政策制定者、教育界、學生、媒體以及對相關議題感興趣的大眾而言，它都是重要的最新資源。此報告包含淺白簡明的單頁概覽，總結了近 200 個國家和地區的貿易模式（這些國家和地區佔全球貿易、GDP 和人口的 99% 以上）。 此外，它也新增了一項功能，即在 dhl.com/tradeatlas 提供免費互動式內容，使用戶能夠按特定國家、地區和商品類別自訂分析，同時探索貿易趨勢。還有，它也為下載數據和圖像提供了便捷的選項。

該報告由 DHL 委託紐約大學斯特恩商學院的 Steven A. Altman 和 Caroline R. Bastian 撰寫。該報告於 2025 年 2 月完成，而當中所載的數據和預測更新則截至 2025 年 1 月。

DHL Trade Atlas 2025 現可於dhl.com/tradeatlas 閲覽。






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