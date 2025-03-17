最新DHL Trade Atlas報告：香港的貿易表現穩健，2024年總貿易額位居前列

- 2024年香港貿易總額達1.3兆美元，全球排名第七
- 在2024年至2029年間，香港的貿易量轉變全球排名為第六，高達2,127億美元
報告指出貿易預期增長的主要參考兩項指標，一是速度，即一個市場的貿易量增長速度；二是規模，即一個市場在一段時間內交易貨物量的改變。就貿易量規模而言，香港躋身全球第六，在2024至2029期間貿易量增長達2,127億美元，與其他增長中的亞洲市場包括印度及越南並居前列。根據預測，香港的貨物貿易量在2024至2029期間將以3.1%的複合增長率增長。
報告顯示在2018年至2023年間，香港的最大出口目的地是中國内地（57%），其次是美國（6.8%）和印度（3.1%）。同期香港的主要進口來源地接近一半是中國内地（43%）。在2018年至2023年間，香港十大出口及進口目的地當中，有八個為亞洲或中東市場。
DHL香港及澳門高級副總裁暨董事總經理蔣國雄表示：「香港在貿易額和貿易量方面均表現出色，彰顯其作為國際金融及貿易中心的地位。隨著亞洲區内貿易日趨增加，香港作爲連接中國内地與全球市場的重要樞紐，與亞洲鄰近市場保持緊密聯繫。公司近年亦透過不斷投資，以滿足區内日益增長的貿易需求，包括香港西運作中心落成啓用、位於香港國際機場的中亞樞紐中心完成第三期擴建工程，以及新增由香港至印尼雅加達和澳洲悉尼的直航航班。這些舉措讓我們能為客戶提供更優質的服務，以及抓緊區内的增長機遇。」
報告重點：增長、轉變和政策影響
DHL Trade Atlas 同時衡量了各國家和地區在世界貿易上的表現。主要重點如下：
- 預測增長速度提升，不確定性擴大：根據最新預測，從 2024 年到 2029 年，全球貨物貿易量將以 3.1% 的複合年增長率增長。此數字與 GDP 增長大致相符，且與過去十年相比，貿易增長速度略有加快。然而，未來貿易政策的不確定性甚高，為前景增添不明朗因素。
- 特朗普關稅政策影響：即使特朗普政府提出的關稅增加措施都得以實施，且各國採取相應行動，全球貿易預計仍將繼續增長，惟增長速度將放緩。
- 中國製造產品尋找通往美國的新途徑：儘管中美直接貿易佔世界貿易的比重從 2016 年的 3.5% 下降到 2024 年前 9 個月的 2.6%，但美國對中國製造產品的依賴並未大幅下降。美國從其他國家進口的產品包含更多來自中國原材料，而美國從中國直接進口的程度可能被低估。
- 長途貿易勢頭強勁，亞洲成爲全球生產集中地：儘管有預測認為近期干擾將導致貿易模式趨向區域化，但在 2024 年前 9 個月，平均貿易距離卻創出新高（5,000 公里）。相反，主要地理區域進行的貿易份額則降至新低（51%）。這反映了亞洲逐漸成爲全球生產集中地，歐洲和北美增加與亞洲地區進行貿易。
- 未來貿易增長的新領袖：印度、越南、印尼和菲律賓：從 2024 到 2029 年間，有四個國家預計將在貿易增長速度（增長率）和規模（貿易量）方面躋身前 30 名：印度、越南、印尼和菲律賓。按照預測，印度將為貿易增長絕對量第三大的國家（佔全球新增貿易的 6%），僅次於中國（12%）和美國（10%）。
- 全球地緣政治變化有限：2024 年，地緣政治帶動的全球貿易模式變化仍然有限，且似乎停滯不前。雖然 2022 年和 2023 年緊密盟友之間的相互貿易有所下降，但跌勢在 2024 年前 9 個月未有持續。
- 脫穎而出的地區：預計 2024 至 2029 年貿易量增長最快的地區為南亞和中亞、撒哈拉以南非洲和東盟國家，其複合增長率維持在 5% 到 6% 之間。預計所有其他地區都將以 2% 至 4% 的速度增長。
樂觀面對美國政策轉變之原因
DHL Trade Atlas 2025 概述了若干理由，說明儘管美國貿易政策轉趨嚴謹，全球貿易的未來仍屬樂觀。大多數國家繼續將貿易視為重要的經濟機遇，而美國的貿易壁壘可以促進其他國家之間的聯繫。此外，爲免國內通脹飆升，特朗普提出的諸多關稅威脅最終可能與最初提議有所不同，又或者會延遲實施。此外，美國目前佔全球進口總額的 13%，而出口總額則為 9%。因此，美國政策對其他國家產生雖有顯著影響，但卻不足以單方面決定全球貿易的未來走向。
DHL Trade Atlas 2025
DHL Trade Atlas 2025 就全球貿易及其前景提供了大量數據為本的見解和分析。對商界領袖、政策制定者、教育界、學生、媒體以及對相關議題感興趣的大眾而言，它都是重要的最新資源。此報告包含淺白簡明的單頁概覽，總結了近 200 個國家和地區的貿易模式（這些國家和地區佔全球貿易、GDP 和人口的 99% 以上）。 此外，它也新增了一項功能，即在 dhl.com/tradeatlas 提供免費互動式內容，使用戶能夠按特定國家、地區和商品類別自訂分析，同時探索貿易趨勢。還有，它也為下載數據和圖像提供了便捷的選項。
該報告由 DHL 委託紐約大學斯特恩商學院的 Steven A. Altman 和 Caroline R. Bastian 撰寫。該報告於 2025 年 2 月完成，而當中所載的數據和預測更新則截至 2025 年 1 月。
DHL Trade Atlas 2025 現可於dhl.com/tradeatlas 閲覽。
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