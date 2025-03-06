月球鳥夥科大初創團隊推廣東話「AI 語音搵樓助手」 打造無障礙搵樓體驗

AI 語音搵樓助手讓消費者以廣東話語音聊天的方式，即時掌握市場最新樓盤資訊。

關於 Synergy Marketing Technology

Synergy Marketing Technology 於 2021 年創立，致力於結合尖端技術、大數據分析與人工智慧的力量，提升科技行銷的成效，為企業創造強大的商業價值。旗下品牌月球鳥 MooneyBird 是一個專為地產代理打造的創新地產科技系統，致力為地產代理提供革命性的數碼營銷解決方案，目前為逾 50 間香港及澳門代理公司提供服務，包括世紀 21 地產、太陽物業、尚方置業、金滙地產等。



Synergy Marketing Technology 官方網站： https://synergymar.tech/

月球鳥官方網站： https://mooneybird.com.hk/



關於 AIVOICE

AIVOICE 為香港的人工智能聲音科技研究公司，專注於廣東話語音模型的開發與應用，致力於提升配音效率並打破語言障礙，並透過先進的聲音科技，讓不同行業及用戶都能享受更流暢、自然的語音互動體驗。



官方網站： www.aivoicehk.com

