月球鳥夥科大初創團隊推廣東話「AI 語音搵樓助手」 打造無障礙搵樓體驗

結合聲音科技及 AI 代理技術 實現數碼共融 革新地產代理營銷模式香港 - 2025年3月6日 - 專注地產營銷及 AI 應用的地產科技公司月球鳥 MooneyBird 於今日（5日）正式推出全港首個專為地產代理而設的「AI 語音搵樓助手（AI Voice Concierge）」。該產品與香港科技大學創業中心培育的初創團隊 AIVOICE 共同研發，結合廣東話語音科技及 AI 代理技術，讓消費者以廣東話語音聊天的方式，即時掌握市場最新樓盤資訊，打造更流暢且人性化的智能互動體驗。
語音助手實現數碼共融 打造無障礙搵樓體驗
近年港人網上搵樓需求驟增，地產代理須回應大量客戶查詢，延誤回覆便可能錯失潛在買家。同時，為履行社會責任及數碼共融，代理亦積極在網頁中加入無障礙元素，讓不同階層人士都能平等獲取物業資訊。 AI 語音搵樓助手專為地產代理設計，使他們以更自然的方式與客戶互動，即時處理買樓、租樓及放盤等複雜查詢，包括個人化推薦、按揭計算、屋苑及地區優勢分析、鄰近交通及設施資訊等，突破傳統文字對答的限制，為客戶提供無障礙的語音搵樓體驗。
強化代理功能 提供更專業客戶支援
AI 語音搵樓助手採用由 AIVOICE 研發的多模態 AI 模型，結合自動語音辨識（ASR）、文字轉語音（TTS）及擷取增強生成（RAG）技術，可辨識廣東話或中英混合語句，系統連接月球鳥建構的行業專屬數據庫與大語言模型，可生成更專業及人性化的回應。產品同時應用 AI 代理（AI Agent）技術，支援多輪複雜對話並具備學習能力，透過數據分析與預測，根據過往對話記錄為客戶動態提供更精準的樓盤選擇，幫助代理有效鎖定潛在買家。
語音助手加持 三個月互動率飆升 30%
大埔區豪宅代理世紀 21 地產（白石角分行）已在網站使用 AI 語音搵樓助手來提升客戶服務，該分行經理表示，三個月內客戶互動率提升 30%，精準接觸到有購房意圖的客戶，提升銷售機會。如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://c21psk.com.hk/
另外，根據實際情況需要，AI 語音搵樓助手還可以與客戶關係管理 CRM 無縫結合，以及加入 AI 聲音模仿技術，代理只需錄製約 1 分鐘的聲音樣本，即可生成相似 AI 語音模型，營造「親自回覆」的互動感，大幅提升品牌形象與客戶關係。
研地產智能化技術 革新用戶體驗
Synergy Marketing Technology 創辦人兼月球鳥 MooneyBird 行政總裁李耀漢（Eddie Lee）表示：「AI 語音搵樓助手能協助代理優先接觸潛在客戶，在初步了解樓盤資訊後，再與代理深入交流，鞏固彼此信任。我們很高興見證地產業邁向智能化的新階段，並透過此技術進一步提升客戶互動體驗，相信新技術可助代理開發更多潛在客戶，賦能他們建立成功的品牌事業。」
AIVOICE 由香港科技大學學生創立，AIVOICE 創辦人之一黃穎謙（Wilson Wong）表示：「鑑於市面上的廣東話配音工具選擇有限，我們決定自主研發語音 AI 技術，並特別著重保留語氣、用詞和口音細節。經過 20,000 小時的粵語語音數據訓練後，模型辨識準確率高達 95％。我們希望通過 AI 語音搵樓助手，展現廣東話 AI 的強大可塑性，並進一步推廣至各行各業。」
展望未來，李耀漢表示：「我們計劃將『AI 語音搵樓助手』推廣至 50 多間地產代理公司，並正與地產商洽談進一步合作。目前亦在研發互動式虛擬人像等功能，持續優化地產客戶的線上體驗。」
https://mooneybird.com.hk/
關於 Synergy Marketing Technology
Synergy Marketing Technology 於 2021 年創立，致力於結合尖端技術、大數據分析與人工智慧的力量，提升科技行銷的成效，為企業創造強大的商業價值。旗下品牌月球鳥 MooneyBird 是一個專為地產代理打造的創新地產科技系統，致力為地產代理提供革命性的數碼營銷解決方案，目前為逾 50 間香港及澳門代理公司提供服務，包括世紀 21 地產、太陽物業、尚方置業、金滙地產等。
Synergy Marketing Technology 官方網站：https://synergymar.tech/
月球鳥官方網站：https://mooneybird.com.hk/
關於 AIVOICE
AIVOICE 為香港的人工智能聲音科技研究公司，專注於廣東話語音模型的開發與應用，致力於提升配音效率並打破語言障礙，並透過先進的聲音科技，讓不同行業及用戶都能享受更流暢、自然的語音互動體驗。
官方網站：www.aivoicehk.com