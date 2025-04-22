李錦記全力支持「第八屆國際名廚慈善宴」

攜手全球2300位名廚及嘉賓共襄善舉 促進中華飲食文化交流濟南， 中國 - 2025年4月22日 - 2025年4月14日-4月16日，第八屆國際名廚慈善宴在濟南萊蕪雪野湖國際會議中心隆重舉行。 國際名廚慈善宴首次在中國內地城市舉辦，吸引了來自全球2300多名華僑名廚、國內外頂級廚師、慈善明星和米芝蓮主廚齊聚一堂，創下歷屆參與人數之最。本屆慈善宴共籌得善款超過一千萬元人民幣，全額捐贈給濟南慈善總會和上海慈善基金會，用於支援公益事業的持續發展。
自2014年首屆舉辦以來，國際名廚慈善宴先後於台北、墨爾本、吉隆玻、澳門、胡志明市、新加坡及香港舉行。第八屆國際名廚慈善宴首次落地中國濟南，不僅展示了中國內地餐飲業的蓬勃發展，也推動了國際餐飲文化的深度交流與創新，促進了全球中餐技藝的交流與提升。李錦記連續多次支持此盛會，本屆特別受邀成為戰略合作夥伴，進一步彰顯其在全球餐飲行業的領導地位。
本屆晚宴盛況空前，濟南市副市長楊麗女士、國際名廚慈善會會長葉紹文先生、中國烹飪協會會長楊柳女士、李錦記醬料企業事務執行副總裁孔君道先生、李錦記醬料中國市場總經理湯志斌先生等嘉賓與行業專家齊聚一堂。中國烹飪協會會長楊柳女士在致辭中特別強調:「這是一場彙聚全球頂級名廚盛會，更是一場『中國味道與愛』的國際盛事、是全球廚師踐行社會公益的偉大壯舉。」晚宴期間，李錦記榮獲 「社會傑出貢獻」獎，孔君道先生代表公司上台領獎。
本次活動為期三天，涵蓋四大亮點活動：第八屆國際名廚慈善晚宴、五湖四海風味品鑒晚宴、中國味道特色食材展及國際廚師影響力論壇暨十大名廚演繹。
慈善晚宴調味品由李錦記贊助，來自全球各地的義工廚師們以李錦記全系列產品，盡情施展技藝發揮創意，炮製「山東蔥燒海參」、「國宴烏魚蛋湯」、「蠔皇扣乾鮑」等經典菜肴，展現中華優秀飲食文化風采，促進全球飲食文化交流。
在「十大名廚演繹」環節，來自全球的頂級廚藝大師利用李錦記醬料進行現場烹飪演示。李錦記特邀大師盧永良大師的開場致辭「守匠心傳大愛，了不起的中國味」引發了行業的深思，激發了更多廚師追求卓越的動力。
五湖四海品鑒宴上，李錦記以300多款優質調味品為來自26個國家和地區的大廚們提供創意靈感，探索不同地域和文化的美食共鳴，打造了一場跨越地域與文化的味覺盛宴。
此外，李錦記「了不起的中國味」弘揚計畫於國味道特色食材展中亮相，特別推出限量版名廚定制舊庄蠔油，吸引了大量海內外名廚的關注和互動。
李錦記中國餐飲市場總經理湯志斌先生在致辭中表示：「李錦記『思利及人』的核心價值觀與國際名廚慈善宴的宗旨不謀而合。我們希望通過高品質的產品，為全球廚師和家庭提供多樣化的餐飲解決方案，推動中華飲食文化走向世界，讓『中國味』成為全球餐桌上的重要一味。」
關於李錦記
李錦記致力成為亞洲飲食文化的全球門戶，矢志發揚中華優秀飲食文化。自1888年創立以來，李錦記已成為幾代人記憶中的味道，象徵闔家歡聚、同桌共餐的珍貴時刻。李錦記迄今已推出超過300種廣受全球消費者和廚師喜愛的醬料和調味品，是專業主廚和住家大廚探索、創新和創造卓越美食體驗的夥伴。李錦記扎根中國香港，業務遍及全球超過100個國家及地區。秉承深厚的傳統、堅持卓越品質的承諾、可持續發展的理念和永遠創業精神，李錦記致力為全球消費者創造卓越亞洲美食體驗。欲知詳情，請瀏覽www.LKK.com。
關於第八屆國際名廚慈善晚宴
第八屆國際名廚慈善晚宴由國際名廚慈善會、山東省餐飲行業協會聯合主辦，亞洲飲食文化促進會、世界廚師聯盟等機構協辦，並獲中國烹飪協會、濟南市人民政府大力支持，是濟南市近年來首次承接的由境外非牟利慈善機構組織的慈善活動。活動中，全球名廚對濟南的慈善機構進行走訪慰問，並將活動所得超過一千萬元人民幣善款全額捐贈給濟南慈善總會和上海慈善基金會。開幕主題論壇彙聚中國及海外頂級華人廚藝大師，包括中國各菜系大師及食品產業專家與食品產業和餐飲行業嘉賓同台對話。