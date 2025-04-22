李錦記全力支持「第八屆國際名廚慈善宴」

攜手全球2300位名廚及嘉賓共襄善舉 促進中華飲食文化交流

1000多位全球名廚齊聚濟南雪野湖國際會展中心

來自五湖四海的名廚在李錦記展位前留影

濟南， 中國 - 2025年4月22日 -，第八屆國際名廚慈善宴在隆重舉行。 國際名廚慈善宴首次在中國內地城市舉辦，吸引了來自全球2300多名華僑名廚、國內外頂級廚師、慈善明星和米芝蓮主廚齊聚一堂，創下歷屆參與人數之最。本屆慈善宴共籌得善款超過一千萬元人民幣，全額捐贈給濟南慈善總會和上海慈善基金會，用於支援公益事業的持續發展。自2014年首屆舉辦以來，國際名廚慈善宴先後於台北、墨爾本、吉隆玻、澳門、胡志明市、新加坡及香港舉行。第八屆國際名廚慈善宴首次落地中國濟南，不僅展示了中國內地餐飲業的蓬勃發展，也推動了國際餐飲文化的深度交流與創新，促進了全球中餐技藝的交流與提升。李錦記連續多次支持此盛會，本屆特別受邀成為戰略合作夥伴，進一步彰顯其在全球餐飲行業的領導地位。本屆晚宴盛況空前，濟南市副市長楊麗女士、國際名廚慈善會會長葉紹文先生、中國烹飪協會會長楊柳女士、李錦記醬料企業事務執行副總裁孔君道先生、李錦記醬料中國市場總經理湯志斌先生等嘉賓與行業專家齊聚一堂。中國烹飪協會會長楊柳女士在致辭中特別強調:「這是一場彙聚全球頂級名廚盛會，更是一場『中國味道與愛』的國際盛事、是全球廚師踐行社會公益的偉大壯舉。」晚宴期間，李錦記榮獲 「社會傑出貢獻」獎，孔君道先生代表公司上台領獎。本次活動為期三天，涵蓋四大亮點活動：第八屆國際名廚慈善晚宴、五湖四海風味品鑒晚宴、中國味道特色食材展及國際廚師影響力論壇暨十大名廚演繹。慈善晚宴調味品由李錦記贊助，來自全球各地的義工廚師們以李錦記全系列產品，盡情施展技藝發揮創意，炮製「山東蔥燒海參」、「國宴烏魚蛋湯」、「蠔皇扣乾鮑」等經典菜肴，展現中華優秀飲食文化風采，促進全球飲食文化交流。在「十大名廚演繹」環節，來自全球的頂級廚藝大師利用李錦記醬料進行現場烹飪演示。李錦記特邀大師盧永良大師的開場致辭「守匠心傳大愛，了不起的中國味」引發了行業的深思，激發了更多廚師追求卓越的動力。五湖四海品鑒宴上，李錦記以300多款優質調味品為來自26個國家和地區的大廚們提供創意靈感，探索不同地域和文化的美食共鳴，打造了一場跨越地域與文化的味覺盛宴。此外，李錦記「了不起的中國味」弘揚計畫於國味道特色食材展中亮相，特別推出限量版名廚定制舊庄蠔油，吸引了大量海內外名廚的關注和互動。李錦記中國餐飲市場總經理湯志斌先生在致辭中表示：「李錦記『思利及人』的核心價值觀與國際名廚慈善宴的宗旨不謀而合。我們希望通過高品質的產品，為全球廚師和家庭提供多樣化的餐飲解決方案，推動中華飲食文化走向世界，讓『中國味』成為全球餐桌上的重要一味。」