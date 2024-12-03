李錦記冠名贊助TIC臺北國際廚藝挑戰賽

台北 - 2024年12月3日 - 由臺灣國際年輕廚師協會主辦的TIC 臺北國際廚藝挑戰賽，於11月15日至18日在台北南港展覽館圓滿舉行。李錦記冠名贊助本屆大賽，並在大賽期間舉行「李錦記中式肉類挑戰賽」，促進廚師之間的交流與切磋。TIC 臺北國際廚藝挑戰賽每年吸引世界各地的廚藝好手參與，今年的賽事共有468組選手報名，來自新加坡、馬來西亞、韓國、澳洲、希臘、泰國、印尼、中國香港及台灣等地區。李錦記今年再度支持大賽，除了現場產品展示及烹飪示範外， 更舉行「李錦記中式肉類挑戰賽」，一眾選手分為「專業廚師組」及「年輕廚師組」兩個組別進行競賽，以指定的李錦記醬料創出一道道美饌，角逐相關組別的全場最高分殊榮。廚師們亦藉此機會，與不同地區的同業互相學習，提升行業間的廚藝水平。表示︰「希望透過本次賽事，一起推廣並促進廚藝技術交流，協助餐飲行業的傳承和發展。」表示︰「136年來，李錦記一直堅持為消費者提供優質而美味的醬料及調味品，同時與廚師夥伴緊密合作。很高興李錦記能夠支持此餐飲界的盛事，透過李錦記多元化的優質醬料產品，協助廚師炮製更美味佳餚，發揚中華優秀飲食文化。」

參賽廚師以指定李錦記醬料產品炮製佳餚，爭奪「李錦記中式肉類挑戰賽」的全場最高分大獎。

李錦記中式肉類挑戰賽的專業廚師組全場最高分大獎得主黃崎維（右四）及年輕廚師組全場最高分大獎得主吳俊達 （左六）與李錦記台灣市場業務發展副總監陳小娟（左五）合影。

關於李錦記

李錦記由李錦裳先生於1888年創立，歷經逾135年的持續發展，已成為一個家喻戶曉的醬料企業，成功打造出「品質與信心標誌」的國際品牌。李錦記跨越三個世紀，歷經幾代人的艱苦奮鬥，已發展成為世界醬料調味品行業中具領導地位的跨國企業，擁有逾300種產品，分銷網絡遍佈全球超過100個國家和地區。



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關於「TIC臺北國際廚藝挑戰賽」

「TIC臺北國際廚藝挑戰賽」自2022年起由 TJCA臺灣國際年輕廚師協會及展昭國際企業(股)公司共同策劃舉辦，希望為全台料理專業人士提供與世界交流的平台。

