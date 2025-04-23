東京迪士尼度假區夏季焦點 「東京迪士尼度假區『清涼一夏』」登場

日本東京 - 2025年4月23日 - 於 7 月 2 日至 9 月 15 日期間，東京迪士尼度假區將舉辦特別活動「東京迪士尼度假區『清涼一夏』」，藉由清爽暢快的方式，打造滿載歡樂瞬間的特別夏季體驗。



活動期間，東京迪士尼樂園將再次帶來涼爽的戲水節目「杯麵消暑任務」。此外，遊樂設施「飛濺山」繼去年「飛濺山『淋濕 MAX』」版本，今年亦將呈獻更上層樓的清爽暢快感受，推出升級版本「飛濺山『升級！淋濕 MAX』」。於東京迪士尼海洋，迪士尼明星將齊聚船塢邊舞台，在表演「船塢邊水花混音秀」中展露精湛動感的演出內容。宛若舞蹈盛會的表演區域，不僅有大量水花灑落，更穿插火花、火焰等特效，令夏日夜晚熱鬧歡騰。



東京迪士尼度假區的夏季活動豐富多樣，無論是自早晨或傍晚入園，遊客身處任一園區皆可於盡享暢快之際活力滿滿、笑聲不斷。歡迎遊客偕同親朋好友前來玩樂，開心度過不同以往的繽紛夏日。





※詳情請確認特設網站

東京迪士尼樂園：https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/topics/event/summer2025/tdl.html

東京迪士尼海洋：https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/topics/event/summer2025/tds.html



［一般諮詢］東京迪士尼度假區官方網站

https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/parkguide/tc/



