東京迪士尼度假區夏季焦點 「東京迪士尼度假區『清涼一夏』」登場

日本東京 - 2025年4月23日 - 於 7 月 2 日至 9 月 15 日期間，東京迪士尼度假區將舉辦特別活動「東京迪士尼度假區『清涼一夏』」，藉由清爽暢快的方式，打造滿載歡樂瞬間的特別夏季體驗。
活動期間，東京迪士尼樂園將再次帶來涼爽的戲水節目「杯麵消暑任務」。此外，遊樂設施「飛濺山」繼去年「飛濺山『淋濕 MAX』」版本，今年亦將呈獻更上層樓的清爽暢快感受，推出升級版本「飛濺山『升級！淋濕 MAX』」。於東京迪士尼海洋，迪士尼明星將齊聚船塢邊舞台，在表演「船塢邊水花混音秀」中展露精湛動感的演出內容。宛若舞蹈盛會的表演區域，不僅有大量水花灑落，更穿插火花、火焰等特效，令夏日夜晚熱鬧歡騰。
東京迪士尼度假區的夏季活動豐富多樣，無論是自早晨或傍晚入園，遊客身處任一園區皆可於盡享暢快之際活力滿滿、笑聲不斷。歡迎遊客偕同親朋好友前來玩樂，開心度過不同以往的繽紛夏日。
※詳情請確認特設網站
東京迪士尼樂園：https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/topics/event/summer2025/tdl.html
東京迪士尼海洋：https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/topics/event/summer2025/tds.html
［一般諮詢］東京迪士尼度假區官方網站
https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/parkguide/tc/
附件
◆東京迪士尼度假區「清涼一夏」◆
◆東京迪士尼度假區「清涼一夏」◆
活動期間，東京迪士尼度假區推出多項魅力紛呈的內容。遊樂設施、娛樂表演、淋濕區、商品、餐飲等皆打造滿載歡樂的瞬間，陪伴遊客清爽暢快度過特別的夏季。
東京迪士尼樂園
娛樂表演「杯麵消暑任務」
演出地點：遊行路徑
演出次數：每日 3 場
演出時間：約 35 分鐘
花車台數：2 台
迪士尼電影《大英雄天團》醫療用機器人「杯麵」，今年再度帶來涼爽的戲水節目，於遊行路徑驅趕夏日懊人暑氣。炎炎夏日，遊客的「活力等級」因日益上升的氣溫而逐漸下降。接獲提升遊客「活力等級」任務的杯麵，當發現到「活力等級」明顯低落的區域，將停下花車並噴放沁涼水花，令遊客暑氣全消、笑逐顏開。
歡迎在灑落的水花中恢復活力，開懷度過盛夏時光。
遊樂設施「飛濺山『升級！淋濕 MAX』」
於遊樂設施「飛濺山」，遊客乘坐的圓木舟將由約 16 公尺高的山勢朝向瀑布深潭俯衝而下，濺起層層水花。今年限期登場的「飛濺山『升級！淋濕 MAX』」，不僅增加了飛落於遊客的水量，更強化磅礡的水花效果。屆時，不論遊客是親身體驗遊樂設施。或是於遊樂設施周圍參觀，皆能享有比 2024 年度「飛濺山『淋濕 MAX』」更上層樓的清爽暢快，敬請拭目以待。
※「飛濺山」由花王贊助。
「『淋濕』卡通城」
卡通城今年亦設置淋濕區，持續打造滿載歡笑的盛夏體驗。屆時，搖滾樂電車的車庫將噴灑清涼水霧，並有宛若瀑布般的水柱從天而降。遊客來到卡通城的消防局、製造爆竹煙火的工廠，亦可度過水花飛濺的消暑時光。
※基於安全考量，包含孩童在內，所有遊客於體驗時請勿赤腳、穿著泳衣、打赤膊。
※「卡通城」由株式會社講談社贊助。
淋濕區（探險樂園入口）
探險樂園的入口將新增淋濕區。水花由各處隨機噴出，為遊客製造意外與驚奇。東京迪士尼海洋
娛樂表演「船塢邊水花混音秀」
演出地點：船塢邊舞台及其周圍當樂曲旋律由悠雅古典轉換成節奏強烈的風格，迪士尼明星亦配合樂曲，接連呈獻動感十足的精彩演出。表演過程中，舞台上的演出效果將結合火花與大量水花，逐漸帶動現場氛圍。米奇更於表演尾聲伴隨改編成電音風格的〈米奇樂跳跳〉舞動全場，與全體遊客一同嗨翻天。
演出次數：每日 3 場
演出時段：傍晚～夜間
演出時間：約 20 分鐘
今年夏天，美國海濱的船塢邊舞台及其周圍於傍晚推出全新娛樂表演「船塢邊水花混音秀」。
米奇等迪士尼明星將舉辦舞蹈盛會，準備以酷炫音樂、精湛舞步，趕走夏日暑氣！
演出次數：每日 3 場
演出時段：傍晚～夜間
演出時間：約 20 分鐘
今年夏天，美國海濱的船塢邊舞台及其周圍於傍晚推出全新娛樂表演「船塢邊水花混音秀」。
米奇等迪士尼明星將舉辦舞蹈盛會，準備以酷炫音樂、精湛舞步，趕走夏日暑氣！
本表演於船塢邊舞台新設伸展舞台，大量水花亦由此灑落，令熱鬧歡騰的氛圍縈繞表演場地內外及其周圍。歡迎前來共襄盛舉，於米奇與迪士尼明星舉辦的舞蹈盛會。留下永難忘懷的盛夏回憶。
※本表演須全程站立觀賞，無設置席位。
※觀賞方法詳情請確認東京迪士尼度假區官方網站 https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/tds/show/detail/7603/
※東京迪士尼海洋現正演出的「米奇樂跳跳！同歡共舞！」於 6 月 1 日結束演出。
〈登場的迪士尼明星〉
米奇、米妮、唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托、奇奇、帝帝、克莉絲
「『淋濕』港灣水花飛」（地中海港灣）
「『淋濕』港灣水花飛」將於米奇廣場與里多島嶄新登場。屆時，地中海港灣將有大量水花飛濺灑落，為遊客消暑解熱。於水花時刻，水量更將伴隨輕快的樂曲調節增多，陪伴遊客度過涼爽開懷的時刻。今年夏天，歡迎在普羅米修斯火山的映襯下，盡享東京迪士尼海洋獨有的消暑體驗。淋濕區（神祕島的通路）
※「『淋濕』港灣水花飛」僅實施至傍晚。
※水花時刻預定每日約實施 6 次。
遊樂設施「水上逗趣船『淋濕』版本」
遊樂設施「水上逗趣船」今年亦限期推出淋濕版本，帶給遊客「無法逃脫的淋濕體驗」。歡迎搭乘自動行駛的水上乘具，展開行徑無法預測的趣味旅程。
※「水上逗趣船」僅於夏季活動期間發行「東京迪士尼度假區 40 週年優先入場卡」。
※「『淋濕』港灣水花飛」僅實施至傍晚。
※水花時刻預定每日約實施 6 次。
遊樂設施「水上逗趣船『淋濕』版本」
遊樂設施「水上逗趣船」今年亦限期推出淋濕版本，帶給遊客「無法逃脫的淋濕體驗」。歡迎搭乘自動行駛的水上乘具，展開行徑無法預測的趣味旅程。
※「水上逗趣船」僅於夏季活動期間發行「東京迪士尼度假區 40 週年優先入場卡」。
連接神祕島與發現港的通路將新增淋濕區。遊客於此可見到迫力十足的水霧效果，及感受水霧的沁涼暢快。
※娛樂表演有可能更改演出次數，或依天候等影響而變更內容或取消。
※淋濕節目、淋濕區有可能依天候或狀況而變更舉辦期間或內容，亦可能取消。
※體驗淋濕節目、淋濕區時，遊客的臉部、衣物、鞋子等有可能因大量水花灑落而濺濕。請將智慧型手機等電子產品放進隨身行李或口袋中、以免淋濕。
◆夏季時令商品、清涼餐飲◆
東京迪士尼樂園 | 東京迪士尼海洋
【夏季時令商品】
自 7 月 1 日起，園方將推出一系列散發瑰麗霓虹及展露杯麵豐富表情的商品。遊客可與好友從中挑選搭配，於夏日遊園時光揮灑歡樂。其中，「發光手環」具備隨手腕擺動變換色彩的特色。遊客佩戴後體驗杯麵歡樂之旅，可伴隨旋律節奏揮動手腕，盡享不同以往的遊園體驗。此外，內含 18 個杯麵造型橡皮擦的套組、展露各式討喜姿勢的杯麵玩偶吊飾等，適合與好友分享的商品亦熱鬧登場。而洋溢夏日風格的Ｔ恤採用吸濕快乾的布料，令遊客於水花漫天的園區內感受舒適暢快。
【歡度盛夏的餐飲】
2 座園區皆匠心調理清涼消暑的餐飲，於炎炎夏日提供開胃選擇。東京迪士尼樂園 「廣場樓閣餐廳」供應的涼烏龍麵，以繪有杯麵的外杯盛裝愛心形狀的地瓜麻糬、外觀彷若杯麵的半熟蛋、牛五花肉等豐富食材。杯裝的本餐點方便外帶，適合遊客於等候遊行表演時輕鬆享用。東京迪士尼海洋「波多菲諾咖啡坊」供應的海鮮義大利冷麵，以軟殼蝦、烏賊、扇貝、小貝柱等多樣食材堆疊出適合盛夏品嘗的清爽美味，於舌尖營造義大利港鎮氛圍。
此外，夏季不可或缺的刨冰亦於 2 座園區登場。東京迪士尼樂園推出的刨冰有多種水果口味，並於刨冰上點綴杯麵造型的麻糬，展現玩心。東京迪士尼海洋則銷售使用大量草莓的刨冰、拉昔口味的刨冰等，鮮豔欲滴的外觀令人透心涼。
※商品、餐飲的內容有可能不經預告而變更。數量有限，售完為止。