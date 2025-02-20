東莞・海逸豪庭　長江實業集團大灣區又一鉅獻　大灣區精英地段　市場反應熱烈　特色類獨棟創項目大額成交指標價逾港幣4,000萬元^

香港 - 2025年2月20日 - 東莞・海逸豪庭是位於CBD旁優越地段、享有專屬山．湖．高爾夫球場景致的高級住宅，項目佔地約7,000畝，兩面環山，俯瞰湖景，並配備27洞國際錦標級高爾夫球場—海逸高爾夫球會。早前海逸豪庭最新一期在東莞樓市再掀熱潮，類獨棟及花園疊墅產品推出市場後反應熱烈，其優越地段及價格優勢成為買家爭相搶購的焦點樓盤，其中一套特色類獨棟成交價逾港幣4,000萬元^，創下項目的指標價。為回應市場熱情，現載譽加推20套花園疊墅，入場價僅約港幣315萬元起^，即可進駐高爾夫社區；並贈送每戶價值約港幣5,336元^購物禮券*，優惠名額有限，送完即止。



和記地產集團董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭先生(中)、總經理-公共關係及推廣李惠明小姐(左)及總經理-市場楊穎新先生(右)。

山湖疊墅 匠心臻品 輕鬆實現豪華別墅生活



東莞・海逸豪庭最新一期的花園疊墅依山而建，高低錯落，湖景就在眼前，加上超低密度、超高綠化率及超大面積的綠化公園，是目前市場非常稀缺的別墅式項目。現正熱賣中的花園疊墅，建築面積約1,356至1,937平方呎，戶型南北通透、方正實用，動靜空間分區清晰。上疊客廳挑高約5.6米，不但可享車位，更配有花園及頂層天台，彰顯奢華氣派；下疊亦配有花園、地下室空間及車位，盡享愜意生活；目前花園疊墅售價僅約港幣315萬元起^，豪華別墅生活輕鬆成真。



譚健旭先生對項目充滿信心，表示海逸豪庭為港人在大灣區豪宅市場置業的新盤佳選。

長江實業集團旗下和記地產集團董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭先生對項目充滿信心：「作為東莞迄今規模最大的別墅社區，海逸豪庭目前已建造了約4,000多棟別墅式豪華住宅，業主大多是不同領域的專業人士和企業家，是令人矚目的大灣區精英領地；同時亦為港人在大灣區豪宅市場置業的新盤佳選，一向備受買家追捧！」



花園疊墅享挑空客廳，氣派不凡。

都會核心 配套齊備 港人大灣區置業佳選



東莞・海逸豪庭傲踞粵港澳大灣區樞紐地帶，毗鄰東莞CBD，高鐵、城際鐵路和城市鐵路運輸便利交匯，交通網絡四通八達。由香港西九龍站乘搭廣深港高鐵，只需約40分鐘即可抵達虎門高鐵站#，住戶可輕鬆盡享莞港雙城互通的無界生活。



此外，項目擁有約2,000畝的27洞國際錦標級高爾夫球場-東莞海逸高爾夫球會，同時設有高爾夫球學院、27條有蓋練習場球道及亞洲其中一個最大的推杆練習果嶺，憑藉完善的設計及設施屢獲業界殊榮，同時深受大灣區及香港客戶青睞；揮杆於此，顯赫地位不言而喻。項目同時重磅打造四大豪華會所，包括御峰會所、尊萃會、海逸運動中心及尚都薈，設施包括室內外泳池、健身室、籃球場、桌球室、瑜伽室及會所餐廳等，讓住戶盡情投入休閒娛樂、運動鍛鍊及精緻餐飲等多姿多彩的生活體驗。



在項目約5公里範圍內，匯集了涵蓋不同年齡階段的學校；項目內更配有東莞市海逸幼稚園及海逸外國語學校，提供幼稚園至高中一條龍精英教育。購物休閒娛樂方面，國貿商圈、西平商圈及厚街萬達商圈就在毗鄰，餐廳商店林立，更有山姆會員商店及東莞迎賓館等，住戶可一站式享受吃喝玩樂與購物的無比便利。



東莞・海逸豪庭港人專屬品鑒之旅

禮賓熱線：(852) 6081 6963

具體品鑒之旅參與條件及費用等詳情請致電禮賓熱線查詢。



^上文價格以2025年2月19日匯率1.0673計算。特色類獨棟成交價為人民幣3,889萬元、花園疊墅入場價為人民幣295萬元、贈送每戶購物禮券價值為人民幣5,000元。*本廣告提及購買花園疊墅贈送每戶價值約人民幣5,000元購物禮券，優惠名額有限，送完即止。#資料來源:百度地圖 本廣告中所提及的面積均為建築面積。本廣告中所有圖片及文字介紹僅作宣傳、推廣使用，不應視作任何要約，亦不應視為任何買賣合同或房屋租賃合同的任何組成部分，一切均以政府有關部門最終審批及實際交付使用時的情況為準，客觀情況以實地呈現為準。本廣告提及之學校、校內相關的學制、學位、教育階段設置、運作模式及設施等，一切均以政府有關部門最終審批及實際交付使用時的情況為準。所有購入此項目之業主請向當地教育行政管理部門諮詢瞭解具體情況，各業主之子女可能並不包含入學資格，而且均須按正常入學手續申請，並沒有優先考慮或任何豁免等情況。本廣告中有關會所設施之資料僅供參考，日後可能因實際需要而作出更改，不應視為任何要約或構成合約其中一部分，一切均以政府有關部門最終審批及實際交付使用時的情況為準。本廣告未盡事宜由東莞冠亞環崗湖商住區建造有限公司予以補充說明，特此聲明。東莞商房預證字第202300202號。

