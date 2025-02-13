梅滕斯摘下首屆新加坡網球公開賽女單桂冠

關於新加坡體育中心

新加坡體育中心是新加坡的著名地標，融合體育、娛樂與生活體驗，供全民參與。該座世界級場館由加冷體育管理公司 (KASM) 負責管理，涵蓋國際級休閒和競技活動、現場娛樂表演，以及多樣化的社群活動，致力於滿足各階層人士的運動與娛樂需求。



新加坡體育中心位於加冷，擁有世界一流的體育設施，在促進新加坡體育產業的發展、提升運動水準與參與度方面扮演著重要角色。新加坡體育中心的設施包括：



