梅滕斯摘下首屆新加坡網球公開賽女單桂冠

- 九天內近 22,000 名熱情球迷湧入加冷網球中心。
- 第二種子比利時名將梅滕斯 (Elise Mertens) 在決賽中擊敗美國選手李安 (Ann Li)，奪得生涯第九座 WTA 單打冠軍。
- 克拉夫奇克 (Desirae Krawczyk) 搭配奧爾莫斯 (Giuliana Olmos) 的美墨組合則在激烈的雙打決賽中奪冠。
新加坡 - 2025年2月13日 - 比利時名將梅滕斯 (Elise Mertens)，以及克拉夫奇克 (Desirae Krawczyk) 和奧爾莫斯 (Giuliana Olmos) 的美墨雙打搭檔，別摘下首屆新加坡網球公開賽 (STO) 的女單和女雙桂冠。
第二種子梅滕斯在對陣李安 (Ann Li) 的決賽中鑿戰 82 分鐘，以 6-1、6-4 直落二獲勝，順利奪下自 2023 年摩納斯提爾公開賽以來的首座冠軍，這亦是她生涯第九座 WTA 單打冠軍。
在整個錦標賽的前四場比賽中，梅滕斯僅失一盤，進入決賽時已做好萬全準備。她的對手李安則在整個賽事中未失一盤，以全能球技連克對手。決賽一開始，梅滕斯便發揮出色，僅用 26 分鐘即以壓倒性表現拿下首盤。隨後，她在第二盤迅速取得 2-0 領先。眼看冠軍旁落，李安試圖發動反擊，成功破發並將比分扳平至 2-2。最終，梅藤絲憑藉穩定的底線表現掌控局勢，贏得首屆新加坡網球公開賽 (STO) 女子單打冠軍。
克拉夫奇克和奧爾莫斯在本週的比賽中面對強大對手，七盤比賽中有四盤進入 7-5 或 7-6 僵局。然而，憑藉靈活的網前戰術以及關鍵時刻的穩定發揮，她們成功闖進決賽，並在開局階段迅速取得 3-0 領先。儘管對手王欣瑜與鄭賽賽展現頑強鬥志，這對美墨搭檔仍以 7-5 拿下首盤，並在第二盤延續氣勢，以 6-0 橫掃對手，贏得近五年來的首個雙打冠軍。
請點此查看完整賽事比分。
梅藤絲在賽後開心表示：「首屆新加坡網球公開賽的整體組織非常完善。我希望明年能夠回來衛冕冠軍及積分，但現在我只想好好享受這場勝利。新加坡是一座充滿魅力的城市，當地人非常友善，在希爾頓酒店的住宿體驗也非常愉快。天氣很理想，所有人員也都十分熱心協助。在網球方面，我感覺自己有進步，移動更靈活，打球更有信心。 這是我第九座冠軍，贏得這場比賽帶給我滿滿的回憶與能量。」
克拉夫奇克和奧爾莫斯在賽後表示：「感謝所有到場支持我們的球迷，不只是今天，而是整週比賽都陪伴著我們。滿場的觀眾讓比賽氛圍非常棒，我們真的非常感激。 我們只想在場上專注於自己的比賽，享受彼此合作的過程，開心地比賽、努力拼搏。新加坡的這段經歷非常愉快，大家都很熱情好客。感謝所有球迷！」
值得回味的賽事
為期九天的首屆新加坡網球公開賽，吸引了將近 22,000 名球迷、愛好者和觀眾湧入加冷網球中心。值此一週，新加坡的熱情球迷欣賞到精彩激烈的賽事，同時在球迷村享受與 WTA 球員的見面會等多項網球社群活動。 此外，為增添比賽亮點，首屆新加坡網球邀請盃 (STIC) 亦同時拉開帷幕，來自新加坡、馬來西亞、印尼和柬埔寨的頂尖選手為 2025 年東南亞運動會進行熱身，展現精湛球技。
首屆新加坡網球公開賽，讓網球愛好者再次在新加坡欣賞到世界級的網球比賽。這項賽事是 2025 年 Hologic WTA 巡迴賽的一部分，該巡迴賽共有 50 多場比賽，將在 26 個國家和地區舉行。 新加坡網球公開賽預計在 2026 年與 2027 年繼續舉辦，此次成功的首秀為激烈比賽和球迷互動揭開序幕。
熱情點燃社區活力
為期九天的賽事中，球迷們有機會近距離接觸卡林斯卡婭 (Anna Kalinskaya)、卡拉什尼科娃 (Kalashnikova)、日比野菜緒 (Nao Hibino) 及王欣瑜等球星見面會，並在網球訓練營中向新加坡網球公開賽的社群大使塔納蘇甘 (Tamarine Tanasugarn) 和巴蘇基 (Yayuk Basuki) 學習網球技巧。兩人分別來自泰國與印尼，曾是 WTA 巡迴賽場上的頂級選手。賽事主辦方特別規劃了一系列針對不同年齡層的活動，以慶祝網球運動、吸引觀眾並培養運動興趣。
另有 700 名學生參加了新加坡網球公開賽所舉辦的導覽學習之旅，深入探索幕後的場館物流、賽事運營及體育管理。行程還包括參觀新加坡體育博物館、WTA 總決賽紀念藝術雕塑以及中心球場，讓學生們可以現場觀賞網球比賽。
為東南亞網球開創新局
過去一週在加冷網球中心的戶外場地，也同時見證了首屆新加坡網球邀請盃 (STIC) 的激烈角逐。該賽事由新加坡網球協會 (STA) 與加冷體育管理公司 (KASM) 聯合主辦，採用循環賽制，匯集了來自東南亞地區的頂尖選手。最終新加坡隊在決賽中以 3-2 險勝印尼隊，摘下冠軍。
新加坡在男女單打比賽中取得連勝，並以 2-1 領先進入男子雙打決賽。新加坡選手阿巴迪亞 (Daniel Abadia) 和希門尼斯 (Michael Dylan Jimenez) 在對陣印尼隊的激烈決戰中表現出色，最終成功奪冠。馬來西亞隊則以 5-0 擊敗柬埔寨隊，拿下季軍。同時，新加坡隊的Lynelle Lim、Audrey Tong 和 Eva Marie Desvignes 獲得了 STO 單打資格賽外卡。請點此查看詳情。
關於新加坡體育中心
新加坡體育中心是新加坡的著名地標，融合體育、娛樂與生活體驗，供全民參與。該座世界級場館由加冷體育管理公司 (KASM) 負責管理，涵蓋國際級休閒和競技活動、現場娛樂表演，以及多樣化的社群活動，致力於滿足各階層人士的運動與娛樂需求。
新加坡體育中心位於加冷，擁有世界一流的體育設施，在促進新加坡體育產業的發展、提升運動水準與參與度方面扮演著重要角色。新加坡體育中心的設施包括：
- 可容納 55,000 人的國家體育場，配備可伸縮屋頂和可移動階梯座椅
- 可容納 12,000 人的無柱室內體育館
- 符合國際泳聯標準、可容納 6,000 人的華僑銀行水上運動中心
- 可容納 3,000 人的華僑銀行體育館，佈局可擴展且靈活
- 加冷網球中心，新加坡首座符合國際賽事標準的室內網球場
- 加冷足球中心，為新加坡國家足球訓練中心
- 水上運動中心，提供划獨木舟與皮划艇等活動
- 41,000 平方公尺的加冷波浪購物中心 (Kallang Wave Mall)，內設室內攀岩牆和兒童水上樂園，包括衝浪池和漂流河等設施。
- 環繞國家體育場的 100PLUS 健康步道
- 新加坡青年奧林匹克博物館與新加坡體育博物館
- Shimano 自行車世界館
- 日常社區設施與活動，包括沙灘排球場、硬地球場 (五人足球、籃球和網球)、草地保齡球、巨型棋盤、滑板場，以及跑步和自行車道
欲了解更多資訊，請瀏覽新加坡體育城官網及社群平台：
網站：www.sportshub.com.sg
Facebook：@sgsportshub
Instagram：@sgsportshub
LinkedIn：@Singapore Sports Hub
X：@sgsportshub
TikTok：@sgsportshub