業績扭虧為盈 人工智慧推動IGC營收大幅增長

香港 - 2025年2月28日 - International Genius Company（簡稱「IGC」；股票編號：0033.HK）發佈截至 2024 年 12月31日的中期業績公告（下稱：「報告期」）。報告期內，受益於人工智慧交易技術解決方案的應用，IGC技術驅動投資管理業務板塊大幅增長，實現扭虧為盈。



報告期內，IGC整體實現收入與盈利能力大幅提升，錄得總收入1.42億港元，同比增長38.4%；毛利3272萬港元，同比增長1886%；營運利潤510萬港元，淨利潤379萬港元，實現扭虧為盈。集團整體經營快速發展，財務狀況獲得顯著改善。



人工智慧交易技術創造顯著收益



通過將人工智慧應用於交易技術中，IGC成功實現新業務收入快速增長。報告期內，IGC技術驅動投資管理業務錄得收入3516萬港元，成為最具盈利能力的業務。



旗下專門從事人工智慧、 深度神經網路、分散式運算及量化交易演算法的領先研發及應用公司Deep Neural Computing Company Limited(以下簡稱「DNCC」）所開發的人工智慧交易技術解決方案，為客戶提供了投資策略以及量化交易技術。



2024年成功收購DNCC後，集團顯著加強了技術驅動投資管理業務。在過去六個月中，DNCC成功為客戶佈署人工智慧交易技術解決方案，不僅產生了穩定的收入貢獻，還展示了人工智慧應用所帶來巨大的增長潛力。



「技術驅動+模式創新」戰略轉型獲認可



得益於人工智慧交易技術的應用，IGC 創新與客戶的合作模式，為客戶進行人工智慧交易演算法授權的同時，共同商議投資策略和費用結構，並依據客戶需求定制產品結構，實現以小成本成立高水準、高品質且投資策略先進的交易產品。創新的合作模式獲得了客戶的認可，人工智慧交易技術解決方案實現了與客戶的共贏。



自2024年宣佈進行戰略轉型以來，IGC堅持的「技術驅動+模式創新」雙輪驅動亦獲得了資本市場與投資者的認可。



隨著全球金融市場的不斷發展，人工智慧和自動化在改善投資決策和優化交易策略方面變得至關重要。人工智慧在資產管理中的應用已經從基本資料分析擴展到增強風險管理、市場預測和即時策略執行，提高效率和收益。這將給IGC技術驅動投資管理業務帶來更多市場機會。



今年IGC將進一步加大在人工智慧交易技術的投入與優化，研究使用強化學習和生成式人工智慧進一步加強自動化交易演算法，整合雲計算和區塊鏈技術以提高可擴展性與安全性。在市場端將重點擴大全球市場的覆蓋面，加強在香港和新加坡等亞洲地區的業務，同時探索在美國與歐洲展業。





