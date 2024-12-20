樂風集團囊括PropertyGuru亞洲不動產獎12項大獎 榮膺港澳年度精品住宅發展商金獎

關於樂風集團

樂風集團成立於 2012 年，為本港房地產發展商，致力發展品質非凡及高端的住宅、零售和工商項目。集團憑藉團隊經驗，積極探索機會，收購及發展香港市區核心位置的重建項目，尤其聚焦甲級商廈及高尚住宅物業項目，並致力配合多樣化的市場需求及公共政策，為股東爭取最佳回報，同時竭力於社會責任及可持續發展之間取得良好的平衡。

