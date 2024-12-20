樂風集團囊括PropertyGuru亞洲不動產獎12項大獎 榮膺港澳年度精品住宅發展商金獎

太子UPPER PRINCE勇奪亞洲年度最佳位置住宅項目香港 - 2024年12月20日 - 本港地產發展商樂風集團（「樂風」或「集團」）欣然宣佈，集團於日前舉行的「2024 PropertyGuru亞洲不動產獎（2024 PropertyGuru Asia Property Awards）」 勇奪香港及澳門年度精品住宅發展商金獎（Best Boutique Developer (Hong Kong and Macau)），其中由集團精心打造、位處太子的全新住宅項目「UPPER PRINCE」更獲頒亞洲年度最佳位置住宅項目（Best Connectivity Condo Development (Asia)）大獎。連同西九龍界限街2C號項目，集團於是次大賽合共囊括12項大獎，成績斐然！
PropertyGuru亞洲不動產獎為亞太區內具權威的地產發展業界殊榮，所有得獎者均需經由業界專家和精英組成之獨立評審團和專業的監督機構進行評審。UPPER PRINCE位踞太子基隆街黃金地段，毗鄰旺角花墟、太子道西、彌敦道等核心區域，民生商店林立，加上距離港鐵太子站只需30秒路程，起居及交通配套極其完善，讓UPPER PRINCE在眾多住宅項目中成功脫穎而出，並榮膺亞洲年度最佳位置住宅項目大獎。
憑藉創新建築設計、獨特景觀設計等卓越表現，UPPER PRINCE和界限街2C號項目亦獲得香港及澳門住宅建築設計、景觀設計、室內設計等多個範疇的金獎殊榮。隨著上述兩個項目將於明年落成，連同同系住宅項目旺角Elize PARK，以及甲級商業項目西九龍ONE BEDFORD PLACE與新式工廈西九龍TWO BEDFORD PLACE，相關項目有望產生強大協同效應，並為區內帶來煥然一新的景象，重塑活力。
樂風集團創辦人及主席周佩賢小姐表示：「我們十分榮幸獲得PropertyGuru亞洲不動產獎多項嘉許，展現出業界對集團項目的肯定，更是對整個團隊專業和追求卓越的認同。作為扎根香港的地產發展商，我們一直致力為市民帶來更多優質的住宅項目，並積極保留舊有文化，以融入嶄新建築設計之中，冀公眾能感受到項目的匠心設計和獨特優勢的同時，亦可肩負起文化傳承的重任，達至可持續發展。」
集團完整獲獎項目如下：
樂風集團
- 香港及澳門年度精品住宅發展商金獎
太子UPPER PRINCE
- 亞洲年度最佳位置住宅項目
- 香港及澳門年度最佳位置住宅項目金獎
- 香港及澳門年度住宅建築設計金獎
- 香港及澳門年度住宅景觀設計金獎
- 香港及澳門年度住宅室內設計優秀獎
- 亞洲年度住宅建築設計
- 亞洲年度住宅景觀設計
西九龍界限街2C號項目
- 香港及澳門年度住宅室內設計金獎
- 香港及澳門年度住宅建築設計優秀獎
- 香港及澳門年度住宅景觀設計優秀獎
- 亞洲年度住宅室內設計
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關於樂風集團
樂風集團成立於 2012 年，為本港房地產發展商，致力發展品質非凡及高端的住宅、零售和工商項目。集團憑藉團隊經驗，積極探索機會，收購及發展香港市區核心位置的重建項目，尤其聚焦甲級商廈及高尚住宅物業項目，並致力配合多樣化的市場需求及公共政策，為股東爭取最佳回報，同時竭力於社會責任及可持續發展之間取得良好的平衡。